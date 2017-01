Aferos, kurios buvusiam STT pareigūnui sugriovė karjerą: įkalino 6 metams

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį paskelbė, kad oficialiai Vilniuje ir Širvintų rajone gyvenantis T. Pažusys už grotų turės praleisti šešerius metus. Tokią bausmę jam buvo skyręs Širvintų rajono apylinkės teismas – apeliacine tvarka baudžiamąją bylą išnagrinėjusi trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad verslininkas nuteistas pagrįstai ir nėra pagrindo keisti jam anksčiau paskelbtą nuosprendį.

Kaip pažymėjo teisėjų kolegijos pirmininkas Alenas Piesliakas, T. Pažusys įgijo nukentėjusiųjų turtą panaudodamas apgaulę – nuo jo nukentėjo jį gerai pažinoję asmenys, buvę bendradarbiai ir net vienas teisėjas.

Tuo metu T. Pažusio žmona Regina Pažusienė ir vilnietis Nerijus Aleškevičius, kuriuos teismas anksčiau buvo pripažinęs kaltais dėl aplaidaus buhalterijos tvarkymo, buvo išteisinti, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

Nuosprendžio nei T. Pažusys, nei išteisintieji į teismą neatvyko išklausyti.

„Jis turi profesionalią patirtį apgaudinėti ir manipuliuoti žmonėmis“, – apie T. Pažusį yra sakiusi viena nukentėjusiųjų.

Neįtikėtina, bet T. Pažusio aukomis tapo ir geras jo bičiulis, su kuriuo jis anksčiau kartu dirbo STT, ir vienas sostinės teisėjas, nagrinėjantis civilines bylas. Šis teisėjas buvo sulaukęs grasinimų iš verslininko – šis skambindavo net naktimis, dėl to teisėjo šeima kreipėsi į prokuratūrą. O T. Pažusys, anot teisėjo, tik iš jo juokėsi ir net tyčiojosi.

Baudžiamojoje byloje teismas iš T. Pažusio penkiems nukentėjusiesiems yra priteisęs 55 tūkst. Eur patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, dar kitų ieškiniai palikti nenagrinėti arba jiems pasiūlyta kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

Labiausiai nuo T. Pažusio nukentėjo teisėjo šeima – ji patyrė apie 36 tūkst. Eur turtinės žalos.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2005 m. iš STT, kur dirbo Korupcijos prevencijos skyriuje, į verslą pasitraukęs T. Pažusys užsiėmė įvairia veikla, bet nuo jo nukentėjo tie žmonėms, kuriems jis buvo pažadėjęs pastatyti ir įrengti gyvenamuosius namus visai šalia Vilniaus.

Teismas nustatė, kad T. Pažusys buvo bendrovių „Litservas“ ir „ReVeja“ vadovas, tačiau vėliau, kai kilo nesklandumai su klientais, iš pareigų pasitraukė, į jas paskyręs savo žmoną R. Pažusienę ir N. Aleškevičių.

Šios bendrovės namus statantiems žmonėms buvo įsipareigojusios atlikti įvairius statybos ir remonto darbus. Ir atlikdavo, bet – ne iki galo.

Nukentėjusieji pasakojo, kad pinigus už darbus pervesdavo ne tik į bendrovių sąskaitas, bet ir duodavo T. Pažusiui tiesiai į rankas.

Nors nuo verslininko nukentėję žmonės vienas kito nepažino, tačiau jų pasakojimai buvo labai panašūs – tai atskleidė, kad buvęs pareigūnas veikė pagal tą pačią schemą.

Svajonių būstus atokiose vietose prie sostinės pasistatyti norėję žmonės pareigūnams pasakojo, kad T. Pažusys siūlydavo labai palankias kainas ir nuolaidas vykdant statybas. Tai buvo lemiamas momentas, kodėl nukentėjusieji sutiko samdytis būtent T. Pažusio bendrovę.

Anot jų, T. Pažusys sudarė solidaus verslininko įvaizdį, gražiai ir įtikinamai kalbėjo, buvo žinomas kaip buvęs STT pareigūnas. Visi žmonės T. Pažusiui sumokėdavo avansą, darbai būdavo pradedami, tačiau vėliau sustodavo – taip verslininkas siekdavo sudaryti įvaizdį, kad pasirašyta sutartis yra vykdoma.

Pasak teismo, visais atvejais buvo elgiamasi analogiškai, buvo nurodomos įvairios priežastys, dėl ko nevyko darbai, tačiau visais atvejais iš esmės tos pačios: blogas oras, su juo neatsiskaitė, kad jau darbai padaryti ir pan.

Tomas Pažusys DELFI

„Paraleliai egzistavo situacijos su darbininkais ir subrangovais, kurių analizė patvirtina apgaulės buvimą, – yra konstatavęs teismas. – Darbininkams nebuvo mokamas darbo užmokestis, jie dirbo nelegaliai, t.y., galimybių dirbti sutartus darbus iš esmės nebuvo. T. Pažusys apgaudinėjo subrangovus dėl atsiskaitymo, o užsakovus, kad su subrangovais yra atsiskaitęs, kad perkamos medžiagos, t.y. pinigai pagal sutartį buvo naudojami minimaliai.“

Be to, pasak teismo, pasisavinęs dalį nukentėjusiųjų pinigų T. Pažusys po to vėl reikalavo ir gaudavo pinigų, nes statybos darbai sustodavo ir žmonės neturėjo kito pasirinkimo, kaip vėl mokėti. Ir vėl situacija kartodavosi – darbai prasidėdavo, bet netrukus sustodavo.

„T. Pažusys nepadarė nei vieno darbo iki galo, tik traukė pinigus“, – sakė vienas nukentėjusysis.

Pasak jų, verslininkas savo klientus melžė kaip karves, kai taip pat skolindavosi dideles sumas pinigų, tačiau tuo metu jau buvo skolingas kitiems asmenims ir nebuvo jokių perspektyvų pinigus grąžinti – iš gautų lėšų jis galėjo tik mokėti palūkanas.

Tuo metu dėl sukčiavimo nuteistas T. Pažusys teisme aiškino, kad verslą pradėjo, nes turėjo patyrimo ir žinių nekilnojamojo turto statybų, statybinių medžiagų pirkimo, projektų ir detalių planų rengimo srityse. Jis teisinosi, kad nėra kaltas dėl žlugusio verslo – esą su juo taip pat neatsiskaitydavo tiekėjai, partneriai, be to, nepasisekė verslas užsienyje.

„Nukentėjusieji mane vadina „Ostapu Benderiu“, bet jie 3-5 metus dalyvavo jo versle, gaudavo pelną“, – aiškino T. Pažusys. Nors jis su žmona teigė, kad gyveno labai kukliai, tačiau teismas nustatė, jog jie dideles pinigų sumas išleido savo reikmėms.