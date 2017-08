Poilsiui pritaikyti 44 kambariai

Saulėtą darbo dienos vakarą einant pro Palangos girininkiją, kurios adresas – Žvejų g. 15, dėmesį patraukia balkonuose džiūstantys rankšluosčiai, pro langus rūkantys žmonės, pilnut pilnutėlė automobilių stovėjimo aikštelė. O šalia įėjimo į urėdijos pastato kiemą stovi stendas su užrašu „Yra laisvų vietų“. Patalpų viduje darbuojasi administratorė, kuri pasirengusi visus norinčius apgyvendinti Kretingos miškų urėdijai priklausančiame pastate.

DELFI žurnalistui paskambinus urėdijos kontaktuose nurodytu Mokymo informacijos centro telefonu paslaugi moteris sakė, kad rugpjūčio mėnesio pradžioje dvivietis kambarys parai kainuotų 40 eurų.

Paskambinus praėjus maždaug dviem savaitėms vėl atsiliepė moteris, kuri įvardijo jau kitą nakvynės dviviečiame kambaryje kainą – 35 eurai parai.

Kretingos miškų urėdijos darbuotojai, raštu atsakę į DELFI klausimus, neslėpė, kad urėdijos patalpose teikiamos ir apgyvendinimo paslaugos. Jų teigimu, tam pritaikyti 44 kambariai. Vasaros sezono metu šias paslaugas esą teikia 4 darbuotojai. Pernai už apgyvendinimo paslaugų teikimą iš viso, jų teigimu, gauta 41391,04 Eur pajamų.

Tiesa, Kretingos miškų urėdas Arūnas Samoška, raštu atsakydamas į klausimus, teigė, kad apgyvendinimo paslaugas teikia ne Palangos girininkija, o atskiras urėdijos padalinys – Mokymo informacijos centras. Vis dėlto ant pastato nėra iškabos, skelbiančios apie šio centro veiklą. Žurnalistai užfiksavo tik lentelę su užrašu „Palangos girininkija".

Urėdas nemato nieko blogo, kad urėdijos patalpose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Tačiau jis minėjo, kad ketinama Palangoje esantį pastatą perduoti Turto bankui. Kai tai įvyks, esą bus nustota teikti ir apgyvendinimo paslaugas.

„Apgyvendinimo paslaugų teikimas numatytas ir VĮ Kretingos miškų urėdijos įstatuose. Palangos girininkija tik įsikūrusi dalyje šio pastato, kuriame yra ir Mokymo informacijos centras. Išanalizavus Mokymo informacijos centro finansinę būklę buvo priimtas sprendimas perduoti visą pastatą VĮ Turto bankui, nes finansiškai šis pastatas urėdijai nenaudingas. Pats pastatas yra geroje Palangos miesto vietoje ir vertingas, tad VĮ Turto bankas, privatizavęs šį pastatą, į valstybės biudžetą įneštų nemažai pajamų, be to, geriau būtų tenkinamas viešasis interesas. Šiuo metu VĮ Turto bankas vykdo savo vidines turto perėmimo procedūras. VĮ Turto bankui perėmus pastatą VĮ Kretingos miškų urėdijos Mokymo informacijos centro veikla bus nutraukta“, - laiške redakcijai rašė urėdas.

Tik iš 3 karto Generalinė urėdija atgavo atmintį

Tačiau visai kitos pozicijos laikėsi Generalinė miškų urėdija, kuriai ir pavaldi Kretingos urėdija, paklausta apie urėdijos patalpose veikiantį viešbutį. Jos atstovė Linutė Melkuvienė, atsakydama į žurnalistų klausimus, nesileido į kalbas apie panašaus profilio paslaugas.

„Informuojame, kad Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkija niekada nevykdė apgyvendinimo paslaugų. Girininkijos užimamas plotas – 73 kvadratiniai metrai (2 kambariai). Ši girininkija, kaip ir visos kitos, vykdo valstybinių miškų priežiūrą ir apsaugą. Generalinė miškų urėdija Kretingos miškų urėdijos 2017 m. gegužės 17 d. prašymu kreipėsi į VĮ Turto banką dėl pastato, kuriame yra girininkija, įtraukimo į viešame aukcione parduodamo valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Privatizavus šį pastatą, bus gauta papildomų pajamų į valstybės biudžetą, bus geriau tenkinamas viešasis interesas“, - tokią Generalinės miškų urėdijos vadovų poziciją redakcijai perdavė L. Melkuvienė.

