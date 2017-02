Charakterį išdavė viena detalė: V. Putinas gudresnis už D. Trumpą

„Litexpo“ parodų rūmuose vykusioje parodoje „Studijos 2017“ pranešimą „Įdomi teisė: kriminalistai žino 14 melo atpažinimo būdų. Kelis iš jų žinai Tu ir Tavo tėvai?“ skaitęs specialistas pasidalijo savo įžvalgomis apie pasaulio lyderių parašus ir įvardijo, ką konkrečiai yra pavykę įžvelgti apie asmenis iš jų rašto.

Raštas parodo ir tinkamumą profesijai

Nors pastaruoju metu V. Saldžiūnas dirba su poligrafu, jis stengiasi gilintis ir į kitus melo atpažinimo būdus. Vienas jų – grafologija.

„Lietuvoje šis terminas susijęs su tyrimais, ar tas žmogus pasirašė dokumentą, ar ne. Tuo metu Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Amerikoje, Australijoje, dabar ir Rusijoje (buvo tarybiniais metais uždrausta) grafoanalizė naudojama tam, kad išsiaiškintum žmogaus charakterį, jo tinkamumą profesijai“, – pasakojo pranešėjas.

Jo teigimu, dabar kuriami ir poligrafai, galintys tekste surasti dalis, kuriose galimai yra rašoma netiesa, tačiau tai, perspėjo jis, nėra visiškai tikslu. V. Saldžiūnas aiškino labiau pasitikintis žmogaus akimi. Vienu tą įrodančiu pavyzdžiu jis pasidalijo ir su klausančiais pranešimo.

Turėjo spręsti A. Brazausko likimą: gavo raštą, kad bus pasikėsinta

Kitą kartą, prisiminė jis, dar 1994 m., VAD pasiekė laiškas, kad į tuometinį prezidentą Algirdą Brazauską bus pasikėsinta.

„Direktorius man pavedė ištirti tą raštą. Jame buvo nurodyti labai konkretūs dalykai: kada, kaip. Kilo klausimai, ar reikia kažkokių priemonių imtis, nes, kaip žinote, materialinių resursų per daug niekada valstybinėse įstaigose nebūna. Iš vienos pusės man garbė, iš kitos – atsakomybė. Kažkuria prasme, turėjau spręsti pirmojo asmens šalyje likimą. Turėjau kelias dienas, pasėdėjau, panagrinėjau ir parengiau išvadą, kad grasinęs žmogus greičiausiai yra ligonis ir savo tikslo neįgyvendins. Kaip visi turbūt žinote, ačiū Dievui, pasikėsinimas neįvyko“, – pasakojo V. Saldžiūnas.

Jo teigimu, šiuo konkrečiu atveju raštas nerodė, kad žmogus meluoja, savo teisumu autorius buvo įsitikinęs, tačiau abejones kėslų tikrumu kėlė psichologinė asmens būklė. Be to, raštas esą rodė, kad asmeniui neužtenka energijos, ryžto.

Iš rašto įžvelgė buvusią ligą

Kursus, kaip tirti žmogaus raštą, V. Saldžiūnas baigė Čikagoje. Ir jų metu pranešėjas pasakojo įžvelgęs vieno tirtų asmenų ypatybę.

„Visais atžvilgiais tai buvo tam konkrečiam darbui valiutos keitykloje tinkamas žmogus – sąžiningas ir visa kita, tačiau, sakau, įžvelgiu kažką, kas rodo problemą. To žmogaus, kurio raštas atsidūrė pas mane, nebuvau matęs. Valiutos keityklos savininkas sako: „Gal sveikatos?“. Sakau: „Taip“ ir parodžiau į petį. Jis pripažino, kad vėžys jam operuotas. Buvau pritrenktas“, – pripažino V. Saldžiūnas.

Kursus JAV tyrėjas pasakojo baigęs, nes grafologijos tyrimas tarybų sąjungoje buvo uždraustas, šio metodo vietiniai specialistai nenaudojo.

Aptarė lyderių parašus

Nors įprastai žmogui, kurio charakteris yra tikrinamas, liepiama parašyti bent 2 pilnus A4 dydžio lapus žodžių, daug pasakyti apie asmenybę gali ir parašas. Tą įrodydamas V. Saldžiūnas pristatymo metu parodė ir palygino dabartinio JAV prezidento Donaldo Trumpo parašus 2015 ir 2017 metais.

„Parašas nėra visiškai žmogaus paveikslas, tai daugiau visuomeninis atspindys, kaip nori būti matomas. Tačiau ką galiu konstatuoti žvelgiant į D. Trumpo paskutinį parašą, žmogus turi labai didelį ego, savigarbą, jis labai agresyvus ir piktas. Praktiškai, nelankstus, nediplomatiškas“, – vardijo pranešėjas.

