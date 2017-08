Pasak etiketo specialisto, nėra ypatingų taisyklių dėl to, kur galima ir kur nederėtų vestis vaikų.

„Vaikus galima vestis visiškai visur, kur ir suaugę vaikšto, išskyrus į tik suaugusiems intymias vietas, tai būtų viešnamiai, kazino, kino teatrai, kai rodomi filmai tik suaugusiems, kai renginys arba vieta būna skirti tik suaugusiems. Į visas kitas vietas galima vestis vaikus, ir negana to netgi reikia, kad jie išmoktų tinkamai elgtis tokiose vietose, kaip restoranai, kavinės, teatrai, koncertai“, - sakė A. Lydeka.

Tačiau etiketo specialistas pažymėjo, kad prieš einant į viešą vietą ar renginį, tėvai turi paruošti vaikus, turi jiems pristatyti: „kur eisime, kaip ten reikės elgtis, kas galima, ir kas negalima tose vietose“. Šiuo atveju išimčių vaiko elgesiui nėra.

„Geriausias visiems suprantamas pavyzdys yra teatras. Labai gerai, jeigu ten atsivedėme vaiką, jis, kaip ir visi kiti, turi sėdėti tyliai, nerėkauti, nebėgti ant scenos pažaisti ar patampyti už suknelės aktorei, neverkti ar neprašyti valgyti, nečepsėti, nemėtyti saldainių popieriukų. Taip pat, kaip elgiasi visi į teatrą atėję kultūringi, išsilavinę žmonės, taip pat ir vaikas turi elgtis“, - sakė A. Lydeka.

Jeigu jam per sunku, jis ilgai neišlaiko dėmesio, pavargsta, nori miego, valgyti, ar turi kitų visiškai suprantamų vaikiškų poreikių, tokiu atveju, pasak etiketo specialistai, tėvai turi kuo tyliau, ramiau atsiprašyti, išeiti, ir po to vėl jam aiškinti, kaip elgtis ,ir kažkada vėliau vėl bandyti į teatrą nueiti su viltimi, kad jis jau tą dėmesį išlaikys per visą spektaklį ir elgsis padoriai, kaip pridera kiekvienam žiūrovui teatre elgtis.

„Jokių išimčių nėra ir su restoranu. Nereiškia, kad vaikai kažkaip kitaip restorane gali elgtis negu visi restorano lankytojai“, - sakė A. Lydeka.

Nėra nemandagu perspėti

Pasak etiketo specialisto, nieko gėdingo nėra perspėti ir atkreipti dėmesį į netinkamą kokio nors lankytojo elgesį.

„Specialiai vartoju terminą „restorano lankytojas“, nenorėdamas išskirti, ar tai – vaikas, ar suaugęs. Jeigu suaugęs prie gretimo staliuko pradeda lipti ant stalo, nusimauna kelnes ar dar kažkaip kitaip netinkamai elgtis, be abejo, mes atkreipsime į tai dėmesį, paprašysime padavėjų pagalbos, kad taip negalima elgtis, kad mes negalime būti šiame restorane, tiesiogiai to kito lankytojo dėmesį atkreipsime“, - sakė A. Lydeka.

Pasak jo, lygiai tos pačios etiketo taisyklės galioja ir vaikui. „Jei jis rėkia, pribėgęs prie jūsų staliuko tampo jūsų kėdę, reikalauja išskirtinio dėmesio, lipa ant palangės ir nori išgriūti pro langą, be abejo, kad jūs atkreipsite kaip lankytojai tų tėvų dėmesį, kad netinkamai elgiasi toks mažasis restorano lankytojas, atkreipsite padavėjų dėmesį, kad jūs negalite normaliai bendrauti, būti šiame restorane, nes yra toks keistas, ne pagal etiketo normas besielgiantis mažasis lankytojas“, - sakė A. Lydeka.

Be abejo, etiketo specialistas sutiko, kad vaikams mes kur kas daugiau atleidžiame, esame liberalesnių požiūrių: „nieko tokio, jei jis pribėgęs prie jūsų staliuko pagriebė bandelę ir nubėgo. Vaikas nesuprato, nežinojo. Nieko tokio, jei jis garsiau užrėkė. Vieną kartą užrėkė, tiek to, visi šyptelėjo ir atleisime“.

