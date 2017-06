Šiandien Lietuvoje skelbiama Visuotinė tylos minutė

Šiandien, Gedulo ir vilties dieną, kai minime 76-ąsias trėmimų pradžios metines, Lietuvoje skelbiama Visuotinė tylos minutė, kuomet visa šalis 11 val. 59 min. trumpam sustos. Ši iniciatyva suvienys visą Lietuvą ir privers visus minutei stabtelėti bei pagalvoti apie savo laisvės kainą.

1941 m. prasidėję masiniai lietuvių tautos trėmimai, Sibiro kryptimi per visą tremties laikotarpį pasiuntė daugiau nei 131 000 tautiečių. Tai nesuvokiami skaičiai, kuriuos dažnai galima rasti istorijos vadovėliuose, tačiau ištremti buvo ne skaičiai, o žmonės.

Būtent todėl šiemet projektas „Misija Sibiras“ 11 val. 59 min. visoje Lietuvoje skelbia Visuotinę tylos minutę, prie kurios gali prisidėti kiekvienas. Organizatoriai ragina visą Lietuvą šiuo laiku trumpam sustoti: išjungti muzikas prekybos centruose, atsiplėšti nuo darbų, nustoti naršyti internete ir minutę pabūti su savo mintimis.

Prie Visuotinės tylos minutės jau planuoja prisijungti skirtingų Lietuvos miestų bei miestelių bendruomenės. Prie iniciatyvos jungiasi ir didžiausia lietuviško verslo grupė „Vilniaus prekyba“, vienijanti įmones „Maxima LT“, „Akropolis group“, „Eurovaistinė“ ir „Ermitažas“ bei jau trečius metus parama prisidedanti prie projektą „Misija Sibiras“. 11 val. 59 min. pranešimai apie Visuotinę tylos minutę bus transliuojami ir muzika išjungiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse „Maxima“, Ermitažas“, „Eurovaistinėse“, prekybos bei pramogų centruose „Akropolis“ Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Kaune.

„Esame didžiausia lietuviško verslo įmonių grupė, susiformavusi ant atkurtos nepriklausomos valstybės pamatų, todėl gerai suprantame ir palaikome šią „Misija Sibiras“ istorinės atmintiems iniciatyvą. Ji padės mums visiems trumpam stabtelti, susitelkti ir prisiminti, kiek daug prarado mūsų šalis dėl šių skaudžių įvykių, o jauniems žmonėms – geriau suprasti, kaip yra svarbu jausti pagarbą tiems, kurių auka ir viltis padėjo susitelkti likusiems gyviems atkurti nepriklausomą valstybę“, – sakė projekto „Misija Sibiras“ mecenato UAB „Vilniaus prekyba“ direktorė Raimonda Kižienė.

Visuotinė tylos minutė istorijos tiltais sujungs visą šalį, o dar daugiau dėmesio istorijos išsaugojimui bus skiriama atminties akcijos #IŠTARK #IŠGIRSK #IŠSAUGOK metu. Pernai didelio pasisekimo sulaukusi tremtinių ir politinių kalinių vardų skaitymo akcija #IŠTARK #IŠGIRSK #IŠSAUGOK šiemet sujungia net tris Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, ir kviečia garsiai ištarti tremtų ir kalintų mūsų šalies gyventojų vardus, išgirsti jų likimus bei išsaugoti istoriją.

„Neįsivaizduojame liepos 6 d. be himno giedojimo ar sausio 13 d. be neužmirštuolės švarko atlape, todėl atėjo laikas įprasminti ir tą mūsų istorijos dalį, kuri susijusi su tremtimi. Gedulo ir vilties dienos minėjimai vyksta kiekviename Lietuvos mieste, o dalis miestiečių kasmet trumpam sustoja tylos minutės metu, bet šiemet laikas tai padaryti visos Lietuvos mastu. #IŠTARK #IŠGIRSK #IŠSAUGOK bei Visuotinė tylos minutė yra du būdai, jungiantys visą Lietuvą ir primenantys, nors ir skaudžią, bet labai svarbią mūsų praeities dalį. Visuotinė tylos minutė turėtų būti ne prievolė, o pagarbus laikas, kuomet apsvarstome, kas šiandien esame. Juk, kas esame, priklauso nuo to, kas buvome“, – kalbėjo projekto „Misija Sibiras“ vadovas Ignas Rusilas.

Šiandien 11 val. 59 min. prie Visuotinės tylos minutės prisidėti ir trumpam sustoti kviečiami visi kartu su savo kolegomis, draugais, artimaisiais.

Atminties akcija #IŠTARK #IŠGIRSK #IŠSAUGOK Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje prasidės 13 val. ir tęsis per visą naktį iki pat birželio 15-osios vidurdienio.

Vilniuje, Aukų gatvės skersgatvyje šalia Genocido aukų muziejaus (Aukų g. 2A, Vilnius)

Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejaus kiemelyje prie Amžinosios ugnies (K. Donelaičio g. 64, Kaunas)

Klaipėdoje, prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ (Tiltų g. 2, Klaipėda).

Visi kartu galime suvienyti Lietuvą ir įrodyti, jog istorija yra gyva kiekvienoje širdyje kiekvieną dieną!