Žurnalistams teko dar kartą siųsti klausimus ir pasidomėti, kodėl tuomet Kretingos urėdijos kontaktuose nurodytu telefonu atsiliepusi moteris vardija potencialiems klientams apgyvendinimo paslaugų kainas.

Tuomet L. Melkuvienė prisiminė, kad tame pačiame pastate veikia ir Mokymo informavimo centras. Tačiau nuo atsakymo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Generalinės urėdijos atstovė išsisuko ir vėl.

„Dar kartą patvirtiname, kad Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkija nevykdo jokių žmonių apgyvendinimo paslaugų. Ten dirba tik girininkas Stanislovas Jonaitis ir eigulys Vladas Kisielius. Jokia moteris šioje girininkijoje nedirba, todėl šiuo telefonu atsiliepti ir informacijos suteikti negali. Pastate, kuriame yra girininkija, adresu Žvejų gatvė Nr. 15, veikia ir Kretingos miškų urėdijos Mokymo ir informavimo centras. Šiuo metu, kaip jau minėjome, yra vykdoma viso pastato perdavimo VĮ Turto bankui procedūra“, - laiške redakcijai rašė L. Melkuvienė.

Tik trečią kartą gavusi žurnalistų klausimus Generalinės miškų urėdijos atstovė pripažino, kad Palangoje, Žvejų g. 15, vis dėlto yra teikiamos ir apgyvendinimo paslaugos.

„Kaip jums pranešėme vakar, adresu Žvejų g. 15, Palanga, yra įsikūręs Kretingos miškų urėdijos Mokymo-informacijos centras. Šis centras buvo įsteigtas 2003 m. birželio 2 d., jo veiklos nuostatus patvirtino aplinkos viceministras Albertas Vasiliauskas. Šio padalinio įsteigimo tikslas – kursų žinybos darbuotojų kvalifikacijai kelti organizavimas, apgyvendinimo paslaugų atvykstantiems medžioti į Kretingos miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotus vykdymas. Be minėtų funkcijų, šis centras „teikia apgyvendinimo, maitinimo, ekskursijų po Klaipėdos kraštą ir Žemaitiją bei kitas paslaugas“ (7.17 veiklos nuostatų punktas)“, - informavo L. Melkuvienė.

Taip pat ji aiškino, kad visi norintys urėdijos pastate gali apsistoti esą tik nuo šių metų. Taip urėdas neva sureagavo į aplinkos ministro pavedimą. Be to, ji sakė, kad Aplinkos ministerija žinanti apie šio centro veiklą ir pretenzijų dėl to neturinti.

„Atsižvelgiant į aplinkos ministro 2017-01-31 pavedimą „Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų konsolidavimo“, kuriuo pavedama užtikrinti, kad iki 2017-12-31 nebūtų keičiamos esamos valstybės įmonių miškų urėdijų struktūros, ir siekiant gauti lėšų šio pastato išlaikymui, Kretingos miškų urėdas priėmė sprendimą teikti apgyvendinimo paslaugas visiems norintiems. Jūs neradote ant šio pastato anksčiau kabėjusios „Mokymo-informacijos centro“ iškabos, nes šis centras savo funkcijų nebevykdo. Aplinkos ministerijos patarėjas Ernestas Jurkonis 2017 m. liepos mėn. atliko šio centro veiklos patikrinimą ir pretenzijų dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo neturėjo, tik pripažino jį finansiškai nuostolingu“, - teigiama Generalinės urėdijos atsakyme.

Mokesčių inspekcija apie tokią veiklą duomenų neturi

Kaip DELFI informavo Registrų centras, visą pastatą, esantį Žvejų g. 15, Palangoje, patikėjimo teise valdo Kretingos miškų urėdija. O Mokymo informacijos centras, kaip teigė Registrų centro atstovai, yra Kretingos miškų urėdijos padalinys.

