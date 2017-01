Antrasis jaunųjų socialdemokratų gyvenimas: vakarais, savaitgaliais, per atostogas

Jaunųjų socialdemokratų: dabartinio užsienio reikalų viceministro Dariaus Skusevičiaus ir buvusio teisingumo viceministro Juliaus Pagojaus kišenes pildė ir pasaulio lietuvių jaunimo mokymams skirti pinigai.

Jaunuosius socialdemokratus lydėjo sėkmė, susijusi su pasaulio lietuvių jaunimui skirtais pinigais, renginiais bei mokymais. Naujasis užsienio reikalų viceministras D. Skusevičius, kuris be kita ko ir anksčiau buvo susijęs su Užsienio reikalų ministerija – buvo ministro Lino Linkevičiaus patarėjas ir jo partijos bičiulis J. Pagojus aktyviai dalyvavo pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veikloje.

Vyriausybėje aukštas pareigas jau einantys politikai organizavo renginį, kurį tūkstantinėmis sumomis rėmė valstybės institucijos, o galiausiai Valstybės kontrolė nustatė, kad neįmanoma patikrinti, ar pinigai buvo panaudoti ekonomiškai. Be to, politikai ir kitaip buvo susiję su pasaulio lietuvių organizacijoms skirtu valstybės finansavimu, vedė mokymus įvairiose užsienio šalyse lietuvių jaunimo bendruomenėms. Jiems buvo finansuojamos kelionės po Europą, nors tuo metu jie jau dirbo ministerijose.

Jaunieji socialdemokratai – tarp pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizatorių

Pasaulio lietuvių jaunimą įvairiose šalyse vienija Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Šios sąjungos atstovybės Lietuvoje veikloje aktyviai dalyvauja dabar po skandalų narystę socialdemokratų partijoje sustabdęs J. Pagojus. Atstovybės Lietuvoje biuro vadove 2012 metais buvo J. Pagojaus sesuo Toma Kumžienė.

Ši sąjunga kas dvejus metus organizuoja Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo renginį – grandiozinę šventę su paskaitomis bei pramogomis. Skelbiama, kad tai yra nepriklausoma bei nepolitinė organizacija, tačiau tarp renginio organizatorių – nemažai asmenų, susijusių būtent su Socialdemokratų partija.

2014 metais Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo renginį organizavo tada jau teisingumo viceministro pareigas ėjęs J. Pagojus, taip pat tarp organizatorių buvo tuomet ministro L. Linkevičiaus patarėjo pareigas ėjęs D. Skusevičius bei jo žmona Dorota Skusevičienė. Renginį organizavo ir daug kitų žmonių, tačiau jaunieji socdemai tai darė jau eidami aukštas pareigas Vyriausybėje. J. Pagojus interesų deklaracijoje yra nurodęs savo ryšius su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje, o D. Skusevičiaus deklaracijoje nėra įrašo, kad viceministras kadaise su šia organizacija ryšių turėjo.

2015 metais renginys nevyko. Prie Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo renginio organizavimo 2016 metais taip pat prisidėjo J. Pagojus, tuo metu jis vis dar ėjo teisingumo viceministro pareigas. Taip pat tarp organizatorių buvo ir jo sesuo Toma.

Renginį globojo net Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Renginį rėmė Lietuvos vyriausybė bei Krašto apsaugos ministerija. Taip pat tarp renginio partnerių buvo Ūkio, Užsienio reikalų ministerijos bei Jaunimo reikalų departamentas.

Tūkstančiai kariuomenės lėšų

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizavimui lėšų skyrė ir Lietuvos valstybinės institucijos. Susitikimą tiek 2014, tiek 2016 metais finansavo Krašto apsaugos ministerija iš ryšių su visuomene ir visuomenės informavimo programoms skirtų lėšų.

Tuometinio krašto apsaugos ministro, taip pat socialdemokrato Juozo Oleko įsakymais 2014 metais susitikimui, prie kurio organizavimo prisidėjo ir jaunieji socialdemokratai, skirta daugiau nei 101 tūkstantis eurų, 2016 metais – 89 tūkstančiai eurų.

Žurnalistų paklaustas, kodėl iš kariuomenės pinigų buvo remtas toks renginys, kuris atrodo neturįs nieko bendra su krašto apsauga, J. Olekas anksčiau teigė, kad tai padaryti buvo Vyriausybės nurodymas. Vyriausybei tuo metu vadovavo Algirdas Butkevičius.

„Mes prieš dvejus metus buvome gavę Vyriausybės pervedimą finansuoti tą jaunimo stovyklą tokios apimties. […] tą renginį dar prieš du metus. Vertino komisija, kiek yra lėšų, kurias galima skirti. Aš žinau, kad paraiška buvo didesnė to renginio finansavimui. Mes dalį to renginio finansavome“, - žurnalistams aiškino J. Olekas.

Juozas Olekas © DELFI (D.Pipo nuotr.)

Nustatyta pažeidimų renginio organizavime: neaišku, kaip buvo panaudoti pinigai

Valstybės kontrolė 2015 metais atliko Krašto apsaugos ministerijos finansinį auditą ir nustatė pažeidimų, susijusių su pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo renginio, tarp kurio organizatorių buvo ir jaunieji socdemai, rengimu 2014 metais.

„Ministerija, finansuodama Pasaulio jaunimo organizacijos Lietuvoje veiklos programą „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2014“, neužtikrino, kad būtų laikomasi finansavimo sutartyje lėšų panaudojimui keliamo reikalavimo įvykdymo.

Ministerija sudarė sąlygas Pasaulio jaunimo organizacijai pirkti prekes ir paslaugas už 350 tūkst. Lt be viešųjų pirkimų procedūrų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, ir taip neužtikrino, kad prekės ir paslaugos būtų įsigytos ekonomiškiausiu būdu“, - rašoma valstybės kontrolės audito ataskaitoje. Joje pažymima, kad nėra galimybės įsitikinti, ar pinigai buvo panaudoti ekonomiškiausiu būdu.

Valstybės kontrolės 2015 metais atlikto Užsienio reikalų ministerijos finansinio audito ataskaitoje pažymima, kad Užsienio reikalų ministerija sutartį dėl Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo sudarė atgaline data.

„Su Asociacija „Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“ projekto „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2014“, kurio esmė Pasaulio Lietuvių jaunimo susitikimas, vykęs 2014-07-10/13, sutartis sudaryta 2014-07-21, nors iki sutarties sudarymo renginys jau buvo įvykęs, patirtos visos išlaidos, o projektas įgyvendintas“, - rašoma audito išvadoje.

Dirbami Vyriausybėje pakeliavo po užsienį ir vedė mokymus

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimų organizavimas yra ne vienintelis atvejis, kai politikai dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje veikloje.

DELFI jau anksčiau rašė, kad D. Skusevičius, 2013 metais laimėjęs Jaunimo reikalų departamento konkursą be jokios konkurencijos, vedė mokymus įvairiose Lietuvos savivaldybėse. Tačiau vėliau aukštas pareigas Vyriausybėje einantys jaunieji socialdemokratai spėjo pravesti mokymus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Pagal Lietuvos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“ buvo finansuojami mokymai užsienio lietuvių bendruomenėms.

Mokymus finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaip jau skelbta, kadaise jame dirbo ir D. Skusevičius. Mokymus organizavo Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ bendradarbiaudamas su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje, kurios veikloje aktyviai dalyvavo J. Pagojus ir D. Skusevičius, nors ji save pristato kaip nepolitinę organizaciją, taip pat prisidėdavo ir skirtingų šalių užsienio lietuvių bendruomenės. Mokymai dažniausiai vykdavo Lietuvos atstovybių užsienyje patalpose.

2014-2016 m. Jaunimo reikalų departamentas sudarė paslaugų sutartį su Labdaros ir paramos fondu „Jauniems“. 2014 m. bendra sutarties vertė buvo 17 tūkstančių eurų, 2015 metais – 12 tūkstančių eurų, 2016 metais – 12 tūkstančių eurų.

Mokymus vedė įvairūs lektoriai. Dalį mokymų vedė ir patys jaunieji socialdemokratai. D. Skusevičius vedė ne vienus mokymus įvairiose šalyse ir galėjo nemažai pakeliauti. J. Pagojus 2014 metais vedė mokymus Helsinkyje, tuo metu jis ėjo teisingumo viceministro pareigas.

