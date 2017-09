Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke pratybos prasidėjo antradienį, į jas atvykę 95 kariai rezervo mokymuose dalyvauja pirmą kartą. Mokymai ir pratybos skirtos privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgytoms karinėms žinioms atnaujinti, kariai treniruosis veikti individualiai ir padalinio sudėtyje. Pratybos vyks dviem etapais. Pirmuoju rezervo kariai atnaujins individualius įgūdžius: taktikos, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklų, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudybos, taip pat prisimins krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus. Antrajame etape bus vykdomos kolektyvinės skyriaus lygmens užduotys. Kariai atliks taktinį žygį pėsčiomis, susipažins su šiuo metu dalinyje naudojama ginkluote, vykdys užduotis patrulio bazėje, kas apkasus, vykdys suplanuotas atakas, gynybą, pasalas, mokysis įrengti apsaugines kliūtis, susipažins su žvalgybos pagrindais. Užduotys bus vykdomos ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu. Parengto rezervo karių pratybos ir mokymai vykdomi pagal kasmetinį Lietuvos kariuomenės vado nustatytą planą. Šiemet numatoma į tokius mokymus pakviesti apie 500 parengto rezervo karių. Šiais metais savo žinias jau atnaujino apie 300 buvusių šauktinių.

