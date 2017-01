„Valstiečių“ brandinamas planas kelia tikrą baimę: viskas bus tik dar blogiau

Ministrų kabinetas vis garsiau kalba apie idėją absolventus įpareigoti atidirbti regionuose po valstybės finansuotų studijų. Kitaip tariant, pamažu gaivinama sovietinė „paskyrimų“ praktika. Specialistai šiurpsta nuo šios idėjos ir perspėja: tai tik padidins emigraciją ir kyšininkavimą, o rajonai smuks į dar didesnę duobę.

Paskyrimais po universiteto spręsti specialistų trūkumą regionuose Vyriausybei pasiūlė Lietuvos savivaldybių asociacija. Paramą šiam pasiūlymui trečiadienį išsakė net premjeras Saulius Skvernelis.

„Jei mes pereisim prie atskirų specialybių valstybinio užsakymo ir finansavimo, tai vienareikšmiškai yra normali praktika, trišalė sutartis tarp universiteto, studento, Vyriausybės, gal net savivaldybės, kad atidirbtų baigęs mokslus trejus ar penkerius metus pagal savo profesiją Lietuvoje. Svarbiausia – Lietuvoje“, – sakė S. Skvernelis.

Kad diskusija turi pagrindo, taip pat pareiškė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

„Vienas iš žingsnių, kas yra numatyta Vyriausybės programoje ir ką sieksime realizuoti, tai kalbame apie nemokamas bakalauro studijas. Ir jeigu kalbame apie tai, kad išsilavinimą piliečiai gauna nemokamai, tada ta diskusija turi dar didesnio pagrindo“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministrė.

Penktadienį viešėdamas DELFI konferencijoje sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga užsiminė, kad regionuose dėl senstančių gydytojų ateityje gali likti juodųjų dėmių, kuriose nebus specialistų.

„Vienas variantų – ilginti rezidentūros studijas ir paskutinius rezidentūros metus rezidentus siųsti į nutolusias rezidentūros bazes, kad jie ten bent metus padirbtų“, – idėją pristatė A. Veryga. Ministras tikisi, kad žmogui bent metams nuvažiavus į regioną, bus didesnė tikimybė ten likti: gal jis sukurs šeimą, jam patiks arba bus kitų priežasčių, kodėl norės likti.

Idėją palaiko ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

„Taip, valstybė investuoja lėšas apmokydama specialistus, galėtų būti sudarytos sutartys, pagal kurias studentai būtų įpareigoti atidirbti ar trejus metus, ar penkerius metus, ir tai, manau, visiškai normali praktika. Aš pats, kai 1991-aisiais įstojau į policijos akademiją, žinojau, jo turėsime penkerius metus atidirbti, ir niekam tai nekėlė klausimų“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė ministras.

N. Putinaitė įtaria, kodėl ministrė taip kalba

„Jei būtų įvesta prievolė atidirbti rajonuose, rajonai smuktų į dar didesnę duobę nei dabar. Kodėl? Savivaldybių, ligoninių, kultūros centrų vadovai visai nustotų stengtis gerinti darbo sąlygas, ieškoti būdų kelti atlyginimus, daryti darbo vietas patrauklias. Logika tokia: jei jau darbuotoją „atsiųs“, tai jis turės dirbti už tokią algą, kurią jam skirs, kad ir minimalią, nes čia „atidirbimas“. Tai reiškia, kad darbas regionuose taps dar nepatrauklesnis“, – sako Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) docentė, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

Pasak N. Putinaitės, įvedus tokią tvarką, niekas nebus suinteresuotas spręsti struktūrinių viešojo sektoriaus patrauklumo problemų. Jos neįtikina ir argumentas, kad reikia atidirbti už „suteikiamą nemokamą mokslą“. Pašnekovės teigimu, dėl demografinių ir kitų priežasčių, įvedus bent kiek aukštesnį minimalų balą, aukštasis mokslas ir taip visiems bus nemokamas.

