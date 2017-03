Lietuvos gyventojai dažniausiai eina į teismus dėl sutarčių, įsiskolinimų ir skyrybų

Nors viešojoje erdvėje labiau matomos baudžiamosios bylos, Lietuvos teismai daugiau gauna ir išnagrinėja civilinių bylų, sako teismų vadovai.

Lietuvos gyventojai teismuose dažniausiai bylinėjasi dėl pirkimo-pardavimo sutarčių, įsiskolinimų už komunalines paslaugas, paskolų grąžinimo bei santuokos nutraukimo.

„Bylų skaičius Lietuvos teismuose išlieka labai didelis. Pernai gavome ir išnagrinėjome daugiau kaip 315 tūkst. bylų. Per vieną dieną Lietuvos teismai išnagrinėja 1409 bylas. Vienam apylinkės teismo teisėjui per dieną darbo krūvis sudaro daugiau kaip 2,3 bylos. Tai iš tikrųjų dideli skaičiai“, – penktadienį per spaudos konferenciją Nacionalinėje teismų administracijoje sakė Teisėjų tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus.

Jis teigė, kad palyginti dar su ankstesniais metais, teismuose gaunamų bylų šiek tiek sumažėjo – nuo 330 tūkst iki 315 tūkstančių.

Iš 315 tūkst. pernai gautų bylų 206 tūkst. yra civilinės bylos. Didžioji jų dalis susijusi su sutartiniais santykiais, įsiskolinimų, paskolų grąžinimo ir t.t.

Apie 18 tūkst. bylų buvo susijusios su šeimos santykiais, pusė jų – dėl santuokos nutraukimo. Neretai sutuoktiniai susitaria ir santuoką nutraukia bendru sutarimu, tokių bylų pernai buvo 7 tūkstančiai.

„Baudžiamųjų bylų teismuose mažėja. Tai stebime ne pirmi metai. Bylų mažėjimas sutampa su bendrąja nusikalstamumo mažėjimo tendencija“, – tvirtino R.Norkus.

Baudžiamosiose bylose dažniausiai vyrauja nusikaltimai žmogaus sveikatai.