Anot jos, vietomis matomumas sumažėjęs ir siekia iki 100 metrų.

Lietuvoje šiuo metu nelyja. Oro temperatūra siekia nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

