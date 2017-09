„Esu dėkingas premjerui ir ministrei už išreikštą pasitikėjimą mano asmeniu ir mano kompetencija. Tačiau dėl tam tikrų subjektyvių interpretacijų žiniasklaidoje bei mano noro kuo greičiau užkirsti kelią galimoms spekuliacijoms šia tema, tikiuosi, kad mano atsisakymas vadovauti inspekcijai išsklaidys bet kokį nepagrįstą šešėlį nuo mane į šias pareigas teikiančių institucijų“, – ministerijos pranešime spaudai teigė D. Beinoravičius. Kaip skelbta anksčiau, D. Beinoravičių M. Vainiutė teikė nepaisant to, kad šis konkurse į inspekcijos vadovus surinko mažesnį balų skaičių, nei jo konkurentė Dijana Šinkūnienė, šiuo metu laikinai vadovaujanti inspekcijai. Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius, Lietuvos mokslo tarybos narys į inspekcijos vadovus siūlytas ministrės teikimu. D. Beinoravičius anksčiau dirbo su M. Vainiute MRU, taip pat prezidento Valdo Adamkaus patarėjų komandoje. Ministerija nurodo, kad M. Vainiutė atsisakė į vadoves teikti ilgametę inspekcijos vadovo pavaduotoją, nurodydama, kad dėl jos darbo sulaukta skundų, o institucijos veiklos rezultatai nėra geri, kolektyvas susiskaldęs. D.Šinkūnienė beveik pusmetį ėjo inspekcijos vadovės pareigas, kai atsistatydino buvęs vadovas Algirdas Kunčinas. „Tačiau per šį laikotarpį jai nepavyko pademonstruoti, kad jai vadovaujant inspekcijoje galimi spartūs teigiami pokyčiai“, – teigiama pranešime. Į VDAI vadovo pareigas surengtos dvi atrankos, abiejose sulaukta dviejų kandidatų. M. Vainiutė sako buvusį kolegą į pareigas siūliusi, nes neturėjo jokių abejonių dėl D. Beinoravičiaus tinkamumo. „Tačiau gerbiu jo apsisprendimą. Negaliu neatsižvelgti į jo pateiktus motyvus. Tikiu, kad šis jo žingsnis bei viešojoje erdvėje pateikti vertinimai nesukels neigiamų pasekmių jo karjeros siekiams ateityje. Į atsakingas pareigas teikiau pretendentą, su kuriuo teko kartu dirbti, kurį asmeniškai pažinojau ir kurio žinios bei kompetencija nekėlė jokių abejonių“, – pažymėjo ministrė M. Vainiutė. Ministerija žada inspekcijos vadovo paieškas tęsti toliau. Inspekcijos vadovą Vyriausybė skiria teisingumo ministro teikimu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.