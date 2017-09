„Keliami atlyginimai apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų ugniagesiams, kurie dirba pagal darbo sutartį. Vidutinė nustatyta alga pakils iki 420 eurų“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos departamento atstovė Laura Valauskienė.

Kaip skelbia departamentas, bus didinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių koeficientas mažesnis nei 3,2. Šių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientas pasieks minimalų statutinių valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficiento lygį. Susiję straipsniai: Nuo sausio didėja politikų ir kitų valstybės tarnautojų atlyginimai Skurstantiems ugniagesiams – nei pinigų, nei pažadų

Tokių darbuotojų yra Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Švenčionėlių ir Pabradės komandose, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Lentvario komandoje, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Birštono komandoje, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kalvarijos ir Kazlų Rūdos komandose, Marijampolės apskrities gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kybartų komandoje, Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Rietavo komandoje ir kitur.

Iš viso darbo užmokestis bus padidintas 121 ugniagesiui gelbėtojui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.