Th. May garantuos Didžiojoje Britanijoje gyvenančių ES piliečių teises

Prabėgus metams po to, kai britai nedidele balsų persvara pritarė šalies pasitraukimui iš ES, Th. May pripažino skirtumus tarp Didžiosios Britanijos ir ES dėl garantijų maždaug trims milijonams šalyje gyvenančių ES piliečių. Nepaisant to, Didžiosios Britanijos premjerės teigimu, skirtumai bus išspręsti per šią savaitę prasidėjusias derybas.

„ES valstybių piliečiai, kurie atvyko į Jungtinę Karalystę ir susikūrė čia savo gyvenimus ir namus, galės čia likti, o mes garantuosime jų teises Jungtinėje Karalystėje“, - sakė Th. May ir pridūrė, kad skirtumai tarp Didžiosios Britanijos ir Europos Komisijos pasiūlymų bus išspręsti per derybas.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel teigė, kad tai „gera pradžia, bet ne proveržis“ ir dar teks nueiti ilgą kelią. Anot jos, 27 ES šalys, ypač Vokietija su Prancūzija, bus gerai pasirengusios deryboms ir neleis būti skaldomos.

Europos vadovų tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Didžiosios Britanijos pasiūlymas nepateisina lūkesčių ir dėl to apie 800 tūkst. lenkų gali atsidurti prastesnėje padėtyje. Anot jo, akivaizdu, kad ES piliečių teisės gali sumenkti, o tokia grėsmė derybose turi būti sumažinta.

Dauguma ES valstybių vadovų nori susipažinti su Th. May pasiūlymo smulkmenomis, kurias žadėta pateikti pirmadienį.