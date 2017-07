Seime dirbęs „Agurkinius“ išdavusio liudytojo tėvas: gyvenau iš partijos „juodų“ pinigų

56 metų P. Perminas, apie kurio santykius su sūnumi (jis šiuo metu yra valstybės saugomas liudytojas) išskirtiniame interviu DELFI pasakojo „Agurkinių“ grupuotės lyderiu laikomas Saulius Velečka, taip pat turi reikalų su teisėsauga – Mažeikių rajone gyvenantis ir oficialiai niekur nedirbantis vyras buvo nuteistas jau antrą kartą.

Abu jo įvykdyti nusikaltimai yra susiję su lojalumu Darbo partijai (DP) ir jos įkūrėjui Viktorui Uspaskichui – P. Perminas iš pradžių dirbo „darbiečių“ kuratoriumi Šiaulių ir Telšių apskrityse, o vėliau, eidamas Seimo nario padėjėjo pareigas, buvo atsakingas už visoje Lietuvoje veikiančius partijos skyrius.

Generalinės prokuratūros prokurorų atlikto ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis išanalizavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad P. Perminas, liudydamas vadiamojoje DP „juodosios buhalterijos“ byloje davė melagingus parodymus, nors buvo prisiekęs sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti.

Už tai, kad teisėjams melavo, jog eidamas „darbiečių“ skyrių kuratoriaus pareigas negavo jokio atlyginimo, o dirbo tik visuomeniniais pagrindais, baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teisėjas Robertas Rainys nutarė P. Perminui skirti 8 MGL (301 Eur) baudą.

Tai – gerokai švelnesnė sankcija už tą, kurią dar 2008 m. P. Perminui skyrė teismas už melą prokurorams ikiteisminio tyrimo metu. Tąkart dėl melagingų parodymų davimo lojaliam „darbiečiui“ teismas skyrė 50 MGL (1 882 Eur) baudą.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad P. Perminas dar 2012 m. birželio 15 d. apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo DP bei kitų nusikaltimų, teismo posėdyje, būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus.

P. Perminas nurodė, kad dirbdamas DP kuratoriumi Telšių ir Šiaulių apskrityse, gaudavo tik minimalų atlyginimą, o dirbdamas Seimo nario padėjėju DP skyrių kuratoriumi dirbo tik visuomeniniais pagrindais, jokių išmokų, kompensacijų negaudavo. Jis taip pat nurodė, kad dar 2006 m. gaudavęs kompensaciją už kurą į savo sąskaitą pavedimu, kai pateikdavo kuro čekius buhalterei Marinai Liutkevičienei.

Be to, ištikimas „darbietis“ melagingai nurodė, kad DP skyriams nebuvo skiriama beveik po 40 Eur (130 litų) per mėnesį kurui ir kanceliarinėms prekėms, ir kad jis pats negaudavo šių pinigų, nors iš tikrųjų juos perduodavo apskrityse ar rajonuose esantiems jo kuruojamiems DP skyriams. Kokia suma turi būti skirta, spręsdavo V. Uspaskichas.

P. Perminas taip pat jis melavo, kad partijos skyriai buvo finansuojami tik iš nario mokesčio ir apie kitas skyriams skirtas papildomas lėšas jis esą nieko nežino. Liudytojas teisėjams melavo ir apie kasos išlaidų orderius – kai jam buvo parodyti pinigų išmokėjimą pagrindžiantys orderiai, P. Perminas aiškino, kad lėšų negavo, o buvo pasirašęs ant tuščių blankų, o vieną orderių mato tik pirmą kartą.

Dėl melo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas P. Perminas pripažino jam pateiktus kaltinimus.

„Iš tikrųjų prie minimalaus atlyginimo gaudavau dar papildomą atlygį neoficialiai, o kai dirbau Seimo nario padėjėju, taip pat gaudavau atlygį iš Darbo partijos kaip kuratorius, – sakė P. Perminas. – Paskutiniu metu gaudavo apie 2 tūkst. litų kaip darbo užmokestį per mėnesį, plius dar 500 litų, skirtų kompensuoti kuro išlaidas, kadangi mano, kaip partijos skyrių kuratoriaus funkcija buvo važinėti po skyrius. Anksčiau šios sumos buvo mažesnės.“

„Darbietis“ sakė, kad pinigus jam dažniausiai išmokėdavo vėliau su teisėsauga bendradarbiauti sutikusi partijos buhalterė Nijolė Steponavičiūtė, tuomet taip pat dirbusi bendrovėje „Kartonas“.

„Būdavo, kad pinigus partijos centrinėje būstinėje perduodavo ir jos vadovė Vitalija Vonžutaitė ar kurie nors kiti būstinės darbuotojai“, – prisipažino P. Perminas.

Jis sakė, kad visada, gaudamas iš neoficialios kasos pinigus, pasirašydavo ant kasos išlaidų orderių.

„Nuoširdžiai gailiuosi, kad teisme melavau, – tikino „darbietis“. – Nežinau, kodėl daviau melagingus parodymus, gal todėl, kad buvau įsitikinęs, jog už tai man nieko nebus, kad mano kaltė nebus įrodyta ir dėl to nebūsiu nubaustas – juk jau kartą buvau nubaustas už melą ikiteisminio tyrimo metu, todėl maniau, kad antrą kartą jau nebūsiu baudžiamas. Dabar suprantu, kad elgiausi lengvabūdiškai ir neatsakingai.“

Dėl to, kad melavo Vilniaus apygardos teisme, baudžiamojon atsakomybėn prokurorai patraukė ir daugiau DP lojalių narių.

