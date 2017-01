Valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei didelis nepartinių pluoštas laimėjo Seimo rinkimus, o dalis naujų Seimo narių jau pasiprašė tapti partijos nariais. Tačiau to nepakanka.

Valstiečių žaliųjų lyderis Ramūnas Karbauskis kalbėdamas partijos suvažiavime šeštadienį Kaune išryškino pagrindinę partijos bėdą: ruošdamiesi ateinantiems savivaldos rinkimams valstiečiai žalieji turi pritraukti daugiau kompetentingų žmonių, gebančių užimti merų ir vicemerų pareigas, jei pasikartotų Seimo rinkimų sėkmė.

Kita vertus, partija negali į savo gretas priimti bet ko, ypač įvairaus plauko perėjūnų iš rinkimus pralaimėjusių partijų. Todėl R. Karbauskis siūlo pasirinktinai taikyti pereinamuosius laikotarpius į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos gretas besiveržiantiems asmenims.

„Aš turiu pasakyti, kad mes turime dvejus metus partinei statybai, skyrių stiprinimui, pasirengimui kitiems savivaldybių rinkimams", - sako R. Karbauskis.

„Kai kur mūsų skyriai yra tokio dydžio, kad jeigu būtų sėkmingi rinkimai, beveik visas skyrius būtų taryboje. Taip neturi būti, skyriai turi stiprėti ir augti", - teigia partijos pirmininkas.

R. Karbauskis taip pat pasiūlė Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui bendradarbiauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose Kaune ir sudaryti bendrą sąrašą. „Mums nereikia už poros metų būti oponentais", - aiškina pirmininkas.

Beje, R. Karbauskis šeštadienį buvo perrinktas partijos pirmininku. Bet procedūra truko tiek trumpai, kad kai kurie delegatai galėjo šį momentą net praleisti: oponuojančių R. Karbauskiui neatsirado nė vieno, balsuota ne slaptai, o atvirai.

Nauji Seimo nariai jau ima bilietus

Pasak R. Karbauskio, šiuo metu partijoje esama apie 4300 narių. Tai gana mažas skaičius valdančiajai partijai.

Pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai savo gretose turi apie 14 tūkst. narių, socialdemokratai – apie 21 tūkst. Tai gali būti vienas iš paaiškinimų, kodėl tiek daug nepartinių buvo valstiečių žaliųjų kandidatų sąraše į Seimą ir Vyriausybę.

Tačiau dalis buvusių nepartinių, tapusių Seimo nariais, jau pasiprašė į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos gretas.

Partijos bilietus šeštadienį Kaune vykusiame suvažiavime gavo Algimantas Kirkutis, Mindaugas Puidokas, Alfredas Stasys Nausėda, Zenonas Streikus, Kęstutis Bacvinka, Laimutė Matkevičienė, Levutė Staniuvienė ir Virginijus Sinkevičius.

Kas dirba R. Karbauskio naudai?

Kalbėdamas suvažiavime R. Karbauskis pabrėžė, kad visas laikotarpis po rinkimų buvo itin sunkus. Politikas netgi iškėlė sąmokslu dvelkiančią versiją, esą Valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdžia nėra „plano dalis tų, kurie bandė kažkaip projektuoti būsimą valdžią".

„Mes nesame projekto dalyviai. Dėl to šiandien susilaukiame tiek daug kritikos. Piktos. Kartais netgi pasityčiojimo, bet aš noriu pasakyti labai atsakingai stovėdamas prieš jus: mes nė vieno to, kuris tyčiojasi iš mūsų į teismą neduosime. Kodėl? Šiandien jie dirba mums, tik jie to nesupranta", - aiškino R. Karbauskis.

Politikas išvedė sąsają, kad pašaipos prieš Valstiečių ir žaliųjų sąjungą, iš esmės reiškia patyčias iš Lietuvos žmonių.

„Sakoma, kad ten avių banda ar dar kažkas panašaus. Bet tai veikia dabar mūsų naudai", - sako valstiečių žaliųjų lyderis.

Tiesa, jis pabrėžė, kad kritika yra gerai, nors, pavyzdžiui, Seimo opoziciją pavadino neracionalia. R. Karbauskis sako, kad opozicija šneka visokias nesąmones.

Gailisi, kad nepanaikino PVM lengvatos šildymui

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas taip pat pabrėžė, jog padaryta ir klaidų. Pavyzdžiui, jis mano, kad panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui buvo teisingas sprendimas, tik kol kas liko neįgyvendintas. Lengvata galioja iki birželio mėnesio. Pats R. Karbauskis balsuodamas susilaikė.

„Sprendimas netęsti PVM lengvatos šildymui buvo teisingas, o įvesti kitą paramos procentą, kad tie žmonės, kurie šildymui išleidžia daugiau nei 10 proc., nepriklausomai, ar turi centralizuotą šildymą, ar neturi, gautų kompensaciją. Gaila, kad tai neįsigaliojo sausio 1 d., tikimės, kad įsigalios nuo kito šildymo sezono", - sako R. Karbauskis.

Pasak jo, valstiečiai žalieji šiuo klausimu liko visiškai vieni. Tiesa, patys valstiečiai balsuodami pasidalijo, bet R. Karbauskis sako, kad tai nėra prieštaravimas tarp Vyriausybės ir Seimo.

„Aš pasakysiu, ką bando daryti šiuo momentu. Aš iš pradžių galvojau, kad kas vyksta viešoje erdvėje nėra koordinuojama. Kad tai tiesiog reakcijos, nusivylimai į rinkimų rezultatą, tačiau dabar drįstu manyti, kad tai koordinuojama. Nes paskutiniai dalykai, kas darosi spaudoje: kaip socdemai suklydo, kad ėjo į koaliciją. Dabar nauja tema atsirado", - teorijas kėlė R. Karbauskis.

Tačiau politikas teigia šnekėjęs su socialdemokratų vadovais ir esąs įsitikinęs, kad suskaldyti koalicijos nepavyks. Jis būtinai prašė visų prisiminti ir to, kad partija irgi yra viena komanda.

„Jeigu subyrės ta frakcija, jeigu mes nesugebėsime išlikti komanda, nebus šitos Vyriausybės taip pat", - sako R. Karbauskis.