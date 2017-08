Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose kviečiami 942 asmenys, į valstybės nefinansuojamas vietas – 1 982 stojantieji.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos antradienį ir trečiadienį.

Per papildomą priėmimą dėl galimybės studijuoti iš viso varžėsi beveik 5,9 tūkst. kandidatų.

Per pagrindinį priėmimą su aukštosiomis mokyklomis sudaryta beveik 19,8 tūkst. studijų sutarčių, iš jų per 13 tūkst. – dėl valstybės finansuojamų vietų ar vietų su studijų stipendijomis. Po bendrojo priėmimo pirmų etapų universitetuose ir kolegijose buvo likę per 1,5 tūkst. valstybės finansuojamų vietų bei studijų stipendijų ir jau aišku, kad po papildomo priėmimo dalis jų liks neužimtos.

Aukštosios mokyklos į valstybės nefinansuojamas vietas rengia ir tiesioginį priėmimą – ne per LAMA BPO sistemą.