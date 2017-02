Klausk teisininko: ar galima nuginčyti neveiksnaus asmens priimtą palikimą?

Po mamos mirties sūnus paveldėjo visą turtą, bet praėjus jau maždaug dvejiems metams po paveldėjimo įsigaliojimo tos mamos broliai grasina sūnų paduoti į teismą ir užginčyti paveldėjimą. Dabartinis teisėtas paveldėtojas šiuo metu yra psichiatrinėje ligoninėje ir yra pripažintas neveiksniu, tačiau turi žmogų, kuris yra įgaliotas tvarkyti jo dokumentus.

Tas įgaliotas asmuo prižiūrėjo jo mamą iki mirties ir su jos sutikimu turėjo įgaliojimą bei tvarkė visus būtiniausius dokumentus po mamos mirties, toliau yra atsakingas už būtinus to sūnaus reikalus, tačiau nėra globėjas, nes nėra giminaitis. Niekas iš giminės neapsiėmė to daryti įskaitant ir tuos brolius, kurie grasina paduoti į teismą dėl to nelemto turto. Kokia tikimybė, kad mamos broliai gali laimėti paveldėjimą?

Į DELFI skaitytojo klausimą atsako Kazimiero Simonavičiaus universiteto lektorė, advokatų kontoros „Žlioba&Žlioba“ advokatė Julija Viktorija Flis.

Dėkojame už klausimą. DELFI skaitytojas nenurodo daugelio svarbių aplinkybių, todėl pateikiame bendro pobūdžio konsultaciją. Jos turinys gali keistis patikslinus informaciją.

Pirmiausiai, iš trumpai aprašytos situacijos nėra aišku, kada sūnus buvo pripažintas neveiksniu – ar prieš mamos mirtį (t. y. prieš palikimo atsiradimą), ar jau mamos mirties, atsiradus teisei priimti palikimą.

Asmuo, besigydantis psichiatrinėje ligoninėje, teisinėje sistemoje nėra laikomas neveiksniu. Asmens pripažinimas neveiksniu yra teismo prerogatyva, tad, jei nėra teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu, asmuo yra laikomas veiksniu. Teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu, privalo skirti globėją (gali būti skirta ir institucinė globa) bei turto administratorių.

Pažymėtina, kad teisės aktai neriboja neveiksnaus asmens teisės priimti palikimą. Palikimą neveiksnaus asmens vardu priima globėjas. Atsisakyti priimti palikimą ar priimti palikimą neveiksnaus asmens vardu reikalingas išankstinis teismo leidimas.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismas praktiką, Civilinis kodeksas tiesiogiai neriboja palikimo priėmimo būdų, kai įpėdiniai yra fiziniai asmenys, dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės pripažinti neveiksniais, ir nenustato, kad globėjai neturi teisės faktiniu valdymu priimti palikimą pradėję jį faktiškai valdyti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad yra galimos situacijos, kai globėjas gali priimti globotinio vardu palikimą faktiškai pradėdamas valdyti palikėjo turtą, jeigu globėjas atlieka aktyvius veiksmus, kurie patvirtina jo valią veikti globotinio interesais ir paveldimą turtą įgyti globotinio nuosavybėn.

Taigi, mūsų nuomone, paveldėjimo priėmimą tuo pagrindu, kad palikimą priėmė neveiksnus asmuo, nuginčyti nėra galimybės, nebent palikimą neveiksnus asmuo būtų priėmęs be globėjo arba palikimas būtų priimtas neveiksnaus asmens vardu be teismo leidimo, jei palikimo priėmimo sandoris pastarajam būtų nenaudingas (pavyzdžiui, palikimą sudarytų skolos).

Pagal Civilinio kodekso 5 knygos nuostatas paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą. Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu.

DELFI skaitytoje trumpai aprašytoje situacijoje nėra nurodyta, ar sūnus palikimą priėmė pagal įstatymą ar pagal testamentą.

Jei sūnus paveldėjo pagal testamentą, testamentas gali būti nuginčytas tuo atveju, jei jį sudariusi mama buvo neveiksni arba jos veiksnumas buvo apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotikais narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, taip pat jei testamentas buvo sudarytas dėl smurto ar realaus grasinimo.

Julija Viktorija Flis © Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta DELFI.