„Mano galva, švietimas yra labiausiai suėstas šito viso biurokratinio vėžio“, – kodėl nusprendė pasitraukti, atvirai rėžė jis.

Švietimo sistema Lietuvoje: mokytojai – darbininkai, direktoriai – taksistai

Gintaras tikina, kad jo istorija – niekuo neišskirtinė. Pašnekovas prisiminė pažįstantis ne vieną mokytoją, kuris vasaromis vyksta užsidirbti į užsienį. Ne išimtis esą – ir mokyklų vadovai. Vienas jų, pavyzdžiui, atostogų metu dirba taksistu JAV.

Pašnekovas prisiminė pažįstantis ne vieną mokytoją, kuris vasaromis vyksta užsidirbti į užsienį. Ne išimtis esą – ir mokyklų vadovai. Vienas jų, pavyzdžiui, atostogų metu dirba taksistu JAV. Pašnekovas prisiminė pažįstantis ne vieną mokytoją, kuris vasaromis vyksta užsidirbti į užsienį. Ne išimtis esą – ir mokyklų vadovai. Vienas jų, pavyzdžiui, atostogų metu dirba taksistu JAV.

„Žinau moterį, kuri 15 metų su visa mokytojų kompanija į Norvegiją važiuodavo dirbti kažkokiame ūkyje. Ir jų visų, apie 20-ies mokytojų, laukdavo. Dirba ir savaitgaliais prekybos centrų kasose, vasaromis – dar kur nors. Todėl ir ateina tas mokytojas paskui visas toks nupiepęs, suvargęs, o vaikeliai – atsigavę, vasarą ilsėjosi, anglijas ir maljorkas lankė. Na, ir kas tu jiems toks esi?“, – klausė pašnekovas.

Vairuodamas autobusą Gintaras uždirba daugiau nei 700 eurų. Kaip vertino pats, jei norėtų tiek uždirbti būdamas mokytoju, tektų suktis dvejose mokyklose.

Mokytoju dirbti norėtų, bet neuždirbtų nė 300 eurų

Tiesa, vyras pripažįsta, kad vis dėlto sėdint už autobuso vairo kartais dar suspaudžia širdį, pavyzdžiui, ir išgirdus juo važiuojančių vaikų pasakojimus apie mokyklą. Mokytoja dirbti liko ir jo žmona.

„Rugsėjo 1-ąją dirbsiu iš ryto, vis tiek suspaudžia tokia nostalgija. Tie vaikai važiuoja, tu juos veži... Galvojau, kada tai praeis? Bet nepraeina. Kalbant atvirai, jei galėčiau grįžti į mokyklą, aš į ją grįžčiau“, – neslėpė buvęs mokytojas.

Todėl ir prieš 3 metus priimdamas sprendimą iš mokyklos galutinai pasitraukti, jis svarstė ilgai – metų metus dirbo net be laisvadienių, autobusą vairuodamas savaitgaliais.

„6 metus iki tol dirbau be šeštadienių ir sekmadienių, 7 dienas per savaitę variau – reikėjo dukroms padėti. Paskui buvo vykdoma mokyklos reorganizacija – iš vidurinės ji tapo pagrindine, man paliko 10 pamokų. Eurais skaičiuojant, užmokestis už jas nesiektų 300 eurų. Kas gali už tiek dirbti? Be to, ir kitos 4 lituanistės spaudė: „Tu bent profesiją turi, o mes nieko neturim“. Iki tol dirbau 33-ejus metus, todėl galėjau pasinaudoti galimybe gauti išeitinę išmoką, tą ir padariau “, – aiškino jis.

Prašo algas grąžinti bent iki prieškrizinio lygio

Gintaras tikino nenorintis, kad atlyginimus mokytojams pakeltų. Užtektų esą to, kad grąžintų tai, ką atėmė atėjus krizei – tuomet buvo sumažinti ne tik koeficientai, pagal kuriuos skaičiuojamas mokytojų atlyginimas, bet ir panaikintos papildomos valandos, kurios buvo apmokamos, sumažėjo lėšų, skiriamų užklasinei veiklai, mokytojai nebegalėjo vesti būrelių.

Skaičiuojama, kad bendras skirtumas esą galėtų būti ir iki 40 proc.

„Tegul tą gražina ir to nevadina atlyginimų kėlimu – tai paprasčiausias teisingumo atstatymas. Būna, kalba, kam tiems mokytojams kelti atlyginimus, kai darbą baigia 13 val.? Nieko panašaus. Į namus parsineši praktiškai antrą darbo dieną – lituanistai miegoti eina vidurnaktį: 30 vaikų, 30 sąsiuvinių, o kur dar dokumentų pildymas“, – aiškino pašnekovas.

