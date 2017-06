Nustatyta: apie gėjų kanibalizmą vaikams pasakojusi tikybos mokytoja pažeidė įstatymą

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Telšių Žemaitės gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymą, neužtikrindama, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu, praneša Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Nustatyta, kad gimnazijos mokytoja dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje pateikė informaciją, kuri žemino homoseksualius asmenis, formavo neigiamą požiūrį į juos bei skatino diskriminavimą.

Tyrimas buvo pradėtas kontrolierės iniciatyva dėl socialiniame tinkle „Facebook“ paviešintos informacijos apie Telšių Žemaitės gimnazijos dorinio ugdymo mokytojos pamokoje rodytas skaidres, kuriose homoseksualūs asmenys apibūdinami kaip praktikuojantys sadomazochizmą pasilinksminimo vardan, prievartaujantys ir tvirkinantys vaikus ir nepilnamečius, o taip pat apibūdinami kaip serijiniai žudikai, kurie nužudę savo aukas vėliau suvalgo jų kūno dalis.

Tyrimo metu buvo vertinama, ar Telšių Žemaitės gimnazija tinkamai vykdė savo pareigą užtikrinti, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 2008 m. atnaujintai katalikų tikybos bendrajai ugdymo programai įgyvendinti nėra išleistų vadovėlių, o programoje yra numatytos tik temos, už kurių pristatymą atsakingas yra mokytojas. Mokytojas parenka šaltinius ir parengia mokymo priemones, atsižvelgdamas į Ugdymo plėtotės centro kartu su Lietuvos katechetikos centru parengtomis Metodinėmis rekomendacijomis pagrindinio ugdymo Romos katalikų tikybos bendrosios programos įgyvendinimui.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis nurodė, kad centras netvirtina dorinio ugdymo (tikybos) programų ir nenustato konkrečių metodinių gairių programoms rengti, tačiau konsultuoja rengėjus dėl bendrųjų reikalavimų ir struktūros.

Mokymų programą ir ilgalaikį dalyko ugdymo planą mokytojas turi suderinti su už ugdymo turinio įgyvendinimą atsakingu mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, prieš tai juos aptarus ir aprobavus dalykų mokytojų metodinėse grupėse.

Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys nurodė, kad mokytojos L. R. ilgalaikiuose planuose temose ir ugdymo gairėse nebuvo jokių žmonių ar jų grupių orumą žeminančių nuostatų, jos atitiko bendrojo ugdymo programos gaires ir todėl planas buvo suderintas.

Pasak jo, kiekvienoje pamokoje mokytojo teikiama medžiaga nėra tvirtinama, to nereikalauja nei gimnazijos, nei švietimo sistemos tvarka. Be to, gimnazijoje vyrauja pasitikėjimo kultūra ir iki šiol nusiskundimų dėl netinkamos informacijos administracija nėra gavusi.

Mokytoja teigė, kad pamokoje apie homoseksualumą naudojosi ne tik oficialiais Švietimo ministerijos ir Katalikų bažnyčios patvirtintais šaltiniais, bet ir nepatvirtintais Michaelo Swifto „Gėjų manifesto“ tekstu ir dr. Paulo Camerono parengtais lankstinukais.

Mokytojos nuomone, šie papildomi šaltiniai turėjo „pažadinti susidomėjimą, sutelkti mokinių dėmesį į pagrindinę temą ir parodyti, kodėl nuodėmingas elgesys Bažnyčios požiūriu yra nepriimtinas“. Mokytoja ir gimnazijos direktorius pripažino, kad buvo parinkti netinkami papildomi šaltiniai.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad moksleiviams rodoma vaizdinė medžiaga, parengta dr. P. Camerono lankstinukų „Smurtas ir homoseksualumas“ pagrindu, buvo netinkama priemonė, nesutampanti su Pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir metodinių rekomendacijų tikslais „aptarti lytiškumo paskirtį bei paneigti su lytiškumu susijusius stereotipus“.

Tikybos pamoka Telšiuose / Foto: Indrė Pabijonavičiūtė © Facebook

Šiuo atveju gimnazijos mokytoja pasirinko mokymo priemonę, kuri stiprina neigiamus stereotipus ir formuoja neapykantą bei pasišlykštėjimą homoseksualių asmenų atžvilgiu.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia: „Mokytojai visais atvejais, ypač dorinio ugdymo pamokose, turėtų skatinti nediskriminavimą bei mokyti apie toleranciją, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nepriklausomai nuo žmonių lytinės orientacijos“.

Kontrolierė kreipėsi į Telšių Žemaitės gimnazijos direktorių siūlydama nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus bei įpareigojo informuoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kaip šis sprendimas yra vykdomas. Su sprendimu supažindinta Telšių rajono savivaldybės administracija.