Ištikimybė V. Uspaskichui griauna gyvenimą: tikiuosi, klaidų nebekartosiu

Buvusios Seimo narės Romualdos Kšanienės padėjėja prisipažįsta, kad iš parlamente mokamo atlyginimo negalėjo pragyventi, todėl papildomai uždarbiavo valydama Darbo partijos (DP), kuriai priklausė, centrinės būstinės patalpas. O atlyginimą gaudavo „vokelyje“.

Šiuo metu valstybės įmonėje „Regitra“ Personalo skyriaus specialiste dirbanti 36 metų Kristina Tribockė dėl lojalumo Viktoro Uspaskicho įkurtai DP „užsidirbo“ jau antrąjį teistumą – Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad per DP iškeltos baudžiamosios bylos nagrinėjimą melagingus parodymus davusi moteris pripažįstama kalta dėl melo.

Už tai jai skirta 14 MGL (527,24 eurų) bauda, kurią teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė leido sumokėti per tris mėnesius.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad pasitvirtino ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kad K. Tribockė dar 2012 m. balandį, apklausiama kaip liudytoja Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo DP bei kitų nusikaltimų, teismo posėdyje prisiekusi sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti, būdama įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, ir jau dėl to karto teista, davė melagingus parodymus.

Anot teismo, taip elgdamasis K. Tribockė siekė padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės DP byloje teisiamiems „darbiečių“ lyderiams.

Kalbėdama apie DP byloje svarbias aplinkybes K. Tribockė melavo, kad iš DP negavo papildomo darbo užmokesčio, kad kita partijos narė jai nėra perdavusi pinigų, o partijos juodąją buhalteriją pareigūnams padėjusią atskleisti finansininkę Nijolę Steponavičiūtę pažįsta tik iš matymo ir jokių reikalų su ja nėra turėjusi.

Liudytoja taip pat tikino, kad N. Steponavičiūtė jai niekada nemokėjo atlyginimo už darbą DP taip pat išsižadėjo ant kasos išlaidų orderių, kuriais buvo patvirtintas pinigų išmokėjimas, esančio savo parašo.

Dėl to, kad davė melagingus parodymus, Vilniaus apygardos teismas Generalinei prokuratūrai nurodė K. Tribockės, kaip ir kitų liudytojų, atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą.

Per apklausą įtariamąja patraukta K. Tribockė pripažino, kad teisme melavo ir dėl visko kaltino partijai atstovavusius advokatus.

„Melagingus parodymus daviau ir ikiteisminio tyrimo metu, už ką buvau nuteista, – sakė K. Tribockė. – Melavau, nes tuometiniai DP advokatai patarė laikytis tokios pozicijos, nepripažinti tokių faktų. Vėliau, kai buvau pašaukta liudyti Vilniaus apygardos teisme, maniau, kad turiu laikytis tokios pat pozicijos kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, tuo labiau, kad jau buvau nuteista už melagingų parodymų davimą. Dabar suprantu, kad elgiausi neatsakingai, pasižadu tokių klaidų ateityje nebepadaryti.“

Nutarusi daugiau nebemeluoti K. Tribockė nurodė, kad buvo DP priklausančios Seimo narės R. Kšanienės padėjėja ir dar papildomai uždarbiavo valydama DP centrinės būstinės patalpas Ankštojoje g.

„Už tai gaudavau neoficialų darbo užmokestį, kurį man išmokėdavo arba N. Steponavičiūtė, kuri karts nuo karto atvykdavo į DP centrinę būstinę, arba man pinigus perduodavo kiti asmenys“, – K. Tribockė tikino, kad dabar, prabėgus daugybei metų po įvykių, negali prisiminti, kas perduodavo pinigus, tačiau užsiminė, jog juos galėjo perduoti ir tuometė būstinės vadovė, vėliau tapusi Seimo nare Vitalija Vonžutaitė.

