Kaip pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“, nustatyti vyro mirties priežasties tyrimo metu nebuvo įmanoma dėl irimo procesų, tačiau ekspertai priėjo tvirtos išvados, kad ant kūno nėra smurtinės mirties požymių. Incidento aplinkybės toliau nustatinėjamos. 27-erių Karolis Kergė po Mongoliją ir Rusiją keliavo autostopu. Paskutinį kartą žinių iš jo sulaukta rugpjūčio 5 dieną. Jo kūnas vietos gyventojų buvo rastas rugpjūčio 26 dieną.

