Ž. Pinskuvienė į postą paskyrė bendrapartietę – teks sumokėti beveik 40 tūkst. eurų

Taip nutarė Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal N. Dimšienės, Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras apeliacinius skundus.

Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad palieka galioti dar praėjusių metų liepą Širvintų rajono apylinkės teismo priimtą sprendimą, kuriuo darbo sutarties nutraukimas su N. Dimšiene pripažintas neteisėtu – buvo panaikintas Ž. Pinskuvienės vasario 9 d. pasirašytas potvarkis.

Teismas nutarė, kad darbo sutartis su poliklinikos vadove turi būti nutrauktas teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, kaip to ir pageidavo ieškovė, be to, jai iš pirminės sveikatos priežiūros centro sąskaitos turės būti sumokėtas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos – 2016 m. vasario 10 d. iki terminuotos darbo sutarties pabaigos – 2018 m. liepos 1 d. Iš viso – 37 743,82 Eur.

Be to, N. Dimšienei buvo priteistas 1 200 Eur neturtinės žalos atlyginimas ir 1 554 Eur bylinėjimosi išlaidos.

Kreipdamasi į teismą iš pareigų atleista N. Dimšienė nurodė, kad sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo turėjo teisę priimti tik sveikatos priežiūros įstaigos steigėjas – savivaldybės taryba, o ne merė Ž. Pinskuvienė asmeniškai, be to, ji aiškino, kad jos atleidimas iš pareigų nebuvo motyvuotas.

Bylą išnagrinėję teisėjai konstatavo, kad Viešųjų įstaigų įstatymas nenustato jokių išimčių dėl terminuotos darbo sutarties nutraukimo, todėl darbo sutartis su poliklinikos vadove turėjo būti nutraukiama vadovaujantis ne tik specialiu įstatymu, bet ir bendrosiomis Darbo kodekso nuostatomis taikomomis terminuotai darbo sutarčiai. Pasak teismo, su N. Dimšiene sudarytą terminuotą darbo sutartį galėjo nutraukti įstaigos steigėjas, naudodamasis suteikta absoliučia teise, tačiau jis privalėjo darbuotojai išmokėti vidutinį darbo užmokestį už visą likusį terminuotos darbo sutarties laiką.

Teismas taip pat pažymėjo, kad pinigai buvusiai gydymo įstaigos vadovei turi būti sumokėti iš darbdavio, o ne iš steigėjo, kaip juridinio asmens valdymo organo.

Priteisdami neturtinės žalos atlyginimą atleistai N. Dimšienei teisėjai nurodė, kad jos darbo santykiai tęsėsi ilgą laiką (19 metų) bei tai, kad „darbo sutarties nutraukimas be kitų aplinkybių buvo motyvuojamas ir siejamas su galimai nusikalstama ieškovės veika, kuri nebuvo įrodinėjama ir nebuvo įrodyta“.

„Ieškovės teisių pripažinimas ir turtinės žalos kompensavimas neužtikrina visiškos satisfakcijos, bet priteista 1 200 Eur dydžio neturtinė žala tam yra pakankama“, – pažymima iš karto nuo paskelbimo įsiteisėjusiame teismo sprendime.

DELFI primena, kad iš pareigų N. Dimšienę atleidusi Ž. Pinskuvienė kitu savo potvarkiu pirminės priežiūros centro vadovės pareigas patikėjo bendrapartietei Liudmilai Braškienei.