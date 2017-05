ES vyriausiasis derybininkas pristatys rekomendacijas dėl „Brexit“ derybų su Britanija

Praeitą šeštadienį 27 ES valstybių lyderiai savo susitikime, kuriame nedalyvavo Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May, vienbalsiai patvirtino griežtą bendrą derybų strategiją.

Be to, praėjusią savaitę nutekėjo informacija apie Th. May ir Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio katastrofiškai nesėkmingą darbo vakarienę, per kurią jie svaidėsi žaibais ir po kurios britų premjerei teko ginti savo „Brexit“ strategiją.

Šis ginčas žymi nesėkmingą „Brexit“ proceso pradžią, nors oficialios derybos prasidės tik po birželio 8 dieną Didžiojoje Britanijoje numatytų parlamento rinkimų, kuriuose Th. May viliasi užsitikrinti tvirtesnį mandatą.

Th. May supranta, kiek daug pastatyta ant kortos. Antradienį viename rinkimų kampanijos renginyje paklausta apie per vakarienę įvykusį ginčą su J.-C.Junckeriu, premjerė pareiškė, kad Europos Komisijos pirmininkas greitai sužinos, kad ji gali būti „velniškai sudėtinga moteris“.

Oficialios rekomendacijos deryboms, kurias trečiadienį pristatys buvęs Prancūzijos eurokomisaras ir vyriausybės ministras M. Barnier, parengtos vadovaujantis šeštadienį 27-ių ES lyderių patvirtintomis gairėmis.

Pirmiausia šias rekomendacijas trečiadienį oficialiai patvirtins eurokomisarai, o tada 12 val. Lietuvos laiku M. Barnier surengs spaudos konferenciją.

Gegužės 22 dieną 27 ES šalių lyderiai suteiks 66 metų M. Barnier oficialų mandatą ateinančius dvejus metus vesti derybas su Didžiąja Britanija.

M. Barnier sakė, jog norėtų užbaigti derybas iki 2018 metų spalio, kad Europos Parlamentas spėtų patvirtinti bet kokį galimą „Brexit“ susitarimą iki 2019-ųjų kovo 29 dieną numatyto Britanijos išstojimo iš ES.

Britanija sprendimą trauktis iš ES priėmė pernai birželį vykusiame referendume, kuriame už išstojimą balsavo 52 proc. britų, o už tolesnę narystę – 48 proc. rinkėjų.

„Kita galaktika“

Pirmieji kontaktai Britanijos pasitraukimo iš sąjungos, kurios nare ji tapo prieš keturis dešimtmečius, procese rodo, kad derybos nebus lengvos.

M. Barnier rekomendacijose, kurių projektą matė AFP, esama reikalavimo visam gyvenimui užtikrinti teises ES piliečiams, praleidusiems Britanijoje penkerius metus.

ES bendrosios rinkos taisyklės garantuoja europiečiams teisę gyventi, dirbti ir gauti socialinę pašalpą bet kurioje bloko valstybėje.

Rekomendacijos taip pat atspindi ES poziciją, kad derybos dėl būsimo ES ir Jungtinės Karalystės prekybos susitarimo negali prasidėti, kol neišspręsti „žmonių, pinigų ir Airijos“ klausimai.

ES laikosi pozicijos, kad Londonas privalo garantuoti trijų milijonų ES piliečių, šiuo metu esančių Britanijoje ir turinčių galimybę ten gyventi, dirbti ir gauti socialines pašalpas, teises.

Ji taip pat sako, kad Bendriją paliekanti Britanija turėtų sumokėti 40–60 mlrd. eurų. Didžioji dalis šios sumos padengtų finansinius įsipareigojimus, kuriuos šalis prisiėmė dar būdama ES nare. Londonas tvirtina neturįs mokėti šios sumos.

Be to, Briuselis tvirtina, kad Londonas turi išspręsti klausimus dėl sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos.

Th. May nori, kad derybos dėl būsimos prekybos sutarties ir išstojimo vyktų lygiagrečiai. Tai vienas reikalavimų, paskatinusių J.-C. Junckerį pareikšti, kad Britanija „nepakankamai įvertina techninius sunkumus, kuriuos turime spręsti“.

Sekmadienį laikraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ pranešė, kad J.-C. Junckeris iš susitikimo su Th. May išvyko „dešimt kartų skeptiškiau“ vertindamas galimybę pasiekti „Brexit“ susitarimą.

Pasak laikraščio, deryboms artimi šaltiniai šansus, kad „Brexit“ derybos žlugs nepasiekus susitarimo, vertina didesne nei 50 proc. tikimybe.

Teigiama, kad Europos Komisijos pirmininkas informavo apie savo abejones Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, kuriai pareiškė, kad Th. May yra „kitoje galaktikoje“.

Tuomet A. Merkel įspėjo Britaniją „nepuoselėti iliuzijų“ dėl derybų. Th. May į tai atkirto, kad kitos 27 ES narės esą yra susimokiusios prieš Didžiąją Britaniją.