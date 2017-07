Startuoja projektas „Nematyta“: į Vilniaus regioną studentai pažvelgė kitu kampu

Vilnija – kontrastų ir staigmenų kupinas regionas. Aplink Vilnių išsibarsčiusios gyvenvietės nedažnai sulaukia liaupsių, bet per keletą metų, Lietuvai vis labiau įsitvirtinant Europos Sąjungoje (ES), Vilnijos veidas gerokai pakito.

Ką įdomaus šiame regione galima pamatyti ir pajusti domėjosi DELFI iniciatyvos – kūrybinių dirbtuvių jauniems žurnalistams dalyviai.

Studentų užduotis – atskleisti, kaip jų gimtąsias vietas keičia ES ir Europos Parlamento (EP) vykdomos iniciatyvos ir kuo šios vietos galėtų sudominti regiono svečius bei vietos gyventojus.

Ypatingo studentų kūrybiškumo pareikalavo dar vienas projekto akcentas. Studentai ekskursiją vedė ne vieni. Juos lydėjo akla viešnia, tarptautinių mokymų centro „Dialogas tamsoje“ dalyvė, Vaida.

Idėja į projektą pakviesti akluosius svečius gimė iš troškimo pamatyti įvairių Lietuvos regionų grožį kitaip – jausmais, jutimais, pažinti vietas iš žmonių pasakojimų bei įsitikinti, ar lankomiausi objektai pritaikyti neįgaliųjų reikmėms.

Vilnijoje daug dėmesio buvo skirta vietoms, atliekančioms svarbią misiją visuomenėje. Kartu su filmavimo grupe studentai aplankė Vilniaus miesto nakvynės namus, kur prieglobstį jau rado 100 benamių žmonių, taip pat Rudaminos turgų, kartą per savaitę pritraukiantį prekeivių ir pirkėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos.

Vilniaus gyvenvietės ypač svarbios dėl savo daugiatautiškumo. Skirtingų nacionalinių kultūrų puoselėjimą taip pat skatina ir EP, balsavęs už sprendimą ateinančius 2018-uosius metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais.

Siekdami įsitikinti, kaip skirtingų tautų paveldas puoselėjamas Vilniaus regione, studentai atvėrė Totorių mečetės duris. Nebuvo pamirštas ir skaudžias istorijos pamokas sergėjantis Panerių miškas, tapęs amžino poilsio vieta daugeliui žydų tautybės žmonių.

Iš karto po to projekto dalyviai apsilankė Lentvario dvaro apylinkėse. Išskirtinio grožio pastatas ir jį supantis parkas aklajai Vaidai suteikė ypatingų pojūčių. Merginą ypač sužavėjo malonus gamtos kvapas. Uoslę kutenantys gamtos kvapai lydėjo ir lankantis viename seniausių Dūkštų ąžuolynų bei Europos parke.

Naujų įspūdžių kupinos dienos akcentu tapo ekstremali pramoga – nuotykių parke „UNO Park“ Vaidos išbandytas skrydis per Nerį. Projekto viešnia džiaugėsi, ore praleistos sekundės jai įrodė, kad nieko nėra neįmanomo. Be to, džiugino ir tai, kad parko infrastruktūra puikiai pritaikyta negalią turintiems žmonėms.

Projektas dar tik įsibėgėja, o kita jo dalyvių stotelė – vis daugiau turistų dėmesio sulaukiantys Anykščiai. Kitose laidose DELFI skaitytojai taip pat turės galimybę iš naujo atrasti Alytaus, Panevėžio, Radviliškio ir Klaipėdos miestus.

Projektas „Nematyta“ vienija 11 žurnalistikos studentų iš visos Lietuvos ir visą DELFI TV komandą. Po portalo DELFI stogu įsikūrusių kūrybinių dirbtuvių tikslas – atskleisti įvairių Lietuvos regionų grožį ir parodyti, kaip šias vietas keičia ES ir EP vykdoma politika. Kiekvienos kelionės metu studentus lydi ypatingas svečias – tarptautinio mokymo centro „Dialogas tamsoje“ dalyvis neregys.

Iniciatyva „Dialogas tamsoje“, įsikūrusi Vilniuje, suteikia galimybę užmegzti kontaktą su neregiais ir keletui valandų pasinerti į naujų pojūčių kupiną kelionę visiškoje tamsoje. Neregiams įprastoje aplinkoje regintieji turi galimybę ne tik suvokti pasaulį per kitas jusles, bet ir įvertinti savo darbo komandoje įgūdžius, lavinti komunikacinius gebėjimus.