Viena iš partijos įkūrėjų, buvusios Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės padėjėja Zinaida Pagirskienė per apklausą prokuratūroje teigė, kad nebegali daugiau meluoti – į pensiją pasitraukusi „darbietė“ prokurorams ryžosi atskleisti tai, ką gindama partijos lyderius ne vienerius metus slėpė.

„Labai gailiuosi, kad melavau“, – per apklausą Generalinėje prokuratūroje pareiškė 72 metų Z. Pagirskienė. Ištikimybė partijai vienai iš jos įkūrėjų kirto per reputaciją – moteris irgi antrą kartą buvo nuteista dėl to, kad davė melagingus parodymus. Pirmą kartą už melą ją teismas nuteisė dar 2009 m. – tada su ašaromis akyse moteris prisiekinėjo, kad nemelavo sakydama, jog iš DP nėra gavusi jokių išmokų.

„Nuo tada, kai tik Darbo partija pateko į Seimą, dirbau Seimo nario Prano Vilko padėjėja, tačiau vienu metu jis į darbą priėmė jaunesnę padėjėją, o mane atleido, sakydamas, kad pasiieškočiau kito Seimo nario, kurio padėjėja galėčiau dirbti, – per apklausą Generalinėje prokuratūroje kalbėjo Z. Pagirskienė. – Kai mane atleido, tuomet Darbo partijoje man pradėjo mokėti neoficialų atlyginimą – po 1,5 tūkst. litų (apie 434 Eur). Aš dėl to netgi protestavau, net skundžiausi Viktorui Uspaskichui sakydama, kad noriu gauti atlyginimą oficialiai, į ką jis atsakė, koks gi man skirtumas. O aš atsakiau, kad tikrai didelis skirtumas, nes man juk nuo to priklauso, kokia bus pensija, kurią ne už ilgo turėjau gauti.“

Moteris sakė, kad po to ji vėl įsidarbino Seimo nario padėjėja ir tuomet jai neoficialaus darbo užmokesčio partija nebemokėjo. Paklausta, kodėl melavo ir tiesos nepasakė teisme, Z. Pagirskienė sakė: „Labai gailiuosi, kad taip nepasielgiau, aš prieš tai jau buvau nuteista už melagingų parodymų davimą, tad teisme nebežinojau kaip elgtis, ką turiu sakyti. Klausiau patarimo, ką man sakyti ir Darbo partijos advokatų, kurie sakė, kad geriausia sakyti, jog nieko neprisimenu. O po posėdžio Vytautas Gapšys mane netgi pagyrė, kad labai gerai daviau parodymus.“

Už tai, kad davė melagingus parodymus, Z. Pagirskienei teismas skyrė 6 MGL (226 Eur) baudą. Tuo metu buvusi partijos centrinės būstinės administratorė Lina Krapukaitienė dėl melo buvo nubausta 14 MGL (527,24 Eur) bauda.

Per apklausą Generalinėje prokuratūroje L. Krapukaitienė pasakojo, kad puikiai pažinojo partijos buhalterę N. Steponavičiūtę, kuri jai mokėjo ne tik atlyginimą, bet ir papildomus priedus. „Kartais juos išmokėdavo ir V. Vonžutaitė“, – prokurorams sakė moteris.

Buvusi „darbiečių“ centrinės būstinės administratorė prokurorams taip pat prisipažino, kad ikiteisminio tyrimo metu melavo ne tik dėl to, jog studijuodama dirbo partijoje ir nenorėjo prarasti turimo darbo, nes turėjo save išlaikyti, bet ir todėl, kad taip rekomendavo kai kurie teisininkai.

„Duoti melagingus parodymus neoficialiai patarė ir DP byloje tuo metu dalyvavę advokatai“, – prokurorams pareiškė L. Krapukaitienė. Tiesa, moteris pripažino, kad klaidą dar galėjo ištaisyti teisme, kur buvo iškviesta liudyti dar 2013 m. – tuo metu ji nebedirbo centrinėje būstinėje. „Bet pagalvojusi nutariau, kad vieną kartą davusi melagingus parodymus ir toliau turiu laikytis tokios pozicijos, – sakė ji. – Be to, partija ir jai atstovaujantys asmenys buvo įtakingi, tad apklausiama teismo posėdžio metu jaučiau baimę dėl jame dalyvaujančių asmenų.“

Vilniaus apygardos teismas yra konstatavęs, kad galimai melagingus parodymus davė ir Seimo nariai – „darbietis“ Valdas Skarbalius, „darbiečius“ į Liberalų sąjūdį iškeitęs Saulius Bucevičius, Darbo partijos Informacijos centro vadovas Sergejus Dobriakovas, „darbietis“ Vytautas Fadejevas.

Be to, anot teismo, taip pat turėtų būti svarstomas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės patraukimo ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, šaukimo į apklausą, o vėliau ir įtarimų gali sulaukti dainininkas Žilvinas Žvagulis, buvęs grupės „Bavarijos“ atlikėjas Juozas Liesis.

Dėl melagingų parodymų dar tiriant DP ir dabar jau buvusio jos lyderio V. Uspaskicho bylą už melagingų parodymų davimą teismai anksčiau yra nuteisę keliolika asmenų, jiems skirtos piniginės baudos. Teismai yra nustatę, kad 2004-2006 m. DP veikė vadinamoji juodoji buhalterija, ji buvo finansuojama iš neaiškių pinigų ir taip buvo išvengta mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimo.