Auksinis bilietas po Europą: kartais maršrutai nustebina net patyrusius keliautojus

Jaunimui žodis „InterRail“ jau seniai skamba kaip nuotykio sinonimas. Tai galimybė pažinti vieną ar kelias pasirinktas Europos šalis savo ritmu ir pasiimti iš kelionės tiek, kiek pats pajėgi. Bet „InterRail“ nuolat plečia savo gerbėjų ratą – bilietai patraukė šeimų, grupių ir netgi senjorų dėmesį.

Ir nieko keisto – visus labai džiuginęs paketas su galimybe rinktis keliavimo trukmę ir laiką, keliavimo patogumą bei maršrutą nuolat pildosi. Atsirado galimybė keliauti ir vadinamaisiais traukiniais-kabrioletais, rinktis išskirtinius maršrutus vien pakrantėmis ar netgi kalnų viršūnėmis.

Lietuviai priprato ir prie to, jog kelionę greičiausiai gali pradėti tik pajudėdami į pietus – nuo Lietuvos-Lenkijos sienos. Tiesa, yra vilčių, kad tobulėjant „InterRail“ sistemai ir vis atsinaujinant jos tinklui, sulauksime ir išskirtinai puikių žinių.

Viskas keleivio rankose

Kad „InterRail“ bilietai vis labiau randa vietą lietuvių planų sąraše patvirtina ir „ZigZag Travel” kompanijos turizmo vadybininkė Ramunė Morkūnienė. Vienas labiausiai viliojančių “InterRail” aspektų, anot jos, yra maršrutai, kurie nustebina net juos pačius.

„Man įdomiausias ir labiausiai įsiminė atvejis, kai atėjo vyresnio amžiaus moteris ir norėjo kelionės po Šveicariją. Man tuomet pačiai buvo atradimas, kad Šveicarijoje yra apžvalginiai „InterRail“, pasiekiami su Šveicarijos pasu. Čia įtraukti vadinamieji šokolado ir apžvalginiai arba superlėti traukiniai, kad visi viską pamatytų“, - apie tikrą išskirtinumo ieškotojų masalą kalba R. Morkūnienė.

Kitas aspektas, kodėl „InterRail“ bilietų gerbėjų tik daugėja, yra saugumo ir patikimumo aspektas. Daugybėje sėkmės istorijų nėra atvejų, pasakojančių apie rimtas bėdas.

„Mes klausiame, kaip sekėsi, kaip pavyko, kaip ta kelionė, kaip kas. Tai sako, žinote, Vokietijoje taip tikslu viskas turi būti, bet traukiniai vėlavo beveik visi. Bet jei vienas vėluoja, tai ir kitas vėluoja, visur suspėdavome. [...]. Pačioje pradžioje, kadangi kelionė prasidėdavo nuo Lietuvos-Lenkijos pasienio, tai bilietas pirmą kartą lipant į traukinį turėdavo būti pažymėtas stoty. Būdavo nesusipratimų iš Lenkijos pusės, kad paprasti darbuotojai nematę, kas tai per bilietas, kad čia tikrai reikia žymėti. Tai tekdavo aiškinti, kad tikrai viskas yra teisinga, kad čia tikra ir reikia spaudo ant šito bilieto. Bet visi nuvažiuodavo, kur reikia ir pasiekdavo, ką reikia“, - apie labai minimalius nesklandumus pasakoja ekspertė.

Galiausiai „auksinis bilietas po Europą“ gali tapti ir dar didesniu jaunimo džiaugsmu. Nors „InterRail“ kainos ypatingai nesikandžioja, tai vis tik nėra pigus malonumas. Dėl to buvo sugalvota iniciatyva, kuri virto Europos Sąjungai pateiktu projektu. Ir jei viskas klostysis sklandžiai, projektas gali pradžiuginti ir daug pilnametystės sulaukusių lietuvių.

„Yra pateiktas projektas Europos Sąjungai, kad ES piliečiai, kuriems sukanka 18 metų, kitais metais gautų dovanų po „InterRail“ pasą. Pirmą konkurso etapą projektas praėjo, dabar juda tolyn. Taigi, gal ir Lietuvai pasiseks“, - džiaugiasi kompanijos atstovė.

Prisijungimo perspektyva – miglota

Tiesa, ne tiek daug vilčių teikiantis atsakymas pasiekia tuos, kurie klausia, kada Lietuva tiesiogiai prisijungs prie „InterRail“ sistemos. Į šį klausimą R. Morkūnienė taip pat tvirtina galinti atsakyti tik su viltimi.

„Vilčių visuomet turime, bet datos – ne. Negalime prognozuoti, neturime net užuominų. Galbūt per mažai lietuvių keliaujančių, galbūt dėl to, kad Lenkija visai šalia ir to pakanka, gal per mažai usieniečių tiesiog nori tai daryti Lietuvoje. Nes geležinkeliai nėra tokie greiti ar išvystyti. Bet viskas mažais žingsneliais juda į priekį, tad į viską žiūriu optimistiškai“.

Pakartojus klausimą „Lietuvos geležinkeliams“, tikslaus atsakymo irgi nepavyksta gauti. Net pasitikslinus, kaip situaciją keistųsi atsiradus Europos standartą atitinkančiai europinei vėžei, „InterRail“ ir Lietuvos santykis lieka su klaustuku.

„Dėl techninių priežasčių „InterRail“ traukinio pasų pardavinėti neturime galimybės. Atsižvelgiant į didėjančią tokių bilietų paklausą, bendrovė planuoja kreiptis į šį projektą vedančią darbo grupę „Eurail Group G.I.E.“ dėl technologinių traukinių pasų pardavimo ir patikros sąlygų išaiškinimo“, - sako „Lietuvos geležinkelių“ atstovė spaudai Inga Čiuberkytė.

Tiesa, leidžiama suprasti, kad šis klausimas vis tik yra nagrinėjamas ir susidomėjimas juo yra. Pasitikslinus, ar Lietuvai prisijungiant prie „InterRail“ tinklo būtų naudos, atsakymas pateikiamas gana tikslus.

„Jeigu turėtume technines galimybes pardavinėti „InterRail“ traukinio pasų bilietus, teoriškai galėtume tikėtis iki 0,5 proc. tarptautinio susisiekimo keleivių padidėjimo“, - praneša I. Čiuberkytė.