„Teisme sakydama, kad neturėjau jokių reikalų su N. Steponavičiūte, melavau, nes ji man kelis kartus yra išmokėjusi neoficialų darbo užmokestį už tai, kad dirbau DP – valiau partijos centrinę būstinę“, – pažymėjo moteris.

Kad būtent DP atstovavę advokatai patarė meluoti per apklausas, tyrėjams yra prisipažinusi ir tuo metu buvusi partijos centrinės būstinės administratorė Lina Krapukaitienė.

Per apklausą Generalinėje prokuratūroje L. Krapukaitienė pasakojo, kad puikiai pažinojo partijos buhalterę N. Steponavičiūtę, kuri jai mokėjo ne tik atlyginimą, bet ir papildomus priedus. „Kartais juos išmokėdavo ir V. Vonžutaitė“, – prokurorams sakė moteris.

Buvusi „darbiečių“ centrinės būstinės administratorė prokurorams taip pat prisipažino, kad ikiteisminio tyrimo metu melavo ne tik dėl to, jog studijuodama dirbo partijoje ir nenorėjo prarasti turimo darbo, nes turėjo save išlaikyti, bet ir todėl, kad taip rekomendavo kai kurie teisininkai.

„Duoti melagingus parodymus neoficialiai patarė ir DP byloje tuo metu dalyvavę advokatai“, – prokurorams pareiškė L. Krapukaitienė.

Tiesa, moteris pripažino, kad klaidą dar galėjo ištaisyti teisme, kur buvo iškviesta liudyti dar 2013 m. – tuo metu ji nebedirbo centrinėje būstinėje.

Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys ir Viktoras Uspaskichas DELFI / Šarūnas Mažeika

„Bet pagalvojusi nutariau, kad vieną kartą davusi melagingus parodymus ir toliau turiu laikytis tokios pozicijos, – sakė ji. – Be to, partija ir jai atstovaujantys asmenys buvo įtakingi, tad apklausiama teismo posėdžio metu jaučiau baimę dėl jame dalyvaujančių asmenų.“

Dėl to, kad melavo Vilniaus apygardos teisme per DP iškeltos bylos nagrinėjimą, teismas yra nuteisęs ir daugiau „darbiečių“.

Viena iš partijos įkūrėjų, buvusios Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės padėjėja Zinaida Pagirskienė taip pat buvo nuteista du kartus – už melą ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu.

„Nuo tada, kai tik Darbo partija pateko į Seimą, dirbau Seimo nario Prano Vilko padėjėja, tačiau vienu metu jis į darbą priėmė jaunesnę padėjėją, o mane atleido, sakydamas, kad pasiieškočiau kito Seimo nario, kurio padėjėja galėčiau dirbti, – per apklausą Generalinėje prokuratūroje kalbėjo 72 metų Z. Pagirskienė. – Kai mane atleido, tuomet Darbo partijoje man pradėjo mokėti neoficialų atlyginimą – po 1,5 tūkst. litų (apie 434 Eur). Aš dėl to netgi protestavau, net skundžiausi V. Uspaskichui sakydama, kad noriu gauti atlyginimą oficialiai, į ką jis atsakė, koks gi man skirtumas. O aš atsakiau, kad tikrai didelis skirtumas, nes man juk nuo to priklauso, kokia bus pensija, kurią ne už ilgo turėjau gauti.“

Moteris sakė, kad po to ji vėl įsidarbino Seimo nario padėjėja ir tuomet jai neoficialaus darbo užmokesčio partija nebemokėjo.

Paklausta, kodėl melavo ir tiesos nepasakė teisme, Z. Pagirskienė sakė: „Labai gailiuosi, kad taip nepasielgiau, aš prieš tai jau buvau nuteista už melagingų parodymų davimą, tad teisme nebežinojau kaip elgtis, ką turiu sakyti. Klausiau patarimo, ką man sakyti ir Darbo partijos advokatų, kurie sakė, kad geriausia sakyti, jog nieko neprisimenu. O po posėdžio Vytautas Gapšys mane netgi pagyrė, kad labai gerai daviau parodymus.“

Du kartus dėl melo buvo nuteistas ir 56 metų Paulius Perminas, kuris iš pradžių dirbo „darbiečių“ kuratoriumi Šiaulių ir Telšių apskrityse, o vėliau, eidamas Seimo nario padėjėjo pareigas, buvo atsakingas už visoje Lietuvoje veikiančius partijos skyrius.

