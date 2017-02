Vilniuje prasideda studijų ir karjeros paroda

Tris dienas lankytojai galės vienoje vietoje susipažinti su profesiniu mokymu, koleginėmis ir universitetinėmis studijomis, su darbo rinkoje vyraujančiu specialistų poreikiu, jie bus kviečiami savarankiškai priimti su ateities planavimu susijusius sprendimus, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

Šiemet studijų paroda užims tris ekspozicijų sales, jose prisistatys daugiau nei 220 Lietuvos mokymo įstaigų, per 60 užsienio aukštųjų mokyklų, įvairios Lietuvos verslo įmonės.

Parodoje taip pat veiks Švietimo ir mokslo ministerijos stendas, jame bus teikiama visa informacija apie brandos egzaminus, priėmimo į profesines mokyklas ir aukštąsias mokyklas tvarką, studijų finansavimą ir kt.

Čia pat mokiniai galės „pasimatuoti ateitį“, t. y. nusifotografavę specialioje foto kabinoje pamatyti, kaip jie atrodys tapę pasirinktos srities specialistais.

Be to, per tris dienas planuojama surengti daugiau nei 200 konferencijų, atvirų paskaitų, diskusijų, susitikimų su dėstytojais, karjeros konsultantais, savanoriais, verslumo, lyderystės ugdymo organizacijų atstovais.

Parodoje veiks aukštojo mokslo ir verslo ekspozicija „Inovacijų alėja“. Joje lankytojai galės iš arti pažvelgti į technologinius mokslus, patys išbandyti įvairias jų galimybes.

Ekspozicijoje mokiniai susipažins su įvairiomis naujųjų medijų kultūros formomis, meno sąsajomis su informacijos ir komunikacijos technologijomis, žinių ekonomika, naujųjų medijų įtaką įvairiose visuomenės gyvenimo srityse – miesto erdvėse, versle, kultūroje, e-komercijoje.

Taip pat parodos lankytojai galės klausytis jaunų ir patyrusių verslininkų bei pramogų pasaulio atstovų pranešimų, susipažinti su sėkmės istorijomis ir pripažinimą lėmusiais jų pasirinkimais.

Šioje erdvėje apsilankys tarptautinė meno, dizaino ir įdomybių bendruomenė – blogo „Bored Panda“ atstovai, menininkė Jolita Vaitkutė, projektų „Kitokie pasikalbėjimai“ bei „Kvepia kelionėm“ siela Mantas Bertulis, atlikėja Simona Nainė, iliuzionistas Mantas Wizard, „We Love Lithuania“ įkūrėjas Simonas Rudaminas ir daugelis kitų.