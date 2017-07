A. Veryga: neradę populiariausių pigiausių vaistų pacientai turėtų apskųsti vaistines

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia pacientų dėmesį, kad visos šalies vaistinės privalo užtikrinti, jog jose būtų populiariausių pigiausių vaistų, kuriuos visada galėtų pasiūlyti jų pageidaujantiems žmonėms. Jei tokių vaistų vaistinės neturi, privalo juos užsakyti ir taip užtikrinti, kad jie būtų prieinami pacientams. Jei visgi nutinka taip, kad yra sakoma, jog tokių vaistų nėra ir negalima įsigyti, SAM ragina žmones netylėti ir nedelsiant pranešti kontroliuojančioms institucijoms.

Taigi neradę reikiamų populiariausių pigiausių vaistų ir negavę patvirtinimo, kad vaistinės juos užsakys, pacientai turėtų apie tai pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) tel. 8 800 735 68 arba Valstybinei ligonių kasai (VLK) tel. 8 700 88888.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, gavę pacientų skundus, šių institucijų atstovai vyks tikrinti, nes populiariausi pigiausi vaistai pacientams turi būti prieinami.

Ministras prašo, kad farmacininkų nuoširdžiai padėti pacientams.

“ Pagalba reiškia tai, kad jie turėtų galvoti apie tai, kaip pasiūlyti populiariausių pigiausių vaistų, kurių gydomosios savybės yra lygiai tokios pat, kaip kitų toje pačioje grupėje esančių vaistų, ir paaiškinti žmonėms, kad gydo vaisto veiklioji medžiaga, o ne pakuotė, ne firmos pavadinimas, ne spalvos ar kitos vizualios savybės“, - sako ministras A. Veryga.

Valstybė apmoka apie 2 tūkst. kompensuojamųjų vaistų bazines kainas.

Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė primena, kad nuo lapkričio mėnesio įsigalioja nauja tvarka, kurią priėmė Seimas ir pasirašė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pagal kurią vaistinėse galės lankytis vadinami „slapti pirkėjai“ ir tikrinti, kaip yra užtikrinamos galimybės pacientams įsigyti populiariausių vaistų su mažiausia priemoka.

Be to, nuo šiol ir kompensuojamųjų vaistų kainynas bus peržiūrimas kas ketvirtį. Tokia naujovė įtvirtinta teisės aktais. Vadinasi, Lietuvoje kompensuojamųjų vaistų kainos bus peržiūrimos kur kas dažniau, kaip ir užsienio šalyse, kuriose vaistų kainos yra mažesnės, nei pas mus. Dažnesnis kainyno peržiūrėjimas leis dažniau mažinti vaistų kainas, nes vaistų gamintojai dažniau deklaruoja nuolaidas, reaguodami į situaciją rinkoje. Iki šiol kainynas buvo peržiūrimas kartą per metus ir nebuvo galimybių dažniau reaguoti į pokyčius vaistų rinkoje.