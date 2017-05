Beveik trečdalis rusų vadina save abstinentais

30 proc. respondentų teigė alkoholį vartojantys rečiau nei kas mėnesį, 16 proc. – kartą per mėnesį, 18 proc. – dukart per mėnesį, 6 proc. – kartą per savaitę ar dažniau.

59 proc. iš alkoholį vartojančių apklausos dalyvių tvirtino per kartą išgeriantys tik 1-2 taureles degtines, taurę vyno ar litrą alaus, 16 proc. – pusę butelio degtinės, butelį vyno ar du litrus alaus, 4 proc. – butelį degtinės, du butelius vyno ar keturis litrus alaus.

Sociologinė apklausa šia tema praėjusį mėnesį buvo atliekama 48-iuose Rusijos regionuose.