Didžioji dalis šių mokymų, pagal viešai skelbiamą informaciją, vyko penktadieniais – sekmadieniais, todėl neaišku, kaip pareigas Vyriausybėje einantys politikai sugebėjo suderinti juos su darbu.

2014-2016 m. D. Skusevičius vedė 9 mokymus įvairiose šalyse

Jaunimo reikalų departamento, kuris ir finansavo mokymus, vadovas Vydūnas Trapinskas DELFI teigė, kad D. Skusevičius per trejus metus vedė 9 mokymus. Dėl jo kompetencijos abejonių nekilo.

„Dėl suteiktų paslaugų, atsiskaitymo už jas, sutarties sąlygų laikymosi pastabų ir priekaištų pirkėjas neturėjo. D. Skusevičius renginius vedė ir konsultacijas teikė paslaugas teikiančios organizacijos iniciatyva. Pagal sutartį paslaugų teikėjas privalėjo užtikrinti tinkamą tiesiogiai paslaugas atliekančių asmenų kvalifikaciją. Dėl D. Skusevičius kvalifikacijos Jaunimo reikalų departamentui kaip paslaugų pirkėjui klausimų ar abejonių nebuvo kilę“, - komentavo V. Trapinskas.

Jaunimo reikalų departamentas © DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Pasak Jaunimo reikalų departamento, per trejus metus D. Skusevičius vedė 9 mokymus: „Pagal paslaugų teikėjo pateiktas ataskaitas galime pasakyti, kad 2014 m. D. Skusevičius vedė 3 iš 10 mokymų (Suomija, Austrija, Islandija), 2015 m. vedė 2 iš 7 mokymų (Danija, Gruzija), o 2016 m. 4 iš 8 mokymų (Olandija, Šveicarija, Belgija, Jungtinė karalystė).“

J. Pagojus: buvo kompensuotos kelionės išlaidos

Buvęs teisingumo viceministras Julius Pagojus DELFI teigė, kad už mokymus užsienyje gavo atlygį, nes buvo samdytas kaip lektorius. Vėliau jis patikslino, kad atlygis tai buvo pinigai, kurie skirti susimokėti už kelionę ir apgyvendinimą.

„2014 metais per pasaulio jaunimo susitikimą aš tik padėjau ir konsultavau teisiniais klausimais. Padėjau su sutartimis ir su kitkuo, čia mano laisvu nuo darbo metu savanoriškais pagrindais. Aš tą esu deklaravęs. O mokymai keli, kuriuos vedžiau, vyko savaitgaliais (bent vieni vesti mokymai, pasak viešai skelbiamos informacijos, vyko penktadienį-sekmadienį - DELFI). Su pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga nuo 2009-ųjų metų bendradarbiauju. Padėjau jiems įsisteigti Lietuvoje, tai nuo to laiko ir tęsiasi bendradarbiavimas. “, - kalbėjo J. Pagojus.

Paklaustas, ar nemato intereso konflikto, kai jaunieji socialdemokratai ar jiems artimi žmonės laisvu nuo darbo metu organizuoja renginį, kuris gauna valstybės paramą, jis teigė, kad renginį organizavo įvairūs žmones. Jis taip pat patvirtino, kad prie renginio organizavimo prisidėjo ir jo bendrapartietis, naujasis užsienio reikalų viceministras D. Skusevičius: „Aš nuo pat 2012-ųjų buvau organizacinėje komandoje ir galiu pasakyti, kad ten buvo iš visų partijų žmonių. Taip, D. Skusevičius 2014 metais prisidėjo, jis labiau dirbo su užsienio sąjungomis, jų pritraukimu į renginį.“

Julius Pagojus © DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Paklaustas, ar mokymai užsienyje taip pat buvo savanoriška veikla, J. Pagojus teigė gavęs už juos atlygį: „Esu gavęs atlygį, nes įmonė, kuri laimėjo konkursą vesti tuos mokymus, mane samdė kaip lektorių.“ Vėliau J. Pagojus patikslino, kad atlygis tai buvo kelionės ir viešbučių apmokėjimas, papildomo atlyginimo jis neužsidirbo, nes tai buvo savanoriška veikla.

