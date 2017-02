Naujas Th. May smūgis emigrantams: ir lietuviai susidurs su sunkumais

Theresa May

D. Britanijai išstojus iš ES, jų veikiausiai laukia nauja vizų tvarka, sugriežtinta įvairių lengvatinių išmokų procedūra ir kt.

Manoma, Th. May praneš, jog iki JK išstojimo iš ES šalyje gyvenančių ES piliečių teisės bus apsaugotos, jei tas pats bus garantuota Europoje gyvenantiems D. Britanijos piliečiams.

Euroskeptikas britų parlamentaras Iainas Duncanas Smithas įsitikinęs – toks pareiškimas parodys, kad Th. May imasi Britanijos sienų kontrolės, be to, tai suteiks aiškumo JK gyvenantiems 3,6 milijono migrantų iš ES.

Jis pareiškė: „Theresa (May) <...> įneštų aiškumo, skirdama konkrečią datą, o ES atrodo vis neryžtingiau.“

Protesto akcijos dalyviai prie Aukščiausiojo Teismo Londone mojavo ES vėliava

Sprendžiant iš pranešimo, ribinė data ES migrantams būtų maždaug kovo vidurys, kai 50-ą straipsnį apsvarstytų parlamentas.

Manoma, ministrė pirmininkė kreipsis į ES nares, kad būtų greičiau pasiektas susitarimas ir kad „Brexit“ derybos kuo greičiau pasibaigtų.

Veikiausiai dėl to kils konfliktas su ES, kuri spaudžia Th. May atidėti laisvo judėjimo ES piliečiams tvarkos pasikeitimą iki 2019 m. tiesa, ministrai išreiškė susirūpinimą, kad iki derybų pabaigos gali stipriai padaugėti ES migrantų srautas į JK.

„Yra prielaidų, kad Europos Komisija gal bandyti mus versti apsaugoti kiekvieną, kuris atvyks, iki išvykimo momento, – teigė šaltinis šalies vyriausybėje. – Jei tiek ilgai lauksime, čia gali suvažiuoti visa Rumunija ir Bulgarija.“

Vyriausybė svarstė pasiūlymus laisvo judėjimo pabaigą įvesti nuo „Brexit“ referendumo pernai datos – nuo birželio, bet teisininkai sako, kad tai būtų neteisėta.

D. Britanijos vidaus reikalų ministrė Amber Rudd teigė, kad Britanijai išstojus iš ES, pasibaigs laisvas (ES piliečių) judėjimas.

A. Rudd svarsto planus suteikti atvykstantiems ir dirbantiems svarbiausiuose sektoriuose vizas, o išmokas apriboti.

Vienas iš svarstomų planų – penkerių metų darbo vizos migrantams, tačiau jokių su darbu susijusių išmokų, kol jie gyvena Britanijoje.

Ji patvirtino, kad šalies Vidaus reikalų ministerija svarsto ir ruošia įvairių variantų pasiūlymus, tačiau „galutinė sistema bus sudaryta po dvejų metų derybų ir ruošimosi“.

D. Britanijos ministras, atsakingas už šalies pasitraukimą iš ES, Davidas Davisas anksčiau siūlė, kad Britanija neužtrenktų durų iš ES atvykstantiems darbininkams. Jo teigimu, Britanijai prireiktų daugelio metų, kol užpildytų darbo vietas, kuriose dirba migrantai iš ES.

Na o A. Rudd teigė, kad D. Davisas pabrėžia faktą, jog vyriausybė „dirbs su verslininkais ir darbuotojais, siekdama užtikrinti, kad įvedama imigracijos sistema užtikrintų jų gerovę. Kokia forma tai bus atlikta, dar negalime pasakyti.“

Ji pridūrė, kad šalies vyriausybė – prieš drastiškas priemones.