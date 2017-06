Pristatyta „Erasmus+“ mobilioji programėlė: dalyvavimas bus dar paprastesnis

Birželio 13 d. minint programos „Erasmus“, pagal kurią mainuose užsienyje jau yra dalyvavę 9 mln. žmonių, trisdešimtmetį, Europos Komisija pristato naują „Erasmus+“ mobiliąją programėlę.

Studentams, profesinių mokyklų moksleiviams ir jaunimo mainų dalyviams skirta programėlė supaprastins jaunimo dalyvavimą šioje programoje. „Erasmus+“ mobilioji programėlė leis dalyviams:

- stebėti administracinių etapų pažangą buvimo užsienyje laikotarpiu ir jam pasibaigus. Naudodamiesi programėle studentai galės tartis dėl studijų sutarties tiek su siunčiančiąja, tiek su priimančiąja švietimo įstaiga ir ją pasirašyti;

- dalytis patarimais, kaip integruotis į vietos bendruomenę, ir balsuoti už geriausius patarimus;

- mokytis kalbų naudojantis tiesiogine nuoroda į „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos svetainę, kurioje siūloma internetinių kalbos mokymosi kursų ir galima gyvai pasikonsultuoti su dėstytojais.

Programa „Erasmus“ pradėta vykdyti 1987 m. – tuomet joje dalyvavo 11 šalių ir 3 200 studentų. Dabar galimybe studijuoti, mokytis, užsiimti savanoriška veikla arba įgyti profesinės patirties užsienyje pagal „Erasmus“ jau yra pasinaudoję 9 mln. asmenų. 2014 m. buvo sukurta programa „Erasmus+“ , apjungianti įvairias švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto iniciatyvas. Šiuo metu programoje dalyvauja 33 Europos šalys (28 ES valstybės narės, taip pat Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas).

Lietuva prie programos prisijungė 1999 m., tada parama buvo sutekta 361 studentui. Iki šių metų programos teikiama galimybe studijuoti užsienyje pasinaudojo per 40 000 jaunuolių iš Lietuvos, ir daugiau kaip 18 000 jaunų žmonių iš užsienio atvyko studijuoti į Lietuvą. Jaunimo srities projektuose per pastaruosius trejus metus daugiau kaip 14 tūkst. jaunuolių savanoriavo užsienyje ar dalyvavo jaunimo mainų projektuose. 2016 m. „Erasmus+“ programai įgyvendinti Lietuvoje skirta per 20 mln. eurų.

„Erasmus+“ programėlės versija yra pritaikyta „iOS“ ir „Android“.