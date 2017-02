JAV – provokuojanti D. Trumpo ir V. Putino instaliacija

Kaip rašo „Business Insider“, šis vaizdas rodytas ant pastato, esančio ties 15-osios gatvės ir 9-osios aveniu sankirta, kuriame įsikūrusi Čelsio „Apple“ produkcijos parduotuvė.

Valentino dienos proga sukurtos projekcijos koordinatoriumi tapo išmaniesiems skirta programėlė „Hater“. Ši programėlė veikia panašiu principu kaip ir populiarioji pasimatymų programėlė „Tinder“, tik „Hater“ registruoti interneto vartotojai vieni kitiems siūlomi atsižvelgiant į dalykus, kurių jie nekenčia.

D. Trumpo ir V. Putino iliustracija parodyta šalia „Hater“ aukštyn kojomis apverstos širdelės logotipo ir grotelinės žymės „Love Through Hate“ (liet. „meilė per neapykantą“). Įdomu pastebėti, kad 80 proc. visų šiuo metu „Hater“ programėlę naudojančių vartotojų, kurių bendras skaičius siekia per 200 tūkst., teigia nekenčiantys D. Trumpo.

„Juntama labai didelė įtampa, nepriklausomai nuo to, kuriai pusei reiškiamas palaikymas, - elektroninio laiško pavidalu savo komentarą pateikia „Hater“ programėlės kūrėjas ir vykdomasis vadovas Brendanas Aleris. – Tik mėginame priversti žmones nusijuokti, nes pasitelkus humorą neapykantą galima paversti meile.“

Ši įspūdinga projekcija Čelsyje – ne vienintelė. „Hater“ tokį patį vaizdą parodė ir dar dviejose Niujorko miesto vietose.