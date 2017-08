Šiuos komentarus D.Trumpas išsakė per bendrą spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto po jųdviejų derybų Ovaliniame kabinete.

Suomijos žurnalistų paklaustas, ar laiko Rusiją grėsmę keliančia šalimi, D.Trumpas atsakė: „Deja, laikau daug šalių keliančiomis grėsmę saugumui.“

„Laikyčiau daugelį šalių keliančiomis grėsmę, bet visomis šiomis grėsmėmis mes sugebėsime pasirūpinti, jeigu reikės“, – pridūrė jis.

Paklaustas apie neseniai Baltijos jūroje pirmąkart surengtas bendras Rusijos ir Kinijos karinių jūrų pajėgų pratybas ir ateinantį mėnesį vyksiančias dideles bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad 2017“, D.Trumpas atsakė laikantis Baltijos regioną labai svarbia pasaulio dalimi.

„Mes labai saugome šį regioną, – pažymėjo jis. – Tai viskas, ką galiu pasakyti. Mes labai, labai saugome. Turime ten puikių draugų."

Vis dėlto D.Trumpas pridūrė, kad Vašingtonas taip pat sieks palaikyti gerus santykius su Maskva.

„Sakau tai aiškiai ir garsiai, sakau tai jau (ne vienerius) metus. Manau, gerai, jeigu palaikysime puikius arba bent jau gerus ryšius su Rusija, – JAV prezidentas sakė žurnalistams. – Tai labai svarbu, ir manau, kad kada nors taip bus. Tai didelė šalis. Tai branduolinė valstybė. Tai šalis, su kuria turėtume sutarti.“

D.Trumpas pridūrė, kad Jungtinių Valstijų ryšiai su Suomija yra puikūs.

