Buvęs STT pareigūnas kelia naują versiją, kur galėjo dingti I. Strazdauskaitė

„Šiek tiek stebina, kad labai greitai apie merginos dingimą buvo informuota policija. Šeimose juk būna atvejai, kai kas negrįžta, bet po valandos paprastai niekas neskambina į policiją. Toks įspūdis, kad čia gal kažkokį ir krovinį vežė – eina kalbos tarp mūsų, ar pinigų sumą ir kažkas sužinojo“, – įžvalgomis dalijosi S. Petkevičius.

DELFI primena, kad I. Strazdauskaitė iš Plungės į Vilnių išvyko 16:30 val. Teoriškai atvykti į sostinę ji turėjo po maždaug 3 valandų – 19:30 val. Savo ruožtu policijai apie dingusią merginą pranešta jau 21 val.

„Jos vaikinas, kuris ir laukė atvažiuojančios, žinojo, kad telefono ryšys dingo ties Kaunu, staigiai kreipėsi. Paprastai – išvažiavo, na, išvažiavo. Tačiau jei aš žinau, kad galbūt vežama didelė pinigų suma, sakykime, dingsta ryšys, neatvažiuoja per 3 valandas, aš iš karto visiškai kitaip reaguoju“, – pastebėjo detektyvas.

Jo įtarimus sustiprina ir tai, kad važiuodama mergina greičiausiai nesilaikė tikslaus maršruto. Tą įrodo faktas, kad teritorijoje maždaug nuo Žiežmarių iki Elektrėnų dar buvo fiksuotas veikiantis jos telefono mobilusis ryšys, maždaug ties Kaunu jis nutrūko, o vėliau tą patį vakarą I. Strazdauskaitės automobilis rastas Jonavos rajone.

I. Strazdauskaitės automobilis „Audi A7“ atgabentas į Vilnių © DELFI skaitytojas

„Kad automobilis buvo sekamas – tikrai gali būti. Tikrai. Dėl to ir sakau, tai kabliukas. Nepamenu tokio dalyko, kad per 1-2 valandas dėl dingusio jau kreiptųsi į policiją. Vadinasi, kažkoks dalykas buvo, kurio mes nežinome – ar pinigus vežė, ar krovinį, sunku pasakyti. Tačiau nuo to pradėčiau“, – kartojo pašnekovas.

Kaip jau žinoma, I. Strazdauskaitės vairuotas automobilis registruotas jos vaikino tėvo vadovaujamos įmonės vardu. „Audi A7“ važinėjo būtent merginos draugas.

Kritinis laikas – 2 paros: ką parodo tėvų elgesys

Tačiau S. Petkevičius taip pat atskleidė, kad pareigūnai kritiniu laiku rasti užčiuopiamų rezultatų laiko dvi paras, esą su kiekviena valanda po to tikimybių tik mažėja.

„Aišku, sunku pasakyti, gal policijos pareigūnai turi neskelbiamų duomenų. Tikėkimės. Bet, mano nuomone, labai optimistiškai žiūrėti nebereikėtų, nuotaikos jau blogesnės“, – kalbėdamas apie merginos likimą nutęsė jis.

Ieva Strazdauskaitė © Kauno aps. VPK

Pasak detektyvo, jei kažkas svarbaus būtų žinoma, viena versijų būtų labiau tikėtina, policijos pareigūnai apie tai užsiminę būtų bent dingusiosios tėvams.

Tačiau I. Strazdauskaitės mama antradienį išplatino viešą pareiškimą, kurio metu už informaciją, kuri padėtų rasti dukterį, žadėjo sumokėti 10 tūkst. eurų. Tuo metu merginos vaikino tėtis tą pačią dieną išsiuntė 50 savo vadovaujamos įmonės darbuotojų „šukuoti“ mišką, kuriame rastas jos vairuotas automobilis.

„Turbūt tokio bendravimo su pareigūnais nėra, nes tėvai pasimetę“, – jų elgesį įvertino S. Petkevičius.

Savižudybės versiją yra linkęs atmesti

Pašnekovo teigimu, I. Strazdauskaitės dingimo istorija – labai mįslinga. Tokių atvejų jo praktikoje, pripažino, nėra daug.

„Versija, kad ji tiesiog pabėgo ar nusižudė, man visiškai nereali, atsižvelgiant į detales, kurios žinomos dabar – važiavimas, automobilio suradimas prie Žeimių, rastas telefonas. Labai įdomu sužinoti būtų, kokia informacija ten – paskutiniai skambučiai, bendravimas kokiame feisbuke, kituose socialiniuose tinkluose. Tačiau man visiškai nepanašu, kad norint atlikti savižudybę tokie zigzagai būtų daromi“, – sakė jis.

Pastebėjus, kad kol kas viešai nebuvo girdima daug I. Strazdauskaitės artimųjų pareiškimų, S. Petkevičiaus patikino, kad jie greičiausiai vis dar yra ištikti šoko.

„Manau, ši istorija anksčiau ar vėliau paaiškės. Nebus taip, kad viskas ir dings“, – kiek palaukti ragino jis.

Ievos Strazdauskaitės paieška DELFI montažas

Papasakojo, ką šiuo metu greičiausiai daro pareigūnai

Tačiau S. Petkevičius gyrė pareigūnų darbą pastarosiomis dienomis ir aiškino nematantis jame klaidų.

„Įvykis neeilinis. Jei tokie atvejai nutinka, būtinai turi būti pakeliamos visos pajėgos. Tai labai reta, todėl turi būti jėgos mestos čia atidedant kitą ir keliant tą kaip prioritetą“, – įsitikinęs S. Petkevičius.

Pasak pašnekovo, svarbu prisiminti tai, kad visuomenė daug ko nemato ir nežino – tarnybos viešina ne visus savo darbo metodus, žinomą informaciją.

„Pats esu dirbęs teisėsaugoje, žinote, daug dalykų, tų juodų darbų, kur nuo pirmos minutės imamasi, nesimato. Negali sakyti, kad tarnybos blogai dirba. Nekalbu jau apie galimų ir negalimų liudytojų apklausas – niekas nesužinos, su kiek žmonių kalbėtasi. Tačiau, pavyzdžiui, koks didelis darbas vyksta viešoje erdvėje. Dabar sėdi pareigūnai, dirbama „online“ (tiesiogiai, prisijungus – liet.), stebima internetinė erdvė. Ar toks darbas duos rezultatų, sunku pasakyti, nes niekas tokių detalių visuomenei neatskleidžia“, – paklaustas, kuo dabar, tikėtina, užsiima situaciją tiriantys pareigūnai, pasakojo jis.

Prašo atsiliepti ką nors mačiusius

Asmenis, mačiusius merginą, žinančius galimą jos buvimo vietą ar turinčius tyrimui reikšmingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams telefonu (8 37) 303 450 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 146 str. 2 d. (dėl neteisėto laisvės atėmimo).

Už šią nusikalstamą veiką gresia areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Tyrimą kontroliuoja ir organizuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.