Vidaus reikalų ministerija (VRM) pirmą kartą organizavo konkursą, skirią užsienio lietuvių bendruomenėms, kuriuo siekiama didinti jų informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusiųjų nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą. Konkurso laimėtoju pripažintas projektas „Būdamas laisvas netapk vergu“, jį parengė Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, pranešė VRM. Ministerija projektui įgyvendinti skirs 10 tūkst. eurų. Jis vyks šių metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Planuojama sukurti prevencinį vaizdo klipą, parengti mokomąją medžiagą ir organizuoti mokymus lietuvių bendruomenėms Jungtinėje Karalystėje, taip pat planuojama viešinimo kampanija per JK lietuvių dažniausiai naudojamas žiniasklaidos priemones.

Pernai metais iš 51 nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis 25 asmenys nukentėjo būtent JK. Susiję straipsniai: Vergystė – ne tik XIX amžiaus reiškinys Du Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai nuteisti už prekybą žmonėmis Nukentėję asmenys buvo parduoti seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui, nusikalstamoms veikoms, priverstinėms vedyboms. JK tarnybų duomenimis, Lietuva patenka į penketuką šalių, kurių piliečiai yra labiausiai nukentėję nuo šiuolaikinės vergovės pagal nukentėjusiųjų asmenų skaičių.