Katastrofa – ne tik dėl mokinių: galės siūlyti ir 2 tūkst. eurų atlyginimą, bet nepadės

„Mokyklos, pavyzdžiui, Kaune, mažėja dviejų klasių per metus greičiu. Išvyksta. Viduryje mokslo metų, žiūrėk, tas ir tas neateina. Dar po kokių 5 metų bus tokia duobė, kad nebeužpildys mokyklų“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovas.

Be to, pabrėžė jis, katastrofiškai ims trūkti ne tik mokinių, bet ir mokytojų – nauji specialistai į mokyklas nebeateina.

Be to, pabrėžė jis, katastrofiškai ims trūkti ne tik mokinių, bet ir mokytojų – nauji specialistai į mokyklas nebeateina. Be to, pabrėžė jis, katastrofiškai ims trūkti ne tik mokinių, bet ir mokytojų – nauji specialistai į mokyklas nebeateina.

„Kai išeis mano amžiaus žmonių karta, žinokite, net po 2 tūkst. eurų atlyginimą galės siūlyti. Ne kiekvienas gali mokytoju dirbi ir kalbu ne apie pašaukimą ar talentą. Paprasčiausiai yra charizma. Sakoma, ateis protingi žmonės. Gerai, gal su kokiu prietaisu jis labai protingai moka dirbti, bet nė 2 savaičių neištvers mokykloje, ypač su šiuolaikiniais vaikais“, – įsitikinęs Gintaras.

Peikia administraciją

Pasak pašnekovo, nervinę įtampą kelia ne tik mokiniai, jų tėvai, bet ir mokyklų administracija.

„Pinigų yra. Ir tuos atlyginimus gali padidinti, bet sukurta tokia sistema, kad viskas įšaldyta. Sėdėjo tarybiniais laikais žmonos, sesės, prisigalvojo visokių apendicitų, o dabar toliau tebesėti, gauna pinigus ir jų niekas net nebando judinti. Praktiškai 40 proc. švietimo pinigų atitenka administravimui“, – nurodė Gintaras.

Be to, jis aiškino negalintis suprasti, kodėl, pavyzdžiui, anglų kalbos mokytojai gali dirbti su puse klasės – 15 vaikų, o štai lituanistams krūvis nustatomas kone dvigubas.

„Jei žmogiškasis faktorius yra neblogas, dar galima gyventi. Bet yra valdžia kažkur viršuj ir yra vietiniai valdžiukai, kurie: „Na, kas čia dabar nežino, kad aš – valdžia?!“ Yra tokių žmonių, kurie – kaip energetiniai vampyrai“, – aiškino buvęs mokytojas.

Šiuolaikiniai tėvai: liepė neaiškinti, kol kieme nebus merso

Anot jo, dabar pedagogas yra kaip mikroautobuso vairuotojas – jei įlipo neįgalus žmogus, turi jį ir vežti.

„Atėjo toks, anoks, turi mokyti. Bet su vaikais jokių problemų kaip ir nėra. Tik tėvai, žinote, kokie... Pavyzdžiui, yra man kažkada seniai, prieš kokį 15 metų, pasakę: „Va, kai tavo mersas stovės „ant kiemo“, galėsi man pasakyti, ką mano vaikas gali išmokti, ko negali, gabus jis ar iš viso tinginys koks“. Pagal tai yra vertinama. Kadangi mokytojas yra nuvertintas, „Mercedes“ kieme tikrai nestovi, ką tu gali pasakyti? Sėdėk ir tylėk“, – situaciją mokyklose nupasakojo jis.

Gintaras neslėpė, kad, jei būtų galimybė, norėtų pažiūrėti ir jaunam mokytojui į akis – tam, kuris ilgus metus mokėsi, bent porą metų dirbo ir mokykloje.

„Jei tas žmogus ištvėrė, aš jau norėčiau pažiūrėti jam į akis. Ta senoji karta – sukempėję, surambėję, bizūno nebejaučia. Savo mentalitetu jie – baudžiauninkai, kurie atvargsta ir tiek. Be to, neturi, kur dingti. Bet jaunas žmogus? Nesuprantu, kas jį galėtų į tą absurdą atginti“, – pastebėjimais dalijosi Gintaras.

Kreipiamės į DELFI skaitytojus, kurie dirba mokytojais, ir prašome pasidalinti savo nuomone ir oficialiai gaunamo atlyginimo skaičiais. Rašykite el. p. pilieciai@delfi.lt su prierašu „Mokytojo atlyginimas“.

Dirbate kitą kvalifikacijos reikalaujantį, tačiau prastai apmokamą darbą? Kviečiame savo patirtimi pasidalinti ir Jus. Rašykite el. p. pilieciai@delfi.lt su prierašu „Atlyginimas“.