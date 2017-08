Per papildomą priėmimą stojantieji dar galės pretenduoti į 1,5 tūkst. nemokamų vietų

Rugpjūčio 10 prasidedančiame papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę pagrindinio priėmimo metu.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) penktadienį paskelbė, kad asmenys, kurie jau sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla, negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, ar nedalyvavo pagrindiniame priėmime, per papildomą priėmimą gali pretenduoti į 281 laisvą valstybės finansuojamą vietą ir 13 studijų stipendijų universitetinėse studijose, 1 108 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 117 studijų stipendijų koleginėse studijose. Tie, kurie pagrindinio priėmimo metu sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Per pirmąjį pagrindinio priėmimo etapą su aukštosiomis mokyklomis sudaryta per 18,6 tūkst. sutarčių, iš jų daugiau kaip 12,3 tūkst. – dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų. Per antrąjį pagrindinio priėmimo etapą Lietuvos universitetuose ir kolegijose pakviesti studijuoti beveik 2,5 tūkst. stojančiųjų, kiek jų priėmė kvietimus, bus paskelbta vėliau penktadienį.