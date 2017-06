Baisi neteisybė: kodėl daugeliui auginusių vaikus gresia mažesnės pensijos

Visos valdžios bent jau žodžiais gyventojus skatino dirbti, mokėti mokesčius ir užsitikrinti socialines garantijas. Tačiau daugybę metų galiojo tvarka, dėl kurios daugiau išloš nedirbę ir nemokėję mokesčių.

Sulaukę „Sodros“ laiškų apie 2016 m. sukauptą stažą kai kurie gyventojai nustebo: per praėjusius metus stažo pensijai jie sukaupė nepakankamai, nes prižiūrėjo vaikus.

Tačiau aiškėja, kad dėl to galėjo nukentėti daugelis mamų ir tėčių, kurie buvo vaiko priežiūros atostogose ir per jas gavo motinystės (tėvystės) išmokas nuo pat 2000 m. ir anksčiau iki 2017 m.

Tiksliau visi, kurių tuometinis oficialus darbo užmokestis prieš išmokos skyrimą buvo tiek mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga (MMA) arba 380 Eur, tiek ir didesnis – pvz., siekė 949 Eur per mėnesį.

Kiek galima prarasti pinigų

Kaip žinoma, pasirinkusiems motinystės (tėvystės) išmokas gauti 2 metus, pirmais ji būna 70 proc., o antrais – 40 proc. kompensuojamo užmokesčio dydžio.

40 proc. nuo 949 Eur yra mažiau nei 380 Eur – o kaip tik už tokią sumą, gautą visus 12 mėn., sukaupiama 1 metai pensijų stažo.

Jeigu prieš išeidamas vaiko priežiūros atostogų žmogus buvo oficialus bedarbis, moksleivis arba studentas, atostogų metu jis buvo draudžiamas valstybės.

Taigi atostogų metu jie sukaupė reikiamą pensijų stažą. Priešingai nei minėti darbuotojai, kurie dirbo ir mokėjo mokesčius.

„Sodros“ skaičiavimais, darbuotojui, kuris 30 metų dirbo gaudamas MMA dydžio atlyginimą, būtų skirta maždaug 189 Eur senatvės pensija.

Jeigu iki 30 metų stažo jam pritrūktų 1 metų, kuriuos jis praleido prižiūrėdamas vaiką, tada jo pensija būtų 7,3 Eur mažesnė, o jeigu 2 – 12,6 Eur mažesnė. Praradimai būtų dar pastebimesni tiems asmenims, kurie nesukauptų stažo per visą karjerą uždirbdami daugiau nei MMA.

Nesunku suskaičiuoti, kad išėjęs į pensiją toks žmogus vien per pora metų prarastų 175,2 Eur (7,3 Eur x 24 mėn.). Galima prisiminti, kad, pavyzdžiui, palaikų deginimas Kėdainių krematoriume kainuoja mažiausiai 157,5 Eur.

„Sodros“ atstovas Rytas Stalnionis paaiškino, kad pensijos dydis priklauso ne tik nuo sukaupto stažo, bet ir turėtų pajamų. Konkrečiu atveju pensijos dydis turint 30 ir 29 ar 28 metus stažo šiek tiek skirsis, tačiau šis skirtumas turėtų būti panašus – apie 3,5-7 proc.

„Norime priminti, kad antrais metais vaiko priežiūros atostogų metais tėvai gali dirbti ir turėti papildomų pajamų, o nuo 2017 m. tėvai, kurių mėnesinės pajamos yra mažesnės už MMA yra papildomai draudžiami valstybės lėšomis suma, trūkstama iki vienerių metų stažo.

Vyksta ir diskusijos, kaip spręsti anksčiau nei 2017 m. į šias aplinkybes pakliuvusių tėvų situaciją“, – komentavo jis, tačiau negalėjo pasakyti, kiek tokių asmenų gali būti.

Ministerija kliaunasi tikimybe

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neatsakė į klausimą, ar teisinga yra tokia tvarka, kai nedirbantys ir valstybės (už kitų mokamus mokesčius) draudžiami gyventojai per vaiko priežiūros atostogas sukaupia pensijų draudimo stažą, o dirbantys ir mokantys mokesčius, nesukaupia.





Ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinauskas paaiškino, kad tokia tvarka galiojo iki 2017 metų ir tik tiems asmenims, kurių motinystės (tėvystės) pašalpos dydis buvo mažesnis nei MMA per mėnesį. „Šiuo metu situacija yra pasikeitusi“, – tikino jis.

Vedėjo teigimu, asmenų, nesukaupusių pensijų draudimo stažo tik dėl to, kad buvo vaiko priežiūros atostogose, „tikėtina, nebus“.

„Per visą darbingą asmens amžių pensijų socialinio draudimo stažas susidaro ne tik iš gaunamų išmokų iš „Sodros“, bet ir iš sumokėtų įmokų nuo darbo užmokesčio ar savarankiškos veiklos“, – aiškino jis.

Paklaustas, kiek gali būti asmenų, kurie dėl tokios tvarkos nesukaups pensijų stažo motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu, V. Kalinauskas komentavo:

„Nesukaupti pensijų stažo vien dėl to teoriškai neįmanoma. Net jei nedirbanti moteris, kuri gaudama minimalias motinystės (tėvystės) pašalpas kas dvejus metus gimdė ir iš viso susilaukė 10 vaikų, tai jos pensijų stažas per 20 vaikų auginimo metų turėtų sudaryti apie 10 metų. Per likusius 20 darbingo amžiaus metų 5 metus, reikalingus minimaliam pensijų stažui sukaupti, turėtų būti įmanoma užsidirbti.“

Vedėjas neatsakė, kaip žadama spręsti klausimą dėl tų asmenų, kurie gali prarasti pensijų stažo dėl to, kad prižiūrėjo vaikus.

Jis pripažino, kad tokia tvarka galiojo visą laiką, net iki 2000 m., kai atsirado draudimas valstybės lėšomis. Tačiau „atsižvelgiant į tai, kad minimalus stažas pensijai skirti yra 15 m., o būtinasis 30 m., vaiko auginimo laikotarpiai su minimaliomis pašalpomis, ženklios įtakos teisei gauti socialinio draudimo pensiją nedarys“.

Siūlo naują tvarką taikyti į praeitį

Vilniaus universiteto profesorius Teodoras Medaiskis svarstė, kad išaiškėjusi socialinio draudimo sistemos spraga yra taisytina.





Jo teigimu, tokia paradoksali situacija susidarė dėl to, kad buvo laikomasi dviejų svarbių principų: motinystės ir tėvystės apsaugos, t. y., kad valstybė draudžia vaikus prižiūrinčius asmenis ir kad socialinės garantijos turi priklausyti nuo sumokėtų įmokų.

„Galbūt ir būtų prasminga svarstyti, kad už laikotarpį, kai buvo gaunama motinystės (tėvystės) išmoka, sukauptas pensijų stažas būtų sulygintas. Na, kad dirbusieji ir įmokas mokėję asmenys už vaiko priežiūros laikotarpius turėtų bent ne mažesnį stažą nei tie, kurie tuo metu buvo draudžiami valstybės. Juo labiau, kad atitinkama tvarka įsigaliojo nuo 2017 m.“ – komentavo profesorius.

Jo nuomone, tokia tvarka galėtų būti taikoma ir į praeitį.

„Taip būtų išspręsta problema ir ateityje nekiltų klausimų dėl tvarkos teisingumo. Geriau tai padaryti vėliau negu niekada“, – paklaustas, kodėl nė viena ankstesnė valdžia nepastebėjo tokios neteisybės, svarstė pašnekovas.