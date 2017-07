Dėl „Brexit“ nukentės ES šalyse gyvenantys britai

JK premjerė siūlo sulyginti ES piliečių bei 1,2 mln. kitose šalyse gyvenančių britų teises, kas reiškia pačių britų teisių apribojimą.

ES piliečiams, gyvenantiems JK bent penkerius metus iki 50-ojo straipsnio aktyvavimo, buvo pasiūlyta suteikti automatišką teisę likti. Tačiau šis pasiūlymas suvaržo galimybes imigrantams atsivežti šeimos narius bei būti ginamiems Europos Teisingumo teismo.

C. Moraesas mano, kad nors sprendimas dar nepateiktas, bet 27 sąjungos šalys turėtų analogiškai sumažinti ir jose gyvenančių britų teises.

„Jei Theresa May neatnaujins savo pasiūlymo, tokia lemtis neišvengiama. Dažnai kalbama, kad sprendimas palies tik 3 mln. imigrantų iš ES, tačiau taip pat jis atsilieps ir 1,2 mln. britų Europoje. Nežinau, kaip tiksliai į tai reaguos kitos šalys, bet aspektas turės būti abipusis. Jiems nebus leista britams suteikti geresnę padėtį nei 3 mln. europiečių“, – portalui independent.co.uk sakė politikas.

C. Moraesas taip pat įsitikinęs, kad Th. May priėmė tokį sprendimą puikiai suvokdama, kas laukia jos tautiečių kitose šalyse. ES lyderiai kritikavo Th. May pateiktą pasiūlymą dėl imigrantų teisių teigdami, kad jis neišbaigtas ir neturės didelio pokyčio.

