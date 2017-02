Po „Laisvės“ gimnazijos – naujas maištas: dabar jau sukilo studentai

Studentai išplatino laišką, skirtą žiniasklaidai, Studijų kokybės vertinimo centrui, Švietimo ir mokslo ministerijai, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir UNESCO, kuriame teigia, kad jų netenkina ne tik šis sprendimas, bet ir vykdomų studijų programų kokybė.

Netenkina studijų kokybė, pikta ir dėl katedros vedėjos atleidimo

„Netenkina tai, kad be jokių argumentų viešai, perskaitant atleidimo įsakymą, buvo atleista (kitaip tariant, išmesta) UNESCO katedros vedėja Rasa Bartkutė. Bandėme vizitais pas rektorių, dekanus, raštais spręsti susidariusią situaciją. Nepasiekėme nieko. Esant dabartinei situacijai visi labai bijome susilaukti visokio pobūdžio sankcijų, nukreiptų į tuos, kurie ėjome, kalbėjome, informavome, rašėme. Toliau tylėti nebegalime“, – dėstoma laiške.

Prie jo taip pat prisegtas ir 5 lapų pareiškimas rektoriui, kuris, teigiama, siųstas jam buvo kartu su daugiau nei 40 studentų parašais.

„Studijų programoms vadovauja humanitarinį išsilavinimą turintys asmenys, nors vykdomos socialinių mokslų programos. Katedroje nėra nė vienos aiškios tvarkos, kuri reglamentuotų mūsų praktikų, kursinių darbų, baigiamųjų darbų rengimo tvarkas (jeigu tai yra, mes apie jas nežinome, nesame informuoti). Studentų keliamos problemos neanalizuojamos. Vietoje anoniminių apklausų, kurių metu galėtume išsakyti savo asmenines nuomones, organizuojami „susitikimai“ su studijų programos komiteto pirmininke, per kuriuos, vengdami susidorojimų, negalime išsakyti savo nuomonės. Tai tik dalis pažeidimų, sietinų su studijų kokybe. Todėl labai prašome spręsti šią situaciją“, – skundžiasi studentai.

Atkreipė dėmesį į praleistas esmines detales

Tuo metu pakomentuoti šią situaciją paprašytas akademijos rektorius prof. Audrius Klimas atkreipė dėmesį, kad studentai savo skunde esą praleido keletą esminių detalių.

„Doc. dr. R. Bartkutė buvo nušalinta nuo katedros vedėjos pareigų, bet neatleista iš VDA apskritai. Vertiname jos, kaip specialistės, kompetenciją, todėl ji ir toliau dirbs katedroje. Antra, su studentais ir katedros dėstytojais šnekėjome ne kartą – tiek Vilniaus fakulteto, tiek Aukštųjų studijų dekanas, tiek studijų prorektorė, tiek ir aš pats, tikintis, kad katedros darbuotojai suras bendradarbiavimo galimybes“, – aiškino jis.

Pasak rektoriaus, studentai teigia žiną, kaip vyksta „atestacijos“, tačiau yra paskelbta neeilinė atestacija ir bus sudaryta speciali komisija dėstytojų tiek profesinei, tiek žmogiškajai kompetencijai vertinti.

„Studentai teisūs, teigdami, kad doc. dr. R. Bartkutei neeilinės atestacijos procedūros taikomos nebus“, – informavo jis.

Studentai mano, kad nušalinta, rektorius aiškina, kad išeiti paprašė pati

Prisegtame pareiškime rektoriui studentai aiškina neturintys nusiskundimų dėl buvusios katedros vedėjos R. Bartkutės darbo. Jų teigimu, tai esą buvo vienintelis žmogus katedroje, į kurį buvo galima kreiptis iškilus problemoms, susijusiomis su studijomis ar net sprendžiant asmeninio pobūdžio klausimus.

„Dauguma ketvirto kurso bakalaurų ir antro kurso magistrų ją rinkosi savo baigiamojo darbo vadove dėl įgytų kompetencijų bei kultūros vadybos išmanymo. Nediskutavus su studentais, neklausus jų nuomonės apie buvusią katedros vedėją, jį buvo nušalinta nuo pareigų, kaip sukėlusi katedroje krizinę situaciją, kuri galimai trukdo mums, kaip studentams, studijuoti ir komunikuoti. Atsakingai pareiškiame, kad ne buvusi katedros vedėja lėmė vadinamą krizinę situaciją. Krizinė situacija UNESCO katedroje yra labai sena ir įsišaknijusi“, – dėsto studentai.

Tačiau rektorius atsakyme jiems teigia, kad vedėja esą pati pateikė prašymą ją atleisti iš vedėjos pareigų praėjusių metų lapkričio 16 d., prašymą motyvuodama sparčiai blogėjančia sveikata, dideliu senųjų katedros darbuotojų pasipriešinimu jos veiklai.

„Patenkinus R. Bartkutės prašymą atleisti ją iš vedėjos pareigų, nebėra teisinio pagrindo ją į šias pareigas grąžinti“, – nurodo A. Klimas.

Atleista buvo po 2 mėnesių, patyrė pažeminimą

Pati R. Bartkutė, DELFI paprašyta paaiškinti šią situaciją, pripažino, kad dėl tam tikrų aplinkybių parašė pareiškimą išeiti iš darbo, tačiau jis esą buvo atmestas ir prisimintas tik po dviejų mėnesių, kai ir jos požiūris pasikeitė.

„Yra žmogus, kuriam aš esu kliuvinys ir būtent dėl to norėjau išeiti. Buvau parašiusi prašymą, bet manęs rektorius neišleido. Be to, tas prašymas nebuvo užregistruotas oficialiai. Tai kodėl dabar jie drįsta taip sakyti?“, – stebėjosi pašnekovė.

Itin skaudu jai ir dėl to, kad įsakymas ją nušalinti nuo pareigų buvo perskaitytas akademijos prorektorės viešai, girdint daugiau nei 20 žmonių.

„Tai buvo žiaurus pažeminimas. Dabar dangstytis prašymu, kuris buvo parašytas lapkričio 16 dieną, nežinau, ar iš viso yra etiška?“, – klausė R. Bartkutė.

Ji pripažino, kad žmogus, kuriame esą užkliuvo, dirba toje pačioje katedroje.

„Man dar net nepradėjus dirbti katedroje ji pasakė: „Tu nežinai, kas tavęs laukia“, – prisiminė pašnekovė.

Bendrauja su advokatu, svarsto kreiptis į darbo ginčų komisiją

R. Bartkutė įtaria, kad pakviesta dirbti katedros vedėja ji buvo tik dėl to, kad reikėjo žmogaus, kuris paruoštų akreditacijos dokumentus dviem studijų programoms, nes to nesugebėjo daryti įstaigoje dirbantys, o atlikus šį darbą ji esą ir buvo atleista.

„Lapkričio 16 d. pareiškimo net netenkino, rektorius pasakė, kad jo netenkins. Motyvavo tuo, kad bandys išspręsti situaciją, nes kalbėjau būtent apie tą dėstytoją – kad yra nenormalūs santykiai, kai žmogus rašo šmeižiančius laiškus, puldinėja, taiko psichologinio smurto veiksmus“, – pasakojo pašnekovė.

Ji neslėpė – dėl šios situacijos ketina kreiptis į darbo ginčų komisiją, bendrauja su advokatu. R. Bartkutė aiškino norinti, kad procesai vyktų teisine tvarka.

„Po dviejų mėnesių ta situacija pasikeitė. Aš kalbėjausi, galvojau. Man, kaip žmogui, nesuvokiama, kaip galima atleisti kitą žmogų dėl krizinės situacijos, neargumentuojant, nei kas ją sukėlė, nei kas ką darė. Galiausiai, katedroje gausu įrodymų, kaip ten dirbama“, – sutikdama, kad studentų skundai dėl studijų kokybės yra tiesa, aiškino dabartinė VDA dėstytoja.

Akademijoje ji dirbo nuo pernai metų balandžio.

Mano, kad nukentėjo spręsdama studentų problemas

Studentai aiškina dabartinę situaciją suvokiantys kaip susidorojimą ir su katedros vedėja, kuri esą siekė kokybės, gerų studentų ir katedros santykių.

„Jaučiamės įpainioti į susidariusią situaciją. Kadangi būtent mes, studentai, kėlėme visas esamas problemas ir prašėme katedros vedėją jas spręsti. Prašėme glaudinti ryšius su UNESCO organizacija (kas ir buvo padaryta būtent katedros vedėjos dėka. Pirmo kurso magistrantai buvo susitikime su UNESCO atstovais). Matome, kad katedros vedėja, siekdama spręsti mūsų, kaip studentų, problemas, nukentėjo labiausiai. Norime išdėstyti tik esminius studijų proceso pažeidimus, kurių sprendimo ieškojome padedant katedros vedėjai. Manome, kad už tai ji buvo atleista“, – aiškina studentai.

Jie taip pat pasidalijo įtarimais, kad atestacijos procesas neveiks sklandžiai, aiškino, kad katedroje dirba dėstytoja, kuri neva turi problemų su alkoholio vartojimu, dirba neprofesionaliai.

„Bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų temų pristatymuose studentams teko ginti ne savo baigiamojo darbo temas, o pasirinktus darbų vadovus. Viešai buvo abejojama dėstytojų kompetencija“, – kad santykiai akademijoje nėra geri, aiškino studentai.

Jų teigimu, klausimų kyla ne tik dėl etikos pažeidimų, bet ir dėl baigiamųjų darbų tvarkos. Esą kartą studentė ir prašė, tačiau nebuvo suorganizuotas susitikimas su psichologe, kilus įtampai tarp jos ir visos grupės, katedros vedėjos. Tikinama, neva neleidžiama negatyviai kalbėti apie dėstytojus, nes realu susilaukti pasekmių.

Įtariami pažeidimai – ir akademiniai

„Nesilaikoma kaupiamojo balo sistemos ir reikalavimų, kurie surašyti dalykų aprašuose. Vietoje egzamino viena iš dėstytojų organizavo darbų pristatymą, kurio metu dalyvavo studijų programos komiteto pirmininkė ir galimai darė įtaką darbų vertinimui. Negana to, visi darbai, neatsiklausus studentų, viešai buvo išplatinti visai VDA administracijai“, – toliau nusiskundimus žeria studentai.

Beje, jų teigimu, dabartiniai ketvirto kurso bakalauro ir antro kurso magistro studentai nebuvo išleisti į praktiką, nebuvo sutvarkyti praktikos dokumentai, netarpininkauta susirandant praktikos vietas, o dabar turi akademines skolas.

„Pirmo kurso magistrantai kreipėsi dėl studijų kokybės į rektorių bei dekaną, nurodydami, kad dėstytojai neveda užsiėmimų, paskaitų metu nerišliai bendrauja, neaiškūs nurodymai, kaip atlikti darbus. Katedros vedėja parengė atsakymus į visus klausimus, keitė dalykų dėstytoją. Tačiau, nepaisant to, galutinio atsiskaitymo metu dėstytoja, kuri studentų prašymu buvo nušalinta nuo dėstymo, dalyvavo darbų pristatymuose. Darbų pristatymai buvo organizuoti dvi dienas, nesilaikant egzaminų grafiko. Dalyko vertinimo tvarkoje ir dalyko apraše nurodyta, kad turėjo vykti egzaminas (testas). Tačiau užduotis buvo pakeista, o studentų darbus turėjo vertinti ir nušalintoji dėstytoja“, – skundėsi laiško autoriai.

Nusprendė, kai dauguma studentų buvo išlaikę egzaminus

Pasak jų, netiriama ir neanalizuojama net studijų kokybė. Paskaitų turinys neva yra pasenęs, bibliotekoje esą neįmanoma rasti naujausios literatūros kultūros vadybos srities klausimais, po egzamino nėra grįžtamojo ryšio, nepaaiškinama, kodėl buvo gautas vienas ar kitas įvertinimas. Studentai taip pat kritikavo katedroje dirbančius dėstytojus – esą dalis jų negali dirbti savo darbo.

„Kodėl posėdis, kurio metu buvo nušalinta katedros vedėja, buvo organizuotas tuomet, kai dauguma studentų jau išsilaikę egzaminus? Tam, kad prasidėjus naujam semestrui visi būtume pastatyti prieš faktą, kaip „gerai dirba VDA“ ir sprendžia studentams svarbius klausimus mums to nežinant?“, – klausė studentai.

Jie aiškino norintys žinoti, kokios drausminės nuobaudos buvo skirtos katedros vedėjai, kas ir kaip svarstė jų žodžiu išsakytus pastebėjimus, kad problemos katedroje esą iš esmės kyla dėl dviejų dėstytojų.

Išvardijo, ko nori

„Taip pat žinome, kad naujoji katedros vedėja katedroje atsirado susiklosčius situacijai, kai ši katedra bei joje dirbantys programų komiteto pirmininkai bei dėstytojai negebėjo parengti savianalizių ir jų pateikti SKVC vertinimui. Posėdžio metu (sausio 19 dieną) buvusi katedros vedėja tvirtino, kad viena rengė savianalizes, viena jas derino su VDA studijų kokybės centro vadove, rengė dėstytojų dalykų aprašus, nes jie tiesiog nebuvo parengti. Kaip gali būti, kad tiek metų veikiantis padalinys, turintis UNESCO vardą, savarankiškai negeba parengti esminių, studijų kokybę reglamentuojančių dalykų? Kodėl buvo nušalintas žmogus, kuris, atėjęs į organizaciją, išsprendė šios organizacijos problemas, bent jau minimaliai sutvarkydamas dokumentus? Ir po to, praėjus ekspertų vertinimui, šis žmogus nušalinamas kaip sukėlęs krizę?“, – klausimus toliau bėrė jie.

Studentai prašo grąžinti į UNESCO katedros vedėjos pareigas R. Bartkutę, užtikrinti, kad viena dėstytojų nebedėstytų bakalaurų ir magistrų studijų programose, kol nebus išspręstos jos asmeninės problemos, sietinos su alkoholio vartojimu, nušalinti kitą dėstytoją nuo studijų programos komiteto pirmininko pareigų, pareikšti drausmines nuobaudas už akademinės etikos ir savo, kaip komiteto pirmininkės, pareigų nevykdymą.

Taip pat – suformuoti studijų programos komitetus iš asmenų, turinčių vadybinį išsilavinimą, dirbančių kultūros vadybos ir kultūros politikos srityse, rengiančius mokslinius straipsnius, vykdančius mokslinius tyrimus, į kuriuos būtų įtraukiami ir kultūros vadybos ir kultūros politikos studentai.

Tikisi, kad išspręs atestacija

Savo ruožtu rektoriaus atsakyme studentams tikinama, kad neeilinė atestacija bus surengta atsižvelgiant į R. Bartkutės nuomonę, kad katedroje susidariusi konfliktinė situacija. Jo teigimu, studentų abejonės dėl jos narių kompetencijos ir objektyvumo kiek per ankstyvos, nes ši komisija dar nė nesudaryta.

A. Klimas taip pat aiškino, kad jam nėra pateikti objektyvūs įrodymai dėl vienos minimų dėstytojų asmeninių problemų, todėl teisinio pagrindo uždrausti jai dirbti nėra. Dėstytojų pašalinimo klausimas, jo teigimu, bus aiškesnis po jau minėtos atestacijos.

„Kalbant plačiau, susidaro vaizdas, kad iki R. Bartkutei pradedant eiti katedros vedėjos pareigas studentai priekaištų dėstytojų kvalifikacijai ir kompetencijai neturėjo. Dėl to nei fakulteto tarybai, nei Senatui savo pasiūlymų pareiškę nebuvo. Dabartinis pareiškimas rodo, kad katedros veiklą reikia visapusiškai ir objektyviai ištirti ir padaryti tinkamas išvadas“, – tikėdamasis, kad konfliktinę situaciją padės panaikinti neeilinė atestacija, aiškino rektorius.