P. Perminas dar 2012 m. birželio 15 d. apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo DP bei kitų nusikaltimų, teismo posėdyje, būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus.

P. Perminas nurodė, kad dirbdamas DP kuratoriumi Telšių ir Šiaulių apskrityse, gaudavo tik minimalų atlyginimą, o dirbdamas Seimo nario padėjėju DP skyrių kuratoriumi dirbo tik visuomeniniais pagrindais, jokių išmokų, kompensacijų negaudavo.

Jis taip pat nurodė, kad dar 2006 m. gaudavęs kompensaciją už kurą į savo sąskaitą pavedimu, kai pateikdavo kuro čekius buhalterei Marinai Liutkevičienei.

Be to, ištikimas „darbietis“ melagingai nurodė, kad DP skyriams nebuvo skiriama beveik po 40 Eur (130 litų) per mėnesį kurui ir kanceliarinėms prekėms, ir kad jis pats negaudavo šių pinigų, nors iš tikrųjų juos perduodavo apskrityse ar rajonuose esantiems jo kuruojamiems DP skyriams. Kokia suma turi būti skirta, spręsdavo V. Uspaskichas.

P. Perminas taip pat jis melavo, kad partijos skyriai buvo finansuojami tik iš nario mokesčio ir apie kitas skyriams skirtas papildomas lėšas jis esą nieko nežino.

Viktoras Uspaskichas © DELFI / Valdas Kopūstas

Liudytojas teisėjams melavo ir apie kasos išlaidų orderius – kai jam buvo parodyti pinigų išmokėjimą pagrindžiantys orderiai, P. Perminas aiškino, kad lėšų negavo, o buvo pasirašęs ant tuščių blankų, o vieną orderių mato tik pirmą kartą. Dėl melo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas P. Perminas pripažino jam pateiktus kaltinimus.

„Iš tikrųjų prie minimalaus atlyginimo gaudavau dar papildomą atlygį neoficialiai, o kai dirbau Seimo nario padėjėju, taip pat gaudavau atlygį iš Darbo partijos kaip kuratorius, – sakė P. Perminas. – Paskutiniu metu gaudavo apie 2 tūkst. litų kaip darbo užmokestį per mėnesį, plius dar 500 litų, skirtų kompensuoti kuro išlaidas, kadangi mano, kaip partijos skyrių kuratoriaus funkcija buvo važinėti po skyrius. Anksčiau šios sumos buvo mažesnės.“

„Darbietis“ sakė, kad pinigus jam dažniausiai išmokėdavo vėliau su teisėsauga bendradarbiauti sutikusi partijos buhalterė Nijolė Steponavičiūtė, tuomet taip pat dirbusi bendrovėje „Kartonas“.

„Būdavo, kad pinigus partijos centrinėje būstinėje perduodavo ir jos vadovė V. Vonžutaitė ar kurie nors kiti būstinės darbuotojai“, – prisipažino P. Perminas.

Jis sakė, kad visada, gaudamas iš neoficialios kasos pinigus, pasirašydavo ant kasos išlaidų orderių.

„Nuoširdžiai gailiuosi, kad teisme melavau, – tikino „darbietis“. – Nežinau, kodėl daviau melagingus parodymus, gal todėl, kad buvau įsitikinęs, jog už tai man nieko nebus, kad mano kaltė nebus įrodyta ir dėl to nebūsiu nubaustas – juk jau kartą buvau nubaustas už melą ikiteisminio tyrimo metu, todėl maniau, kad antrą kartą jau nebūsiu baudžiamas. Dabar suprantu, kad elgiausi lengvabūdiškai ir neatsakingai.“