N. Putinaitė įsitikinusi, kad net jei labai geri specialistai patektų ten, kur nenori, jų motyvacija būtų prasta. Ji taip pat atkreipia dėmesį į korupcijos problemą, mat siunčiami ten, kur nenori, specialistai gali bandyti išsisukti kyšiais.

„Nuostata „atidirbti“ labai stipriai mažintų Lietuvos aukštojo mokslo patrauklumą. Abiturientai paprasčiausiai išvažiuotų į užsienį, kur jiems baigus studijas nereikėtų atidirbti. Mūsų tikslas daryti viską, kad jie liktų studijuoti Lietuvoje (keliant kokybę ir nesudarant papildomų kliūčių). Prisiminkime, kas vyko su tiksliniu finansavimu, kur studijuojantis turėjo įsipareigoti atidirbti verslo įmonėje. Daug vietų likdavo neužimtų“, – primena TSPMI docentė.

Vis dėlto N. Putinaitė gali suprasti ministrės J. Petrauskienės motyvą.

„Tai yra atsakas į politinį spaudimą. Pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos ministerija kiekvienais metais pateikia vis tuos pačius didelius trūkstamus skaičius gydytojų, kuriuos reikia priimti į studijas, skaičiuodama pagal tai, kiek jų trūksta. Per įvairias lobistines grupes daro spaudimą Švietimo ir mokslo ministerijai.

Gydytojų studijos brangios, ir toks jų rengimo kiekis (kuris kaip į „kiaurą maišą“, nes daug parengtų gydytojų išvažiuoja į užsienį) reiškia, kad kitų specialistų skaičius reikia mažinti. Formuojasi disproporcija rengiamų specialistų pagal studijų kryptis. Sprendimas iki šiol buvo elementarus: kai prireikia daugiau technologinių specialybių, medikai neliečiami, o mažinami humanitarinių socialinių mokslų...

O ir prisiminkime kasmetinį nekonkursinį policininkų (iš tiesų – teisininkų) rengimo užsakymą M. Romerio universitetui, kurį „pramušė“ ir pramuštą gynė dabartinis premjeras. Tad matykime spaudimą, iš kurio ministrė, manau, tokiu būdu ieško išeičių. Na, bet tos išeitys sukuria daugiau problemų negu sprendžia“, – dėsto buvusi švietimo ir mokslo viceministrė.

Skatins emigraciją ir prastą mokymąsi

Teisinėje ir sveiko proto valstybėje to niekada neturėtų būti. Tokios pozicijos laikosi švietimo ekspertas Arūnas Markas.

„Vertinant teisines tokių siūlymų pasekmes, tai tiesiogiai prieštarauja pamatinei ES teisei į laisvą judėjimą bei Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai (23 str. 1 d., „Visi turi teisę dirbti ir laisvai pasirinkti darbą“). Taip pat turėtume didelį prieštaravimą Konstitucijai, kadangi joje yra įtvirtintas principas remti studijuojančius įvertinus jų pasiekimus studijų – tai yra, realiu metu, o ne pagal tai, ką žmogus veikia baigęs mokslus.

Be to, reikėtų svarstyti ir lygybės principo klausimą: kodėl prievolė atidirbti būtų taikoma tik gerai besimokiusiems studentams? Moralinė tokių siūlymų kaina dar didesnė. Nepaisant to, kad visuomenės, o ypač jaunų žmonių, akyse valstybės institucijų svarstymai spręsti regionų demografines problemas prievartos būdu atrodo apgailėtinai, kyla klausimas, ar siūlantieji tokius dalykus jau pamiršo, kiek prievolių turėjome sovietmečiu? Ar teikiant tokius siūlymus buvo apgalvota, kad tai skatins prasčiau mokytis vien dėl to, kad išvengti paskyrimo, ar kad tik dar labiau skatins emigraciją valstybės mastu?“, – DELFI kalbėjo A. Markas.

