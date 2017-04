Tik Rusijoje: už V. Putino šaržą – kalėjimas

Kaip skelbiama newsweek.com, ministerija paskelbė atnaujintą atvaizdų, vaizdo įrašų ir plakatų, priskiriamų su ekstremizmu tapatinamai medžiagai, sąrašą. Draudžiamų elementų turinys dažnai susijęs su karu Sirijoje ir šaržuotais Rusijos politikų atvaizdais. Pavyzdžiui, viename į sąrašą įtrauktame paveikslėlyje pavaizduoti V. Putinas ir ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas, dėvintys nacių uniformomis.

It's now illegal in Russia to share an image of Putin as a gay clown https://t.co/lPlKrTBfH8 pic.twitter.com/CxIB3F5qHY— Jim Roberts (@nycjim) April 6, 2017