D. Skusevičius: veiklomis užsiimu vakarais, savaitgaliais, per atostogas

D. Skusevičius DELFI teigė, kad prie Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje veiklos prisidėjo nuo pat jos įkūrimo, nors tokių ryšių politikas ir nėra deklaravęs interesų deklaracijoje. Jis teigė esantis veiklus žmogus ir visuomenine veikla užsiimantis laisvu nuo darbo metu.

„Prie Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje veiklos prisidedu nuo pat jos įkūrimo. Tikiu šia organizacija ir jos vykdoma veikla. Prisidėjau prie Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo idėjos vystymo bei susitikimų, vykusių 2012, 2014 ir 2016 metais organizavimo (tiesa, 2016 metais dirbant Briuselyje, prisidėjimas prie organizavimo buvo daugiau idėjinis, tačiau renginyje dalyvavau ir prisidėjau prie organizacinės komandos darbų). Džiaugiuosi galėdamas savo žiniomis ir sukaupta patirtimi prisidėti prie glaudesnio ryšio su užsienio lietuviais palaikymo“, - komentavo D. Skusevičius.

Darius Skusevičius © DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Paklaustas, kaip suderino renginio organizavimo veiklą, taip pat užsienyje vestus mokymus su ministro patarėjo pareigomis, D. Skusevičius teigė, kad tuo užsiėmė laisvu nuo darbo metu: „Laiko visuomeninei veiklai gali rasti kiekvienas. Pavyzdžiui,šiuo metu aktyviai dalyvauju Belgijos lietuvių bendruomenės organizuojamuose renginiuose. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, mano nuomone, yra labai prasmingas renginys, todėl visuomet mielai prisidėjau prie jo organizacinių darbų. Žinoma, tai dariau laisvu nuo darbo metu – vakarais, savaitgaliais, per atostogas.“

D. Skusevičius teigė, papildomo atlygio už mokymus negavęs, tačiau organizatoriai kompensuodavo jo kelionės išlaidas bei apgyvendinimą.

Užsienio reikalų ministerija neįžvelgia nieko blogo

Užsienio reikalų ministerija, kuriai antrą kadenciją vadovauja socialdemoktaras L. Linkevičius, DELFI teigė, kad Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui, tarp kurio organizatorių buvo ir ministerijos darbuotojas, 2014 metais URM skyrė 23 tūkstančius litų (6 687 eurai), 2016 metais – 5 tūkstančius eurų.

„URM žiniomis, D. Skusevičius nebuvo sudaręs darbo sutarties su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija ir prie susitikimo organizavimo prisidėjo savanoriškai, visuomeniniais pagrindais – daugiausiai idėjomis ir sukaupta ilgamete dalyvavimo jaunimo organizacijose patirtimi“, - komentavo Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas.

Pasak ministerijos atstovų, D. Skusevičius honorarų už renginius užsienyje negaudavo, o ekspertinė veikla nėra draudžiama.

„URM darbuotojai ne darbo metu turi teisę užsiimti visuomenine, ekspertine veikla. Ministerijos žiniomis, D. Skusevičius renginius užsienio lietuviams vesdavo savaitgaliais ar atostogų metu, honorarų už tai negaudavo. Pabrėžiame, kad URM tokių renginių organizavimui finansavimo nėra skyrusi“, - komentavo ministerija.

Dar anksčiau - trys laimėti konkursai be konkurencijos

DELFI jau anksčiau rašė, kad D. Skusevičiaus įmonė „Savivaldos plėtros institutas“ be konkurencijos yra laimėjusi tris viešųjų pirkimų konkursus iš buvusios jo darbovietės – Jaunimo reikalų departamento.

D. Skusevičius iki 2009-ųjų dirbo Jaunimo reikalų departamente, o jau 2010-aisiais ėmė laimėti departamento skelbiamus konkursus be konkurencijos. Bendra D. Skusevičiaus vadovaujamos įmonės laimėtų konkursų vertė – 44 tūkstančiai eurų. D. Skusevičius, laimėjęs konkursą mokymams organizuoti, pats pravedė mokymus įvairių Lietuvos savivaldybių darbuotojams. Be to, su įmonės veikla buvo susiję ir daugiau jaunųjų socialdemokratų: D. Skusevičiaus pavaduotoju buvo buvęs ūkio viceministras Marius Skarupskas. Įmonės ekspertų ir lektorių sąraše buvo ir J. Pagojus.