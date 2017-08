Perdavimo ceremonija rengiama Vilniuje, Katedros aikštėje. Autobusų sulauks 55 savivaldybės, 21 iš jų – po du, pranešė ŠMM.

Visuose autobusuose įrengti ES standartus atitinkantys užvedimą blokuojantys alkoholio tikrintuvai. Visi autobusai yra 19 vietų: 35 – „Mersedes“ ir 47 – „Iveco Daily“ markės.

Nauji autobusai pirmiausia bus skirti toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, priešmokyklinio ugdymo vaikams vežti, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, taip pat mokiniams, turėjusiems pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo ar pertvarkymo. Trisdešimt autobusų pakeis jau netinkamus naudoti geltonuosius autobusiukus. Susiję straipsniai: Karas tęsiasi: mokytojai papasakojo, kiek dirba ir kiek uždirba ŠMM žada daugiau dėmesio skirti mokslinių tyrimų kokybei

Atsižvelgdama į mokyklinių autobusų poreikį, Švietimo ir mokslo ministerija antrus metus iš eilės padvigubino perkamų geltonųjų autobusų kiekį. Nuo 2016 metų ministerija mokykliniams autobusams pirkti papildomai naudoja ir ES projekto lėšas. Šiemet už daugiau nei 1 mln. eurų iš ES paramos nupirkti 35 autobusiukai. O tęsiant ministerijos vykdomą Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metais programą, už daugiau nei pusantro milijono eurų nupirkti dar 47 autobusai.

Per 17 metų ŠMM jau yra nupirkusi 903 autobusus. Kasdien geltonaisiais autobusais į mokyklas vyksta apie 20 tūkst. mokinių.











