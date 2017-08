Aštuntą klasę lankysiančių 15 vaikų tradiciškai mokysis Vilniaus lietuvių namuose, BNS nurodė jų steigėja Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuva ukrainiečių mokinius iš Donecko ir Luhansko sričių kasmet priima nuo 2014 metų, kai Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo remti rytinėje Ukrainos dalyje su Kijevo pajėgomis kovojančius separatistus. Vaikai daugiausiai bus mokomi rusų kalba, papildomai jie mokysis lietuvių kalbos.

Su vaikais į Lietuvą atvyks ir lydėsiantis mokytojas, jis mokys juos ukrainiečių kalbos. Susiję straipsniai: Rytų Ukrainoje kovos intensyvėja: per parą žuvo devyni vyriausybės pajėgų kariai Separatistai Ukrainoje planuoja kurti naują „valstybę“ Įstaigos direktorius Gintautas Rudzinskas pasakoja, kad mokyti nuo karo nukentėjusius vaikus yra kur kas sunkiau. Nemažai į Lietuvą atvykstančių ukrainiečių yra netekę ne tik namų, bet ir tėvų. „Jiems atvykus reikalinga gana nemaža psichologinė pagalba“, – BNS sakė G.Rudzinskas.

Jis tvirtino, kad pedagogai per ankstesnių metų patirtį jau išmoko bendrauti su šiais vaikais.

Vilniaus lietuvių namai ukrainiečiams taip pat organizuoja užimtumą per visas atostogas, vasaros stovyklą. „Tai yra ir mokslas, ir tam tikra reabilitacija“, – kalbėjo G.Rudzinskas. Pasak jo, kasmet pasibaigus mokslo metams po kelis ukrainiečius lieka šalyje mokytis toliau. Taigi jau esama būsimų vienuoliktokų, gavusių leidimus gyventi Lietuvoje ir tęsiančių mokslus čia. Šiemet atvyksiantiems vaikams iš Ukrainos priimti Lietuvos Vyriausybė rengiasi skirti 43 tūkst. eurų. Lėšos būtų naudojamos iki sausio. Šiais pinigais apmokamas ne tik Ukrainos vaikų mokymas, bet ir pragyvenimas. Lietuvos institucijos nuo 2014 metų Ukrainai yra skyrusios įvairios paramos už daugiau kaip 8,5 mln. eurų. Nuo konflikto Ukrainoje pradžios žuvo apie 10 tūkst. žmonių.











