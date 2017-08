„Susitikime aptarsime mokestinės sistemos siūlomus pakeitimus, vadinamąjį „pokyčių krepšelį“, investicijų skirstymą savivaldybėms, biudžeto formavimą bei bendrą ekonominę šalies raidą ir tendencijas“, - BNS sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Pasak Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Stasio Jakeliūno, tikimasi, kad bus kalbama apie antros pakopos pensijų kaupimą, „vaiko pinigus“, pridėtinės vertės mokestį šildymui, valstybės investicijų programą.

„Kokiais principais, pagrindais ir prioritetais bus grįsta programa, kuri taip pat yra biudžeto dalis“, - BNS teigė parlamentaras.

Šį trečiadienį Vyriausybė patvirtino įstatymų pataisų sąrašą ir teiks pakeitimus Seimui priimti rudens sesijoje. Todėl daugiausia dėmesio frakcijos nariai skirs valstybės biudžeto projektui ir jo pokyčiams, tarp kurių - įvairūs skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, pajamų didinimo, kovos su koprupcija griežtinimo, švietimos sistemos gerinimo klausimai.