Valstybinės mokesčių inspekcijos DELFI paklausė, kiek pajamų iš Kretingos miškų urėdijos patalpose teikiamų nakvynės paslaugų gauna valstybė. VMI Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis teigė, kad inspekcija neturi informacijos apie tokių paslaugų teikimą.

„Informacijos apie jūsų minimos miškų urėdijos vykdomą nakvynės ir paslaugų veiklą VMI informacijos neturi. Pažymėtina, jog jei miškų urėdijos nuostatai nedraudžia ir urėdija tokią komercinę veiklą gali vykdyti, tai jos gautos pajamos turi būti apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. VMI visuomet reaguoja į pranešimus apie galimą mokesčių slėpimą, analizuoja ne tik savo turimą informaciją, bet ir informaciją, pasirodančią viešoje erdvėje, bei ją įvertinusi priima sprendimus dėl galimų kontrolės veiksmų“, - teigė VMI atstovas.

Aplinkos viceministras: šis atvejis ypač įžūlus

Nors Generalinės miškų urėdijos atstovai teigė, kad Aplinkos ministerija pretenzijų dėl nakvynės paslaugų neturi, aplinkos viceministras Martynas Norbutas laikėsi kitos pozicijos ir sukritikavo tokio profilio paslaugas. Tokią veiklą jis įvertino vienareikšmiškai – urėdijos viešbučio paslaugų teikti negali.

Aplinkos viceministras M. Norbutas aiškina, jog tyrimas dėl Palangos girininkijoje teikiamų apgyvendinimo paslaugų buvo pradėtas dar liepos mėnesį.

„Vykdoma veikla yra nebūdinga Kretingos miškų urėdijai, juolab ji yra finansiškai nuostolinga. Generalinei urėdijai pasakyta išsiaiškinti, ar Lietuvoje nesama panašių piktnaudžiavimo atvejų, kuomet valstybei priklausantys objektai yra naudojami neracionaliai ir ne pagal paskirtį“, – teigė pašnekovas.

Aplinkos viceministro teigimu, tai nėra pirmas tyrimas, atliekamas dėl galimai neteisėtos Kretingos urėdijos veiklos.

„Negana to, jog išsiaiškinome, kad urėdijai skirtos patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, buvo ir daugiau panašių atvejų, kurie patraukė mūsų dėmesį. Anksčiau buvo atliktas tyrimas dėl privačiam asmeniui išnuomojamų patalpų, taip pat gavome ir tokių pranešimų, jog urėdijai įkurtais garažais naudojasi privati įmonė“, – prisiminė jis.

M. Norbutas teigė, jog buvo atsiųsta filmuota medžiaga, kurioje matoma, jog tam tikros įmonės automobiliai naudojasi urėdijos garažu. Atvykus į vietą pažeidimai neužfiksuoti, tačiau viceministras įsitikinęs, jog tyrimui prasidėjus šis su urėdijos veikla nesuderinamas elgesys buvo sąmoningai sustabdytas.

„Generalinė urėdija privalo užtikrinti, kad valstybės turtas būtų naudojamas racionaliai. Šis atvejis yra ypač įžūlus – juk vykdoma veikla, kuri praktiškai neša nuostolį, dengiama mokesčių mokėtojų pinigais. Situaciją sutvarkyti pavesta Generalinei urėdijai – lieka klausimas, kaip greitai ji sugebės užtikrinti, kad tokia veikla nebūtų vykdoma“, – teigia M. Norbutas.

O kaip apskaitomos pajamos, gaunamos už šią veiklą? Aplinkos viceministras spėjo, jog už nuomą surinkti pinigai traktuojami kaip pajamos, gaunamos iš kitos veiklos.

„Kiekviena urėdija disponuoja valstybiniu turtu, kuris duotas tam, kad valstybinės įmonės galėtų užtikrinti savo veiklos efektyvumą. Jei valstybinė įmonė naudoja šį turtą, koks jis bebūtų, ne pagal paskirtį – klausimas, kam tuomet tas turtas įmonei reikalingas ir kodėl galima nuspręsti jį naudoti kitoms reikmėms, nesusijusioms su tiesiogine veikla“, – stebėjosi jis.