„Visi mes, išauklėti, mandagūs, kultūringi žmonės tą tolerancijos ribą mažajam restorano lankytojui nukeliame kur kas toliau. Ir tai gerai, kad taip yra, tačiau visose viešose vietose yra tam tikros elgesio taisyklės, etiketo normos, ir mes, visa bendruomenė, visuomenė jų laikomės, o tėvai yra atsakingi, atsivesdami vaikus į kavinę, restoraną ar teatrą, ar bet kur kitur, kad jie taip pat elgtųsi mandagiai, kultūringai, kaip ir pridera elgtis toje vietoje“, - sakė A. Lydeka.

Šiuo atveju, pasak etiketo specialisto, besipiktinančios mamos, kad „kaip čia nesupranta, kad vaikas greitai pavargsta, kad vaikas gali ir garsiai kalbėti, kad vaikas gali norėti ir ant baro užsilipęs restorane pašokti pagal skambamą muziką, ko čia kiti pyksta“, demonstruoja savo nekultūringą, neišauklėtą, nemandagų elgesį, nes jos atsakomybė yra, kad atsivestas vaikas į restoraną, kavinę ar kitą vietą, elgtųsi mandagiai, kultūringai.

„Ir jau prieš vedantis reikėjo investuoti dėmesio vaikui ne tik manų košei išvirti ar aprengti, sauskelnes pakeisti, bet ir paaiškinti: kur mes eisime, kaip ten, Jonuk ar Gretute, turėsi elgtis, kas gražu, o kas negražu tokiose viešose vietose“, - sakė A. Lydeka.

Žindymas yra intymus veiksmas

Žindymo klausimas, pasak etiketo, yra labai sudėtingas. „Tikrai vaikus reikia maitinti, ir jie gali užsimanyti valgyti įvairiose vietose, o visi mes norime būti ir teatruose, restoranuose, tačiau natūralus, gamtinis pamaitinimas nereiškia, kad jis visiškai visur yra tinkamas“, - sakė A. Lydeka.

Pasak etiketo specialisto, jeigu jau prireikė tai daryti viešoje vietoje, tai maitinančios mamos turi tai padaryti kiek įmanoma aplinkai nepastebimai.

„Tai yra tylus vaikas, tyli mama, labai ramiai apsigaubė skraiste, šaliku, prisidengė, pamaitino vaiką, kad praktiškai niekas aplinkui net nepastebėjo, kad įvyko toks veiksmas. Tai jau demonstruoja tos mamos mandagų, kultūringą elgesį. Mes, visa visuomenė, suprantame, galvojame, kad šaunu, kad mama neužsidaro namuose su mažu vaiku, o išeina į restoraną, parką, dalyvauja aktyviai socialiniame gyveni, tai yra labai pozityvu ir sveikintina, tačiau reikia suprasti, kad tas veiksmas nėra visiems malonus, gražus, pozityvus“, - sakė A. Lydeka.

Etiketo specialistas nepateisina besipiktinančių, kad „tai yra natūralu, gamtiška, kas iš suaugusių nėra matęs moters nuogos krūtinės, besimaitinančio vaiko“.

„Taip, visi yra matę, bet, atsiprašau, labai grubiai palyginsiu gamtiška, natūralu ir, pavyzdžiui, į tualetą nueiti, tikrai visi esame matę ir kažkur nusisukusį vyrą pievoje ar miške gamtinius reikalus stovint atliekantį, ar pritūpusią moterį, bet nereiškia, kad tai sakome, kad tai gamtiška, natūralu, kodėl čia turėtų tai daryti, kai kiti nemato? Tai yra intymu, tai žindymas irgi yra tam tikras intymumas. Tai yra gražus veiksmas, kad mamos natūraliai juos maitina, tai yra labai miela, labai smagu, bet tai yra intymu. Užtat visiškai atvirai viešose vietose, to tikrai nepridera daryti“, - paaiškino A. Lydeka.

Pasak etiketo specialisto, Europos Sąjungoje yra priimti teisės aktai įpareigojantys maksimaliai viešose įstaigose įrengti žindymui skirtas atskiras patalpas, ir to intymaus veiksmo nereikėtų visiškai viešai atlikinėti kavinėje, restorane, parke, teatre.

„Jei jau nėra galimybių, tai išsilavinusi, kultūringa, raštinga mama tai padarys taip neutraliai, taip tvarkingai apsigaubusi skara, šaliku ar skraiste, kad praktiškai aplinkiniai net nieko nepastebės“, - sakė A. Lydeka.