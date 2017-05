Atmestas dar vienas mokesčių mažinimo pasiūlymas

Seimas balandžio pabaigoje priėmė svarstyti penkių konservatorių parengtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisą. Ji numato, kad nuo 2018 metų už pirmą vaiką būtų taikomas dabartinis 200 eurų papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD), o už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką jis siektų 300 eurų.

Finansų ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte nurodoma, kad mažiausias pajamas gaunantys ir kelis vaikus arba įvaikius auginantys gyventojai jau dabar pilnai nepasinaudoja taikomu papildomu NPD, nes tam du vaikus auginantis asmuo turi uždirbti bent 600 eurų, o tris vaikus auginantis asmuo – 733 eurus iki mokesčių.

„Todėl padidinus papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį už antrą ir paskesnius vaikus (įvaikius), padidinimo naudos visiškai nepajustų mažiausias pajamas gaunantys gyventojai, dėl ko ši priemonė dažnu atveju nepasiektų įstatymo projekto tikslo remti tas šeimas, kurioms parama būtų reikalingiausia“, - teigiama nutarimo projekte.

Ministerija nurodo, kad papildomas NPD yra tik viena iš paramos vaikus auginančioms šeimoms forma, todėl būtų tikslinga tolesnį jo didinimo klausimą nagrinėti visų kitų galimų paramos vaikus auginančioms šeimoms priemonių kontekste, įvertinant, ar būtent papildomo NPD didinimas būtų efektyviausia priemonė.

Pataisas parengusių konservatorių teigimu, papildomą NPD už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką padidinus 100 eurų iki 300 eurų, du vaikus auginančios šeimos pajamos „į rankas“ maksimaliai didėtų iki 15 eurų per mėnesį (180 eurų per metus), tris vaikus - iki 30 eurų (360 eurų per metus). Dėl to biudžetas per metus netektų apie 38 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio.

Nuo šių metų NPD padidėjo iki 310 eurų, o šeimoms, auginančioms vaikus, papildomas NPD padidėjo iki 200 eurų už kiekvieną vaiką.