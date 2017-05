Ukrainos piliečiai į ES keliaus be vizų

„Taip! Mes tai padarėme! Tik ką ES ministrų taryba pritarė galutiniam sprendimui suteikti teisę mums, Ukrainos piliečiams, teisę į keliones be vizų“, - savo feisbuko paskyroje parašė Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Susitarimas bus pasirašytas kitą savaitę, pridūrė jis.

„Gegužės 17-ąją Strasbūre, kaip mes ir susitarėme su mūsų draugais europiečiais, bus iškilmingai pasirašytas atitinkamas teisės aktas. Tai greičiausiai bus vienas iš svarbiausių mano vizitų per trejus metus prezidento poste“, - parašė P. Porošenka.

Įsigaliojus beviziam režimui Ukrainos piliečiai galės važiuoti į Šengeno šalis be vizų. Jie galės būti tose šalyse be vizų ne ilgiau nei 90 dienų per pusmetį. Šį laiką bus galima išnaudoti tiek vieną kartą, tiek paskirstyti dienas kelioms kelionėms.