Dėl pinigų „vokelyje“ pasiskundė V. Uspaskichui: o jis man atkirto, koks tau skirtumas

„Labai gailiuosi, kad melavau“, – per apklausą Generalinėje prokuratūroje pareiškė 72 metų Z. Pagirskienė.

Ištikimybė partijai vienai iš jos įkūrėjų kirto per reputaciją – moteris jau antrą kartą buvo nuteista dėl to, kad davė melagingus parodymus. Pirmą kartą už melą ją teismas nuteisė dar 2009 m. – tada su ašaromis akyse moteris prisiekinėjo, kad nemelavo sakydama, jog iš Darbo partijos nėra gavusi jokių išmokų.

Tai ji pakartojo ir Vilniaus apygardos teisme, kai buvo nagrinėjama vadinamoji Darbo partijos finansinių machinacijų byla – nors atlyginimą gaudavo „vokeliuose“, Z. Pagirskienė tikino, kad partija jai nėra mokėjusi jokių išmokų.

Šiandien Z. Pagirskienė jau pripažįsta, kad aklai pasitikėjo partijos lyderiais ir bandydama juos išgelbėti nuo gresiančios atsakomybės tiesiog melavo – dėl to iš jos europarlamentaras V. Uspakichas net pasijuokęs.

„Nuo tada, kai tik Darbo partija pateko į Seimą, dirbau Seimo nario Prano Vilko padėjėja, tačiau vienu metu jis į darbą priėmė jaunesnę padėjėją, o mane atleido, sakydamas, kad pasiieškočiau kito Seimo nario, kurio padėjėja galėčiau dirbti, – per apklausą Generalinėje prokuratūroje kalbėjo Z. Pagirskienė. – Kai mane atleido, tuomet Darbo partijoje man pradėjo mokėti neoficialų atlyginimą – po 1,5 tūkst. litų (apie 434 Eur). Aš dėl to netgi protestavau, net skundžiausi Viktorui Uspaskichui sakydama, kad noriu gauti atlyginimą oficialiai, į ką jis atsakė, koks gi man skirtumas. O aš atsakiau, kad tikrai didelis skirtumas, nes man juk nuo to priklauso, kokia bus pensija, kurią ne už ilgo turėjau gauti.“

Moteris sakė, kad po to ji vėl įsidarbino Seimo nario padėjėja ir tuomet jai neoficialaus darbo užmokesčio partija nebemokėjo.

Paklausta, kodėl melavo ir tiesos nepasakė teisme, Z. Pagirskienė sakė: „Labai gailiuosi, kad taip nepasielgiau, aš prieš tai jau buvau nuteista už melagingų parodymų davimą, tad teisme nebežinojau kaip elgtis, ką turiu sakyti. Klausiau patarimo, ką man sakyti ir Darbo partijos advokatų, kurie sakė, kad geriausia sakyti, jog nieko neprisimenu. O po posėdžio Vytautas Gapšys mane netgi pagyrė, kad labai gerai daviau parodymus.“

Už tai, kad davė melagingus parodymus, Z. Pagirskienei teismas skyrė 6 MGL (226 Eur) baudą, kurią nurodė sumokėti per tris mėnesius.

Dėl melo neseniai buvo nuteista ir buvusi partijos centrinės būstinės administratorė Lina Krapukaitienė. Per apklausą Generalinėje prokuratūroje ji pasakojo, kad puikiai pažinojo partijos buhalterę Nijolę Steponavičiūtę, kuri jai mokėjo ne tik atlyginimą, bet ir papildomus priedus. „Kartais juos išmokėdavo ir V. Vonžutaitė“, – prokurorams sakė moteris.

Buvusi „darbiečių“ centrinės būstinės administratorė prokurorams taip pat prisipažino, kad ikiteisminio tyrimo metu melavo ne tik dėl to, jog studijuodama dirbo partijoje ir nenorėjo prarasti turimo darbo, nes turėjo save išlaikyti, bet ir todėl, kad taip rekomendavo kai kurie teisininkai.

„Duoti melagingus parodymus neoficialiai patarė ir DP byloje tuo metu dalyvavę advokatai“, – prokurorams pareiškė L. Krapukaitienė. Tiesa, moteris pripažino, kad klaidą dar galėjo ištaisyti teisme, kur buvo iškviesta liudyti dar 2013 m. – tuo metu ji nebedirbo centrinėje būstinėje.

„Bet pagalvojusi nutariau, kad vieną kartą davusi melagingus parodymus ir toliau turiu laikytis tokios pozicijos, – sakė ji. – Be to, partija ir jai atstovaujantys asmenys buvo įtakingi, tad apklausiama teismo posėdžio metu jaučiau baimę dėl jame dalyvaujančių asmenų.“

Vilniaus apygardos teismas yra konstatavęs, kad galimai melagingus parodymus davė ir Seimo nariai – „darbietis“ Valdas Skarbalius, „darbiečius“ į Liberalų sąjūdį iškeitęs Saulius Bucevičius, Darbo partijos Informacijos centro vadovas Sergejus Dobriakovas, „darbietis“ Vytautas Fadejevas. Be to, anot teismo, taip pat turėtų būti svarstomas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės patraukimo ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, šaukimo į apklausą, o vėliau ir įtarimų gali sulaukti dainininkas Žilvinas Žvagulis, buvęs grupės „Bavarijos“ atlikėjas Juozas Liesis.

Teismas taip pat nutarė pranešti apie dvi buhalteres, taip pat Kėdainių medikę Rasą Navickienę, kuri esą galėjo piktnaudžiauti ir klastoti dokumentus. Dėl jos vėliau pareigūnai tyrimą nutraukė.

Dėl melagingų parodymų dar tiriant DP ir dabar jau buvusio jos lyderio V. Uspaskicho bylą už melagingų parodymų davimą teismai anksčiau yra nuteisę keliolika asmenų, jiems skirtos piniginės baudos.

Teismai yra nustatę, kad 2004-2006 m. DP veikė vadinamoji juodoji buhalterija, ji buvo finansuojama iš neaiškių pinigų ir taip buvo išvengta mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimo.