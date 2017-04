Po bandymo iškviesti dvasias mokykloje – mergaičių išgąstis

„Pasijutau kaip 16 amžiuje“, – atsiduso vilnietis, išgirdęs, su kokia problema mokykloje susidūrė jo sūnus.

Dvasias žaidimo metu bandžiusiam iškviesti berniukui paskirtas, kaip paskelbta tėvams, tarnybinis papeikimas (progimnazijos atstovai tai paneigė – DELFI). Dar du pastarieji ir vaikas turės palikti mokyklą.

„Pašalintas iš progimnazijos už juodąją magiją“, – šmaikštavo pašnekovas, juokaudamas, kad tai būtų iš tiesų unikalus įrašas CV.

Užaugo smalsus vaikas, turintis daug pomėgių

Vilnietis, kurio vardas ir pavardė redakcijai žinomi, šią absurdišką istoriją aprašė feisbuke, tačiau pasidalinti ja sutiko ir su DELFI.

„Ožkutis, kuris anksčiau buvo piratas, religinis apologetas (stebėjosi, kodėl romėnai Kristaus stebuklingos pupos pagalba danguje nepričiupo), boružėlių veisėjas ir juodojo humoro stabas, dabar yra užaugęs.

Eina į mokyklą, yra buvęs su mergaitėmis kine, turi „Spotify“ accountą (paskyrą liet.) ir klauso Sheeraną beigi Timberlake'ą. Laikas nuo laiko sudalyvauja kokioje istorinėje viktorinoje, lanko alpinizmą „Montis Magia“, kai tėvai nemato, geimina „GTA San Andreas“ su Liudvės atžalomis, žino visus keiksmažodžius, tačiau jų taktiškai beveik niekada nevartoja, o jei ir pavartoja, tai visada labai vietoje.

Ožkutis yra lygiavertis partneris slidinėjant, kurį gali kviestis į visokius offpistus (už trasų – liet.) (kur po to mamai negalima sakyti, kad buvai) ir vertingas kelionės partneris, su kuriuo galima važiuoti į svečią šalį lankyti muziejų. Dar jis skaito Harį Poterį dideliais kiekiais, „Iliustruotą Istoriją“, ir jau po truputį pradeda žvairuoti į „Vinetu“, ar bent aš taip tikiuosi“, – apie berniuką pasakojo pašnekovas.

Jo teigimu, vaikas eina į Petro Vileišio progimnaziją, kuri pastaruoju metu skamba žiniasklaidoje dėl mokyklos viduje klestinčios korupcijos, įbaugintos ir susipriešinusios tėvų ir mokytojų bendruomenės. Tiesa, sūnus esą jokios įtampos iki šiol nejautė.

Atrado naują žaidimą

„Neseniai atrado sėbrai žaidimą „Čarlis“. Tai yra kažkokia spiritizmo atmaina, ten reikia kažkokius pagaliukus sudėti kažkaip ir tada kviečia dvasias. Jei dvasios ateina, tai pagaliukai juda, atsakinėja į klausimus dvasios turbūt apie kas ką myli. Mergaitės krykščia, berniukai varažyja – tobula. Na, tokia miela naivi vaikystė“, – kas pastaruoju metu patraukė vaikų dėmesį, pasidalijo tėtis.

Jo teigimu, seansui atlikti reikia mažiausiai 3-4 žmonių. Vienas esą užima žynio poziciją, kitas nukreipia dėmesį, trečiasis nemačiomis judina stalą, kad pagaliukai drebėtų, o ketvirtasis atsistojęs šalia paslapčia į tuos pagaliukus pučia.

„Supratot, kas per šulerių (sukčių – liet.) veikla čia, tokie mugės antpirštininkai iš trečios M klasės“, – pasakojo pašnekovas.

Paskyrė griežtą papeikimą

Tačiau neganda ištiko, kai spiritizmo seansą užklupo bendraklasės, kurios susijaudinusios nubėgo pas muzikos mokytoją ir berniukus įskundė.

„Muzikos mokytoja juodosios magijos problemą ėmėsi spręsti iš peties – „atlaužė“ visiems magams velnių, kad spiritizmui ir dvasioms, ir monstrų iškvietimui mokykloje ne vieta (serious (rimta – liet.) !!!!!!), ir surašė kažkokį ožkučiui tarnybinį papeikimą, katruos surinkus tris, sakė, lėks iš mokyklos! O tada dar atėjo pas mokytoją Dievu aršiau tikintis klasiokės tėvelis ir paantrino, kad magijai mokykloje ne vieta, ir kad tai nedera su Dievo idėja ir bažnyčios mokslu“, – į kokią situaciją teko papulti, pasakojo pašnekovas.

Jo teigimu, sūnus namo grįžo lengvai liūdnas, nes absoliučiai nesuprato lygioje vietoje kilusios problemos esmės – žaidimo viduryje esą pateko į inkvizicijos posėdį ir galimai lėks iš mokyklos.

Neslėpė esantis sutrikęs: žlugdome mažuosius burtininkus

„Aš tiesiog nežinau juoktis čia ar verkti. Pasijutau kaip XVI amžiuje. Iš pradžių sakiau ožkučiui, kad deklaruotų, kad mūsų šeimoje spiritizmą žaidžiam kiekvieną dieną – per pusryčius ir vakarienę, ir kad siųstų visus velniop. Po to pradėjau nuosaikiau aiškinti, kad nepaisant to, kad mūsų šeimoje spiritizmas bėdų nekelia, tačiau gal kitiems tai įžeidžia kažkokius ten jausmus, ir kad gal į tai reikėtų atsižvelgti. Tačiau vėliau pats prieš save pasijutau kvailai – really (tikrai – liet.), spiritizmas, judančios lazdelės, kažkam kelia problemų?!“, – klausė vilnietis.

Jis neslėpė esantis sutrikęs.

„Liūdniausia, kad šitoje visoje istorijoje mes po truputį savo vaikuose žudom mažuosius burtininkus. Sulaukę vienuolikto gimtadienio jie turbūt kvietimo į Hogvartsą nesulauks“, – turėdamas omenyje magijos ir burtininkų mokyklą, aprašyta knygose apie Harį Poterį, nutęsė vilnietis.

Patvirtino tėvo pasakojimą

Susisiekti su Petro Vileišio progimnazijos direktore DELFI nepavyko. Į viešumą pradėjus kilti įtarimams neteisėta jos veikla, Danutė Kazakevičienė susirgo ir į darbą neina nuo sausio 6 dienos. Balandžio 5 dieną vyksiančiame Vilniaus tarybos posėdyje planuojama ją atleisti.

Savo ruožtu D. Kazakevičienę šiuo metu pavaduojanti Vilniaus Užupio gimnazijos direktorė Virginija Navickienė DELFI pavirtino, kad aptariamoje mokykloje iš tiesų keli vaikai žaidė pastaruoju metu paplitusį žaidimą „Čarlis“. Jos teigimu, po to, kai neva dvasioms buvo užduoti klausimai, vienas berniukas, tikėtina, papūtė pieštuką, jis pasisuko, o tai išgąsdino žaidimą stebėjusią mergaitę.

„Per pamoką mokytoja pasikalbėjo su vaikais, kad tokie žaidimai yra netinkami mokykloje, paprašė tikybos mokytojos ir pirmadienį ji pamokos metu papasakojo apie juodąją, baltąją magiją, jie padiskutavo kitomis panašiomis temomis. Buvo informuoti tėvai, pakalbėta su vienais ir kitais, tuo viskas ir pasibaigė“, – pasakojo V. Navickienė.

Vaikas tikrai nebus pašalintas iš progimnazijos

Jos teigimu, berniukui nebuvo skirtas joks papeikimas, jam tikrai negresia pašalinimas iš progimnazijos.

„Jokių papeikimų niekam nėra rašyta, buvo tik pokalbis, gal kartais ne taip suprato. Vaikas tikrai „nelėks“ iš mokyklos, bet reikia išsiaiškinti, kalbėtis su žmonėmis, padėti suprasti priežastis, kodėl kas buvo, tam, kad problemą būtų galima išspręsti.

Vaikų tik paprašyta nežaisti tokių žaidimų, nes kai kurie, kurie galbūt yra labiau religingi, blogai jaučiasi, jiems nepatinka tai. Informuota, kad mokykloje tokie dalykai negalimi“, – sakė V. Navickienė.