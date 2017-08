A. Tapinas kreipėsi į M. Dargužaitę: kanclere, jūs buvote Lietuvoje?

„Vyriausybės kanclerė Milda Darguzaite, o kiek anksčiau ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas stebisi, kaip čia taip yra, kad žmonės Lietuvoje nejaučia gyvenimo pagerėjimo, kai BVP auga 4 proc., užsienio investicijos auga, vien „Investuok Lietuvoje“ per pirmą pusmetį sukūrė 37 proc. daugiau darbo vietų ir dar daug gražių skaičių. O žmonės sako, kad gyvena blogiau ir emigruoja.

Neįtikėtina, sako kanclerė ir atranda kaltininką – žiniasklaidą, nes trūksta teigiamų (arba, anot kanclerės) realybę atspindinčių naujienų.

O aš sakau – neįtikėtina, ką su protingais žmonėmis padaro valdžios postai ir tas iliuzinis burbulas, kuriame prarandi aplinkos suvokimą.

Kanclere, jūs buvote Lietuvoje? Ne su premjero kortežo švyturėliais, ne su ministrų palyda? O tiesiog nuvažiavusi ir kalbėjusis su žmonėmis. Ir mažais, ir dideliais. Ir jaunais, ir senais? Gal jums papasakoti tas realybę atspindinčias naujienas?

Aš buvau. Pastaruosius kelerius metus kiekvieną savaitę. Ir mačiau, kokia yra situacija per įvairiausių grupių žmonių akis. Per vaikų, kurie eina namo nežinodami, ar bus ten ko pavalgyti. Per paauglių, kurie dar neturi 16, bet jau yra nusprendę išvažiuoti. Per jaunų specialistų, kurie atsidūrė nuodingame regionų atskirties rate, kur reikia blaškytis politinių klanų voratinklyje tam, kad tavo tėvai neprarastų savo minimalaus atlyginimo? Per šeimų, kurios išvažiuoja, nes nebepakelia net ne skurdo, o elementarios visų lygių valdžios nepagarbos žmonėms. Per šimtų vaikų, kurie tik pirmą kartą šiemet pamatė jūrą, nes tėvai neturi pinigų, akis. Per socialinės srities darbuotojų ir mokytojų, kurie dar kažkaip bando užtvenkti augantį socialinės rizikos ir remtinų šeimų skaičių regionuose, akis. Per bendruomenes, kurios nori kažką kurti, bet atsiremia į abejingumo gelžbetonį.

Jeigu netikit – paklauskit savo šefo, kuris irgi šiemet aplankė kelias mokyklas, kokį įspūdį jam paliko regionų miesteliai ir kodėl ten žmonės nesidžiaugia 3.9 proc. BVP augimu.

Gali būti gražiausiai išdailinti ir fantastiškai augantis procentai, bet kol Lietuvos valdžia nenusileis nuo savo aukšto žirgo, kol joje neatsiras empatijos, noro suprasti, kaip iš tikrųjų gyvena Lietuva ir kas jai skauda, kol nebus drąsos susitikti ir kalbėtis su Lietuva akis į akį, tol ir galėsit ieškoti kaltų savajame burbule ir kaltinti žiniasklaidą“, – penktadienį feisbuke skelbia A. Tapinas.

M. Dargužaitė: viešojoje erdvėje trūksta teigiamų naujienų

Tuo metu M. Dargužaitės nuomone, viešojoje erdvėje trūksta teigiamų, realybę atspindinčių naujienų, tad gyventojai viską pradeda matyti tamsiomis spalvomis. Tai, sako kanclerė, yra viena pagrindinių emigracijos priežasčių.

„Šių metų ekonomikos rodikliai Lietuvoje labai pozityvūs: BVP metinis augimas (3,9-4 proc.) išlieka ypač spartus jau du ketvirčius iš eilės ir yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Vidaus vartojimas išlieka labai svarbiu ekonomikos augimo varikliu, o gyventojų perkamąją galią didina itin spartus vidutinio darbo užmokesčio augimas (9,3 proc. metinis augimas per I ketv. – sparčiausias per daugelį metų), viršijantis kainų prieaugį (metinė infliacija 3,5 proc. birželio duomenimis). Šalies eksportas auga sparčiai (19,2 proc. metinis augimas gegužės duomenimis), užsienio investicijų apimtis taip pat išaugo (metinis 2 proc. augimas per I ketv.), ir visa tai gerina darbo rinką – darbo vietų kūrimą, atlyginimų pokyčius. Vien tik „Investuok Lietuvoje“ I pusmetį pritrauktos investicijos sukurs 2530 darbo vietų per tris metus (+37 proc. palyginti su pasiekimais pernai). Šių metų I pusmetį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 4,3 proc. (169,3 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Bet kas neįtikėtina, tai visų šitų gerų naujienų kontekste šiemet sumažėjo Lietuvos gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis yra gera. Naujausiais Eurobarometro apklausos duomenimis, gerai Lietuvos ekonominę padėtį pavasarį įvertino tik 26 proc. apklaustųjų, arba 6 punktais mažiau nei pernai rudenį.

Kai viešoj erdvėj trūksta teigiamų (realybę atspindinčių) naujienų, bet nuolat dominuoja kritika (pagrįsta ir nepagrįsta) – nenuostabu, kad gyventojai viską pradeda matyti tamsiomis spalvomis. Ir tai tikrai yra viena iš pagrindinių emigracijos priežasčių.

Daug kas kaltina valdžią dėl didelių emigracijos mastų. Bet kai darbo vietų daugėja, ekonomika auga, gyvenimo kokybė gerėja, o žmonių nuomonė apie gyvenimo kokybę Lietuvoje vis tiek blogėja- manau, atsakomybę turime prisiimti visi...“, – savo feisbuko paskyroje rašo M. Dargužaitė.