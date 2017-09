STRATCOM ištyrė nuo kovo 1-osios iki rugpjūčio 30-osios rusų kalba parašytas tviterio žinutes, kuriose minima NATO veikla Baltijos šalyse bei Lenkijoje. Analitikai nustatė, kad daugiau kaip keturi penktadaliai tų žinučių buvo paskelbti iš netikrų paskyrų – vadinamųjų interneto botų. Per šį pusės metų laikotarpį iš 4 200 rusiškų tviterio žinučių, kuriose buvo minimos Estija ir NATO, net 87 proc. buvo paskelbtos specialių internetinių programų. 85 proc. iš 2 600 rusiškų žinučių, kuriose buvo kalbama apie Latviją ir Aljansą, taip pat paskelbė vadinamieji botai. Susiję straipsniai: NATO į Rusijos karines pratybas siunčia tris stebėtojus, bet norėtų daugiau Iš netikrų paskyrų buvo paskelbta ir 80 proc. iš 1 800 pranešimų rusų kalba apie Lenkiją ir NATO bei 81 proc. iš 1 600 žinučių, kuriose minima Aljanso veikla Lietuvoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad 70 proc. „Twitter“ paskyrų, skelbiančių pranešimus rusų kalba, yra automatinės programos, o tokių paskyrų, skelbiančių žinutes anglų kalba, tėra 28 procentai.

