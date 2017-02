D. Britanijoje – dar viena išpuolių prieš lietuvius banga

Nuo praėjusių metų birželio 23-ąją įvykusio referendumo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos iki dabar šalyje vyksta sujudimas tarp britų ir išeivijos gyventojų. Su įvairiais incidentais susiduria ir D. Britanijoje gyvenantys lietuviai – tai patvirtina periodiškai atskriejantys skundai, kuriuose guodžiamasi ar piktinamasi dėl lig šiol pasitaikančių nacionalistinių išpuolių.

„Aš dirbu su žmonėmis. Net kai kurie klientai, kur ketverius metus išsišiepę plepėdavo, replikas mėtyt pradėjo. Vieną kartą išsitraukiau telefoną, įjungiau filmavimo kamerą ir pasakiau jiems: „Už rasistinę diskriminaciją gręsia iki septynerių metų kalėjimo. Dar norite ką nors pasakyt?“ Greit išėjo“, – atviravauja penkerius metus Londone gyvenanti, 9-erių ir 17-kos amžiaus sūnus auginanti vieniša mama Silvija R.

Pasak moters, jeigu ji būtų numačiusi tokią ateitį Didžiojoje Britanijoje, kokia ji yra dabar, geriau būtų likusi gyventi Lietuvoje ar emigravusi į kitą šalį. Silvija svarsto, jog, jeigu visapusiškai įsigaliojus „Brexit“, tektų iš Jungtinės Karalystės išvykti, ji tikriausiai keliautų į Airiją ar Olandiją, nes Lietuvoje bijo, kad išgyventi su sūnumis jai nepavyktų.

Nacionalistinių incidentų pasitaikydavo ir prieš referendumą

Nuo pat atvykimo į Londoną Silvija teigia dirbanti greito maisto kavinėje be atostogų, su vos viena laisva diena per savaitę, tad replikos ir išpuoliai jos kasdienybę itin skaudžiai apkartina. Ypatingai ir todėl, kad vos prieš tris savaites ji buvo patyrusi insultą, tačiau nepaisant to vis tiek stengiasi kasdien dirbti tam, kad savo atžaloms suteiktų kuo geresnes gyvenimo sąlygas.

„Tiesa pasakius, visko pasitaikydavo ir prieš referendumą. Vyresniojo sūnaus mokyklos direktorė buvo tikra rasistė, visad prie jo kabinėdavosi. Likus pusmečiui iki egzaminų, išsireikalavau namų mokymo, nes žinojau, kad kitaip sūnus mokyklos nebaigs. Laimei, viskas baigėsi gerai“, – nuoskaudas lieja lietuvė.

Paklausta, ar tokio priešiško nusiteikimo iš britų sulaukia tik lietuviai, Silvija tikina, kad juodaodžiai ir indų kilmės atvykėliai su tuo susiduria kur kas rečiau, o to priežastis yra lietuvių darbštumas ir išskirtiniai gabumai, nes neretai įsidarbinus tautiečiams ar Rytų europiečiams, britams darbovietėse nebelieka vietos.

Įžeidžiantys žodžiai

Londone gyvenanti Toma Adomaitytė-Šapnagienė savo ateitį planuoja Anglijoje, tačiau slėpti neketina – nemalonių replikų teko išgirsti ir jai, ir jos seseriai. Lietuvė pasakojo, kad kartą, greta darbo, per pietų pertrauką, nusprendė išeiti į lauką užkąsti.

„Plepėjome tarpusavyje lietuviškai,nesidairydamos. Pro šalį ėjo dvi 50-60 metų amžiaus anglės ir mestelėjo mus repliką: „F****** immigrant“. Mes pradėjome juoktis, o jos dar nueidamos ir toliau įžeidinėjo“, – visgi viso to lietuvė teigia nesureikšminanti, nes tai buvo vienintelis toks pasitaikęs incidentas, tačiau pridūrė, kad jos draugei taip pat teko susidurti su nacionalistiniais išpuoliais, tiesa, dar prieš įvykstant referendumui.

Nekilnojamo turto agentūros savininkė, dviejų vaikų mama, Raimonda Majauskė Rytų Londone gyvenimą kuria jau 11-tus metus. Moteriai teko du kartus susidurti su ne itin maloniais įvykiais. Pirmąjį kartą, R. Majauskės mamai besisvečiuojant Londone, ir joms kartu apsipirkinėjant maisto parduotuvėje, lietuvei teko stoti į akistatą su anglu, kuris pikdžiugiškai reiškė nuomonę apie „Brexit“ ir emigrantus.

„Stovint eilėje prie kasos ir kalbantis su mama, mums už nugaros buvęs anglas ėmė garsiai reikštis: „Kaip gerai, kad įvyko referendumas ir visi emigrantai jau tuoj pakuosis lagaminus“. Pastebėjau, kad priešais mus stovėjusi pagyvenusi anglė po šių replikų taipogi pasijautė labai nepatogiai, nes suprato, kad jo žodžiai buvo skirti būtent mums. Aš atsisukau į tą vyriškį ir labai gražiai jam paaiškinau, ką aš gyvenime veikiu: dirbu, moku mokesčius, niekada nesu prašiusi jokios pašalpos. Jis kaip mat ėmė atsiprašinėti, teigė, kad čia ne mums skirta. Toji senolė po to priėjo prie manęs, atsiprašė, kad manęs neapgynė, pagyrė, kad esu šaunuolė, nes išdrįsau atsikirsti“, – prisimena R. Majauskė.

Antrasis incidentas įvyko kuomet lietuvė darbo metu aprodė klientui vieną iš potencialių namų. Indų kilmės vyras pasidomėjo, ar R. Majauskė nebijo „Brexit“ baigties, mat gali tekti iškeliauti iš šalies. Situacija kaip mat įgijo juokingą atspalvį, įsikalbėjus paaiškėjo, kad pats klientas tik prieš kelias dienas tapo D. Britanijos piliečiu. Tad žodžio moteris kišenėje ilgai neieškojo ir vyrui atšovė: „O jūs ar nebijote užstrigti saloje? Juk su europietišku pasu keliauti tikriausiai bus kur kas lengviau“.

„Lietuviai, išlipkite iš savo dėžutės“

R. Majauskė dėl patirtų situacijų nenusimena ir ateitį planuoja Londone. Nors „Brexit“ ir atnešė į šalį tam tikrų neigiamų aspektų, o ir jos pačios verslui – visa tai ne į naudą, lietuvė teigia, kad visgi dažniausiai viskas priklauso nuo mūsų pačių.

„Per visą gyvenimą Londone, didelių išpuolių nepatyriau, o galbūt tiesiog to nesureikšminau. Žmogus, kuris jaučia nuolatinę diskriminaciją, dažniausiai neturi anglų kalbos žinių, nemoka atsikirsti, pastovėti už save. Juk jeigu tu visada bendrausi su lietuviais, žiūrėsi tik lietuvišką televiziją, gyvensi baime, kad V. Putinas užpuls, ramybės tikrai nebus. Visada jausi, kad esi diskriminuojamas ar kitoks“, – tikina nekilnojamo turto įmonės savininkė ir ragina išlipti „iš savo dėžutės“ bei žvelgti į gyvenimą emigracijoje plačiau.