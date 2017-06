Europos Sąjunga pratęsė sankcijas Rusijai

Remiantis pranešimu ES Tarybos tinklapyje, šis sprendimas buvo priimtas Liuksemburge per ES užsienio reikalų ministrų posėdį.

Pirmą kartą ES įvedė sankcijas Krymui 2014 metų birželį. Apribojamas prekių iš Krymo importas į ES šalis, taip pat ribojamos investicijos į pusiasalio ekonimiką. Iš pradžių į ES šalių teritoriją buvo uždrausta įvežti prekes iš Krymo be Ukrainos sertifikatų, vėliau sankcijos buvo išplėstos ir buvo uždrausta įvežti didžiąją Krymo produkcijos dalį. Be to, sankcijos draudžia investicijas į Krymo ekonomiką.

Sankcijos taip pat apima ir turizmo sektorių ir draudžia Europos kruiziniams laivams įplaukti į Krymo uostus.

Be to, ribojimai apima ir kai kurių europietiškų prekių ir technologijų eksportą į Krymo transporto, telekomunikacijų ir energetikos sritis.

ES Taryba pabrėžia, kad ES ir toliau smerkia „Rusijos neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją“.

Tuo tarpu Rusija tikina, kad pusiasalis įėjo į šalies sudėtį, remiantis Krymo gyventojų referendumo rezultatais.