Arūnas Markas © DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Jo tvirtinimu, net ir vertinant klausimą pragmatiškai, prievartos būdu vykdomi darbai dar niekada istorijoje nebuvo efektyvesni už tuos, kuriuos žmonės dirba savo laisvu pasirinkimu bei norėdami juos dirbti. A. Marką labiausiai stebina tai, kad ši tema yra ir vėl eskaluojama vietoje to, kad būtų ieškoma tvarių ir efektyvių sprendimų.

Jis aiškina, kad kiekvieno miesto, rajono ar regiono patrauklumas žmonėms yra vertinamas pagal keturis bazinius kriterijus: atlyginimų dydį, aplinką ir paslaugas (nuo socialinių, švietimo iki komercinių), būsto kainą bei transporto išlaidas. Praktiškai visoje Lietuvoje būsto kaina yra gerokai mažesnė nei didžiuosiuose miestuose, kaip ir transporto kaštai (mažesni atstumai iki darbovietės, nėra eismo spūsčių).

Tad, klausia jis, kas trukdo pritraukti žmones į regionus. Eksperto manymu, papildomai galima būtų svarstyti mokestinių lengvatų klausimą – žmonėms, vykstantiems dirbti į regioną, keletą metų taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, kuriantiems verslą regione, taikyti PVM lengvatas.

Ž. Šilėnas: tai gal siųskime kasti bulvių?

„Nepritariu. Yra daug rimtesnių priežasčių nepritarti – ir ne vien dėl to, kad čia sovietinė sistema. Pradžiai galima pajuokauti, kodėl naujieji ministrai, kurie šia sistema džiaugiasi, patys nedirba regione“, – sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) direktorius Žilvinas Šilėnas.

Ž. Šilėnas pirmiausia siūlo atsakyti, kodėl mokslas ar dalis mokslo Lietuvoje nemokamas. „Nes ne valstybė, o mokesčių mokėtojai moka už mokslą. Jeigu teisė į nemokamą mokslą kyla iš to, kad pilietis turėjo tėvus, jie buvo mokesčių mokėtojai ir turėjo lūkestį, kad jų vaikas galės mokytis ir dirbti kur nori, tuomet paskyrimas į provinciją visiškai nelogiškas. Kitaip tariant, tai niekaip negali būti susiję su nemokamu mokslu“, – sako ekonomistas.

Antra priežastis – jei savivaldybėms trūksta specialistų, rimtesnis būdas juos prisitraukti – mokėti didesnius atlyginimus. „Tai, mano galva, būtų efektyvesnis sprendimas ir tikrai geresnių žmonių prisitrauktum nei jaunus žmones paskirstyti dirbti“, – aiškina Ž. Šilėnas.

Prieš skųsdamosi, kad trūksta specialistų, savivaldybės esą pirmiausia turi įvardyti, kokių. Mat, sako Ž. Šilėnas, bent jau savivaldybėse viešojo sektoriaus nėra mažai. Tą parodė instituto atliktos studijos, pagal kurias, kuo mažesnė savivaldybė, tuo ten santykinai daugiau tarnautojų ir darbuotojų. „Taigi prieš prievarta žmones siunčiant į regioną, gal reikėtų iš pradžių apsitvarkyti savo darže“, – dėstė LLRI prezidentas.

Ekonomistas juokauja, kad nesąmoningos idėjos nemiršta. „Lygiai ta pačia logika, kad studentas mokėsi nemokamai ir dabar turi atidirbti, lygiai taip pat galima motyvuoti, kad studentas turi važiuoti nukasti bulves ūkyje, nes sezono metu ten trūksta darbo rankų. Kildinti studento pareigą dirbti ne Vilniuje, Kaune, o ten, kur jį paskirs vien dėl to, kad jis gavo nemokamą mokslą – jeigu padarome tokį loginį ryšį, tada studentą galima priversti daryti bet ką“, – kalbėjo pašnekovas.

